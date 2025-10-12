Spis treści: Budowa silnika 1.6 dCi Opinie o silniku 1.6 dCi Typowe usterki silnika 1.6 dCi Akcje serwisowe silnika 1.6 dCi W jakich autach znajdziemy silnik 1.6 dCi R9M Jak wydłużyć życie silnika 1.6 dCi?

Jednostka 1.6 dCi zadebiutowała w 2011 roku i szybko zdobyła popularność. Trafiała pod maski takich modeli jak Renault Megane, Scenic, Koleos, Espace, a także Nissan Qashqai i X-Trail. W autach dostawczych stosowano ją również w modelach Renault Trafic, Nissan NV300 oraz Mercedes Vito.

Budowa silnika 1.6 dCi

Silnik R9M ma czterocylindrową konstrukcję z żeliwnym blokiem, 16-zaworową aluminiową głowicę z hydraulicznymi popychaczami oraz napęd rozrządu realizowany łańcuchem. Układ wtryskowy Common Rail firmy Bosch pracuje pod ciśnieniem aż 1600 barów, co pozwala na bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa. Jednostka występuje w dwóch wersjach - z jedną turbosprężarką o mocy 130 KM oraz Twin-Turbo o mocy 160 KM.

Inżynierowie zadbali również o nowoczesne rozwiązania - silnik wyposażono w system Start-Stop, pompę oleju o zmiennej wydajności oraz filtr cząstek stałych DPF. Dzięki temu 1.6 dCi spełnia surowe normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6.

Opinie o silniku 1.6 dCi

Mechanicy chwalą ten silnik przede wszystkim za prostotę konstrukcji, trwałe materiały i oszczędność paliwa. Blok z żeliwa szarego, stalowe tłoki i solidny układ korbowo-tłokowy sprawiają, że jednostka świetnie znosi długotrwałe obciążenia. Przy regularnym serwisie - wymianie oleju co 15-20 tys. km i stosowaniu oleju 5W-30 - silnik potrafi osiągnąć przebiegi ponad 350-400 tys. km bez konieczności generalnego remontu. Wielu użytkowników flotowych i taksówkarzy potwierdza, że jednostki te działają bez zarzutu nawet po wielu latach intensywnej eksploatacji.

Co ważne, 1.6 dCi jest ekonomiczny - w średniej wielkości SUV-ie potrafi spalać około 5-6 litrów oleju napędowego na 100 km, a w mniejszych modelach nawet mniej.

Typowe usterki silnika 1.6 dCi

Choć silnik 1.6 dCi ma opinię trwałego, nie jest całkowicie wolny od wad. Do najczęściej wymienianych problemów należą:

rozciągający się łańcuch rozrządu - w niektórych egzemplarzach może się wydłużyć już po 150 tys. km, co objawia się charakterystycznym grzechotem po uruchomieniu silnika;

zanieczyszczone zawory EGR - w tej jednostce są dwa, a ich zapychanie to typowy problem przy miejskiej eksploatacji;

nieszczelności układu smarowania - najczęściej w okolicach pokrywy zaworów lub obudowy filtra oleju;

problemy z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami, które mogą być wrażliwe na jakość paliwa;

zatarcia turbosprężarki - wynikające najczęściej z opóźnionej wymiany oleju lub stosowania nieodpowiednich środków smarnych.

Warto też pamiętać o kontrolowaniu układu chłodzenia i wymianie płynu co 5 lat lub 100 tys. km, ponieważ przegrzewanie może prowadzić do uszkodzenia uszczelki pod głowicą.

Akcje serwisowe silnika 1.6 dCi

W latach 2015-2017 Renault przeprowadziło dużą akcję serwisową dotyczącą wersji Twin-Turbo. Przyczyną była wadliwa rura wydechowa przy zaworze EGR, która mogła pękać pod wpływem różnicy temperatur. W ramach kampanii element był bezpłatnie wymieniany w autoryzowanych serwisach.

Po tej akcji konstrukcja silnika została udoskonalona, a nowsze egzemplarze nie wykazują już tej wady. Dodatkowo w wersjach produkowanych po 2016 roku wzmocniono napinacz łańcucha rozrządu, co poprawiło jego trwałość.

W jakich autach znajdziemy silnik 1.6 dCi R9M

Silnik ten trafił do wielu popularnych modeli marek Renault, Nissan i Mercedes:

Renault Megane, Scenic, Espace, Koleos, Talisman, Kadjar

Nissan Qashqai, X-Trail, NV300

Mercedes Citan, Vito (wersje OM622 i OM626)

Dzięki swojej uniwersalności i stosunkowo niskim kosztom serwisu 1.6 dCi stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych diesli ostatniej dekady.

Jak wydłużyć życie silnika 1.6 dCi?

Aby w pełni wykorzystać potencjał tej jednostki, mechanicy zalecają wymianę oleju co 15 tys. km, mimo że producent dopuszcza interwał 20 tys. km, oraz regularne czyszczenie zaworu EGR i kontrolę DPF.

Jak w każdym nowoczesnym silniku Diesla ważne jest tankowanie paliwa dobrej jakości, najlepiej z dodatkami czyszczącymi. Jako że to jednostka wysokoprężna, istotne jest też pokonywanie autem dłuższych tras, przynajmniej raz w tygodniu co najmniej pół godziny.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL