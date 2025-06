Każdy, kto zna system, od razu rozpozna, z kim ma do czynienia. Podstawowa zasada jest prosta - jeśli tablica zaczyna się od H lub U, to nie jest to zwykły cywilny pojazd.

Większość kierowców mijając radiowozy czy wojskowe ciężarówki, w ogóle nie zwraca uwagi na numery. A da się z nich wyczytać sporo ciekawych rzeczy. Na przykład to, czy jadący obok samochód należy do policji, czy może do którejś ze służb specjalnych.

System jest dość logiczny, choć nie każdy o tym wie. Policja ma swoje kody, wojsko swoje, służby specjalne też.

Tablice rejestracyjne na literę U

Wojsko ma bardzo konkretny system oznaczeń. Wszystko zaczyna się od litery U, a druga litera mówi, z czym mamy do czynienia. UA to zwykłe samochody osobowe - może być to służbowa Skoda albo jakiś terenowy pickup.

UB to już zupełnie inna kategoria - transportery opancerzone. UC to samochody dostawcze, UD to autobusy wojskowe.

Oznaczenia UG to tak zwane pojazdy specjalne. Mogą to być mobilne warsztaty, stacje łączności, laboratoria na kółkach albo ciężarówki przewożące inne pojazdy, na przykład opancerzone. Motocykle wojskowe, dość rzadka kategoria pojazdów wojskowych, mają tablice rozpoczynające się od UK.

Tablice HK, HM, HA i HB

Są tablice, które można zobaczyć niezwykle rzadko, a może wcale. HK to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. Samochody z takimi numerami spotyka się jednak bardzo sporadycznie, większość aut tych służb ma tablice rejestracyjne z klasycznymi kombinacjami liter i cyfr, chyba nie musimy wyjaśniać dlaczego.

HM należy do wojskowych służb specjalnych - Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Te także należą do rzadkości.

Centralne Biuro Antykorupcyjne dysponuje pojazdami oznaczonymi tablicami zaczynającymi się od liter HA. Służba Ochrony Państwa używa oznaczeń HB, ale większość ich aut ma zwykłe, cywilne numery.

Tablice na literę H - skąd jest policja?

Policyjne HP widzi każdy kierowca. System jest prosty - trzecia litera mówi, z którego województwa pochodzi radiowóz. HPZ to warszawska komenda stołeczna, HPA to centrala w Warszawie. Każde województwo ma swój kod od HPB do HPW. Poniżej pełna lista onaczeń dla konkretnych województw oraz komend:

HPA - Komenda Główna Policji

HPB - dolnośląskie

HPC - kujawsko-pomorskie

HPD - lubelskie

HPE - lubuskie

HPF - łódzkie

HPG - małopolskie

HPH - mazowieckie

HPJ - opolskie

HPK - podkarpackie

HPL - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

HPL - Szkoła Policji w Pile

HPL - Szkoła Policji w Słupsku

HPL - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

HPL - Szkoła Policji w Katowicach

HPM - podlaskie

HPN - pomorskie

HPP - śląskie

HPS - świętokrzyskie

HPT - warmińsko-mazurskie

HPU - wielkopolskie

HPW - zachodniopomorskie

HPZ - Komenda Stołeczna Policji

Straż Graniczna jeździ z oznaczeniami HW. HWA to samochody i przyczepy, HWK to motocykle, quady i inny sprzęt specjalistyczny.

Służba Celna ma swoje HC z regionalnym podziałem. HCA to Olsztyn, HCB to Białystok i tak dalej. Poniżej pełna lista oznaczeń:

HCA - Olsztyn

HCB - Białystok

HCC - Biała Podlaska

HCD - Przemyśl

HCE - Kraków

HCF - Katowice

HCG - Wrocław

HCH - Rzepin

HCJ - Szczecin

HCK - Gdynia

HCL - Warszawa

HCM - Toruń

HCN - Łódź

HCO - Poznań

HCP - Opole

HCR - Kielce

Kontrola Skarbowa podobnie - używa HS z trzecią literą wskazującą województwo. Przydział wygląda następująco:

HSB - woj. podlaskie

HSC - kujawsko-pomorskie

HSD - dolnośląskie

HSE - łódzkie

HSF - lubuskie

HSG - pomorskie

HSK - małopolskie

HSL - lubelskie

HSN - warmińsko-mazurskie

HSO - opolskie

HSP - wielkopolskie

HSR - podkarpackie

HSS - śląskie

HST - świętokrzyskie

HSW - mazowieckie

HSZ - zachodniopomorskie

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL