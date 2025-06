Kontrole radarowe i drogowe w Czechach

Czeskie drogi, szczególnie te przygraniczne i autostrady, są naszpikowane radarami, często zarządzanymi przez lokalne samorządy. Działają one w ramach europejskiego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych. To oznacza, że jeśli polski kierowca przekroczy prędkość, może się spodziewać nakazu zapłaty przesłanego pocztą - często już kilka tygodni po powrocie z urlopu.

Co ważne, choć dokumenty zawierają informacje o punktach karnych, to czeskie punkty nie są widoczne w polskim systemie. Nie oznacza to jednak, że można lekceważyć przepisy - kary pieniężne obowiązują bez wyjątku.

Brak ważnej winiety? Kara ponad 850 zł

Czesi rygorystycznie pilnują też obowiązku posiadania elektronicznej winiety, która uprawnia do korzystania z autostrad. Kontrola odbywa się automatycznie - przez system kamer zamontowanych na bramach nad jezdniami. Obraz trafia do policji i służb celnych.

Za brak ważnej winiety grozi mandat w wysokości nawet 5 tys. koron czeskich, czyli ponad 850 zł. Płatność możliwa jest kartą lub gotówką - wyłącznie w koronach. Ministerstwo transportu ostrzega dodatkowo przed fałszywymi stronami internetowymi sprzedającymi winiety z ukrytymi opłatami. Zakup należy realizować wyłącznie na oficjalnej stronie: www.edalnice.cz.

Remonty i korki w Czechach. Czego się spodziewać na trasie?

Dodatkowe utrudnienia to efekt zaplanowanych remontów. Prace nie będą prowadzone w pierwszy i ostatni weekend wakacji, ale przez resztę sezonu należy się liczyć z utrudnieniami.

Na autostradzie D1 z Pragi do Brna trwa remont mostu - w obu kierunkach kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy, jednak zwężone i z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Podobna sytuacja dotyczy autostrady D8 do Drezna, gdzie w okolicach granicy z Niemcami odnawiane są dwa tunele. Korki wystąpią też w Jaromierzu, gdzie trwa remont ronda. Miasto leży na trasie do przejścia w Kudowie i do Trutnowa.

Trasy przez Ostrawę i Czeski Cieszyn mają być bardziej przejezdne, choć w niektórych miejscach wystąpią zwężenia i ograniczenia prędkości.

