Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do 500 zł. Zarządzającemu transportem grozi kara do 1000 zł, natomiast przewoźnik może otrzymać mandat wynoszący nawet 2000 zł . Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 12 ton.

Przepisy zostały wprowadzone po to, aby poprawić przepustowość dróg w okresach zwiększonego natężenia ruchu samochodowego. Przedsiębiorcy i kierowcy przewożący towary pojazdami ciężarowymi powinni tak zaplanować swoje trasy, aby dotrzeć do celu przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Jednak spod zakazu zostały wyłączone niektóre rodzaje transportów .

Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton obowiązuje m.in. w dwa ostatnie weekendy czerwca i wszystkie weekendy w lipcu i sierpniu. W soboty obejmuje on czas od 14 do 22, natomiast w niedzielę obowiązują takie same godziny, jak dla dni świątecznych, tj. od 8 do 22. Ograniczenia obejmują także piątki poprzedzające wakacyjne weekendy w godzinach od 18 do 22.