W skrócie Badanie What Car wykazało, że najmniej awaryjne są samochody benzynowe i hybrydy.

Najbardziej niezawodnymi markami według sondażu są Honda, Mini i Suzuki.

Silniki diesla i elektryczne wypadają zdecydowanie słabiej pod względem awaryjności.

Brytyjski magazyn "What Car" opublikował wyniki corocznego badania dotyczącego niezawodności pojazdów. Tym razem w ankietach dotyczących użytkowanych samochodów wzięło udział blisko 32,5 tys. kierowców. W sumie oceniono niezawodność aż 227 modeli 30 różnych marek.

Ankietowani kierowcy musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących niezawodności pojazdu podzielonych na 16 różnych kategorii. Chodziło o ich doświadczenia z konkretnym pojazdem w ostatnich 24 miesiącach.

Chociaż oficjalnie zestawienie mówi o niezawodności aut, w rankingu znalazło się też wiele generacji, które oferowane są w salonach. W ich przypadku zdecydowana większość usterek usuwana jest oczywiście w ramach gwarancji, ale samochody nierzadko tkwią w serwisach po kilka lub kilkanaście dni.

Najmniej usterkowe marki. Kierowcy stawiają na Hyundaia, Kię i Toyotę

W tym roku za najbardziej godne zaufania marki uznano Hondę, Mini i Suzuki. Pierwsze miejsce Hondy to wynik bardzo dobrych not takich modeli jak Civic, C-HR-V i Jazz. Wysokie miejsce Mini zawdzięcza głównie modelowi Mini hatchback. Trzecia pozycja Suzuki to w największej mierze zasługa modeli S-Cross i Swift z roczników 2017-2024.

W pierwszej piątce najmniej usterkowych marek znajdziemy też Toyotę i Opla (na rynku brytyjskim oferowanego jako Vauxhall; świetny wynik modelu Grandland).

Co ciekawe, na 6. pozycji wśród najmniej usterkowych marek sklasyfikowano Teslę. Marka zawdzięcza swój dobry wynik głównie niskiej usterkowości modelu 3 i modelu Y. Zaraz za Teslą sklasyfikowano Kię, która również zawdzięcza swoją wysoką pozycję elektrykowi - modelowi EV3.

10 najmniej usterkowych samochodów. Te auta można kupować w ciemno

Które modele szczególnie dobrze wypadły w tegorocznym rankingu?

Dużo powodów do radości mogą mieć przedstawiciele marek Hyundai i Kia. Za trójkę najmniej usterkowych aut w Wielkiej Brytanii uznano modele: Hyundai i10 (obecna generacja), Hyundai Santa Fe (2018-2024) i Kia EV3. Co imponujące, w każdym przypadku usterkowość określona została na 0 proc.

Toyota Aygo X to jeden z pewniaków. Te samochody nie dają zarobić mechanikom materiały prasowe

Klasycznie w rankingu najmniej usterkowych aut nie zabrakło Toyot. Zaraz za podium znalazły się: Toyota GR Yaris (obecna generacja; 100 proc. aut bez usterek) i Toyota Aygo X (obecna generacja; 99,7 proc. pojazdów bez jakichkolwiek usterek).

W pierwszej dziesiątce najmniej usterkowych samochodów w Wielkiej Brytanii znalazły się też ponadto:

Benzyna czy Diesel? Ten raport stawia sprawę jasno

Ciekawie wygląda też kwestia usterkowości oglądana przez pryzmat zastosowanych w samochodach układów napędowych. Najlepszym wyborem wydają się być samochody benzynowe (wskaźnik awaryjności 19 proc.) i hybrydy (wskaźnik awaryjności 21 proc.), które mają nie tylko raczej rzadko się psują, ale z reguły można je naprawić w - maksymalnie - jeden dzień.

Zauważalnie gorzej jest w przypadku elektryków (wskaźnik awaryjności 27 proc.), a najsłabiej wypadają w zestawieniu auta z silnikiem wysokoprężnym (wskaźnik awaryjności 36 proc.).

Zdaniem "What Car" auta elektryczne i samochody z silnikami Diesla statystycznie potrzebują najwięcej czasu, by przywrócić je do sprawności u mechanika.

