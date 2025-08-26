Tesla traci przez Elona Muska? Dane nie budzą wątpliwości

Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów było przekonanych, że Tesla zdominuje rynek samochodów elektrycznych nie tylko w USA, ale także w Europie. Tymczasem najnowsze dane firmy analitycznej Dataforce pokazują, że Tesla, która jeszcze w czerwcu ubiegłego roku była liderem sprzedaży aut elektrycznych w Europie, obecnie spadła aż na siódmą pozycję.

Negatywny wizerunek Tesli, będący efektem działań Elona Muska, wskazywany jest jako główna przyczyna tak gwałtownego spadku zainteresowania marką. Jednocześnie roszady polityczne i kontrowersyjne decyzje ekscentrycznego miliardera sprzyjają europejskim producentom samochodów elektrycznych, którzy w lipcu zyskali wyraźną przewagę i odnotowali znaczący wzrost sprzedaży.

Europejczycy stawiają na europejskie elektryki

Największym wygranym lipcowego rynku samochodów elektrycznych może czuć się Volkswagen, którego modele elektryczne cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. W porównaniu z lipcem 2024 roku sprzedaż elektrycznych modeli niemieckiej marki wzrosła o 83 procent, głównie dzięki dużemu popytowi na modele ID3, ID5 i ID7.

Największym hitem sprzedażowym w lipcu 2025 roku okazał się model ID3, który osiągnął wynik 6917 sprzedanych egzemplarzy, ponad dwukrotnie przewyższając 3293 egzemplarze ID3 sprzedane w lipcu 2024 roku.

Największym hitem sprzedażowym w lipcu 2025 roku okazał się model ID3. Informacja prasowa (moto)

Tuż za Volkswagenem, na drugim miejscu uplasowało się BMW z elektrycznym modelem iX1, którego sprzedaż wyniosła 6494 egzemplarze. Ten kompaktowy SUV stanowił aż 41 proc. całkowitej sprzedaży pojazdów elektrycznych marki BMW w lipcu. Również Skoda odnotowała wysoki wzrost sprzedaży, głównie dzięki kompaktowemu SUV-owi Elroq. W zeszłym miesiącu czeska marka sprzedała 8715 egzemplarzy tego modelu.

Na drugim miejscu uplasowało się BMW z elektrycznym modelem iX1 BMW materiały prasowe

Czwarte miejsce w lipcowym zestawieniu przypadło Audi, dzięki czemu Grupa Volkswagen zdobyła trzy spośród czterech czołowych miejsc na liście najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie. Największym bestsellerem marki Audi wśród pojazdów elektrycznych w tym miesiącu okazało się Q4 E-tron, z wynikiem 3261 sprzedanych samochodów.

Bestsellerem Audi wśród pojazdów elektrycznych okazało się Q4 E-tron Audi materiały prasowe

Pierwszą piątkę najlepiej sprzedających się elektryków w Europie zamknęło Renault, którego sprzedaż w lipcu zwiększyła się o 75 procent, osiągając 9857 egzemplarzy. Największą popularnością wśród modeli francuskiego producenta cieszył się Renault 5 E-Tech, odpowiadający za 58 procent wszystkich sprzedanych samochodów elektrycznych firmy w tym miesiącu.

Najlepiej sprzedające się samochody elektryczne w Europie

Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie w lipcu 2025 roku wygląda następująco:

Volkswagen - 22 355 sprzedanych szt. BMW - 15 847 sprzedanych szt. Skoda - 15 746 sprzedanych szt. Audi - 11 023 sprzedanych szt. Renault - 9857 sprzedanych szt. Hyundai - 9822 sprzedanych szt. Tesla - 9668 sprzedanych szt. Mercedes - 9054 sprzedanych szt. Kia - 8726 sprzedanych szt. BYD - 7492 sprzedanych szt.

Największym rozczarowaniem jest więc wynik Tesli, zaskakiwać jednak może również słaby wynik samochodów chińskich. Najwyraźniej europejskie cła zadziałały tak, jak miały zadziałać i wyprodukowane w Chinach samochody elektryczny straciły jeden ze swoich największych atutów, czyli cenę niższą w przypadku europejskiej konkurencji.

