Przy odpowiedniej eksploatacji, jednostka ta bez problemu wytrzymuje 300 tys. km, a w przypadku delikatnego użytkowania - nawet dwukrotnie więcej. Od 2010 roku dostępna jest wersja 8-zaworowa (wcześniej 16V), a w zależności od wariantu i rocznika silnik 1.6 HDi generuje od 75 do 112 KM.

Pięciocylindrowy diesel Volvo o pojemności 2,4 litra to prawdziwa legenda trwałości. Wprowadzony w 2001 roku, był montowany praktycznie we wszystkich modelach szwedzkiej marki aż do 2014 roku. Choć nie jest tak popularny w taksówkach w Europie jak niektóre inne jednostki, znane są przypadki przekroczenia przebiegu 500 tys. km bez poważniejszych ingerencji mechanicznych.