Wcale nie Tesla i nie chińskie elektryki. Nowy lider sprzedaży w Europie
Najświeższe dane dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych w lipcu bieżącego roku nie pozostawiają wątpliwości. Tesla, która przez długi czas dominowała na liście najpopularniejszych aut bezemisyjnych w Europie, znacząco traci swoją pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Europejczycy coraz chętniej decydują się na europejskie samochody.
Tesla traci przez Elona Muska? Dane nie budzą wątpliwości
Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów było przekonanych, że Tesla zdominuje rynek samochodów elektrycznych nie tylko w USA, ale także w Europie. Tymczasem najnowsze dane firmy analitycznej Dataforce pokazują, że Tesla, która jeszcze w czerwcu ubiegłego roku była liderem sprzedaży aut elektrycznych w Europie, obecnie spadła aż na siódmą pozycję.
Negatywny wizerunek Tesli, będący efektem działań Elona Muska, wskazywany jest jako główna przyczyna tak gwałtownego spadku zainteresowania marką. Jednocześnie roszady polityczne i kontrowersyjne decyzje ekscentrycznego miliardera sprzyjają europejskim producentom samochodów elektrycznych, którzy w lipcu zyskali wyraźną przewagę i odnotowali znaczący wzrost sprzedaży.
Europejczycy stawiają na europejskie elektryki
Największym wygranym lipcowego rynku samochodów elektrycznych może czuć się Volkswagen, którego modele elektryczne cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. W porównaniu z lipcem 2024 roku sprzedaż elektrycznych modeli niemieckiej marki wzrosła o 83 procent, głównie dzięki dużemu popytowi na modele ID3, ID5 i ID7.
Największym hitem sprzedażowym w lipcu 2025 roku okazał się model ID3, który osiągnął wynik 6917 sprzedanych egzemplarzy, ponad dwukrotnie przewyższając 3293 egzemplarze ID3 sprzedane w lipcu 2024 roku.
Tuż za Volkswagenem, na drugim miejscu uplasowało się BMW z elektrycznym modelem iX1, którego sprzedaż wyniosła 6494 egzemplarze. Ten kompaktowy SUV stanowił aż 41 proc. całkowitej sprzedaży pojazdów elektrycznych marki BMW w lipcu. Również Skoda odnotowała wysoki wzrost sprzedaży, głównie dzięki kompaktowemu SUV-owi Elroq. W zeszłym miesiącu czeska marka sprzedała 8715 egzemplarzy tego modelu.
Czwarte miejsce w lipcowym zestawieniu przypadło Audi, dzięki czemu Grupa Volkswagen zdobyła trzy spośród czterech czołowych miejsc na liście najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie. Największym bestsellerem marki Audi wśród pojazdów elektrycznych w tym miesiącu okazało się Q4 E-tron, z wynikiem 3261 sprzedanych samochodów.
Pierwszą piątkę najlepiej sprzedających się elektryków w Europie zamknęło Renault, którego sprzedaż w lipcu zwiększyła się o 75 procent, osiągając 9857 egzemplarzy. Największą popularnością wśród modeli francuskiego producenta cieszył się Renault 5 E-Tech, odpowiadający za 58 procent wszystkich sprzedanych samochodów elektrycznych firmy w tym miesiącu.
Najlepiej sprzedające się samochody elektryczne w Europie
Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie w lipcu 2025 roku wygląda następująco:
- Volkswagen - 22 355 sprzedanych szt.
- BMW - 15 847 sprzedanych szt.
- Skoda - 15 746 sprzedanych szt.
- Audi - 11 023 sprzedanych szt.
- Renault - 9857 sprzedanych szt.
- Hyundai - 9822 sprzedanych szt.
- Tesla - 9668 sprzedanych szt.
- Mercedes - 9054 sprzedanych szt.
- Kia - 8726 sprzedanych szt.
- BYD - 7492 sprzedanych szt.
Największym rozczarowaniem jest więc wynik Tesli, zaskakiwać jednak może również słaby wynik samochodów chińskich. Najwyraźniej europejskie cła zadziałały tak, jak miały zadziałać i wyprodukowane w Chinach samochody elektryczny straciły jeden ze swoich największych atutów, czyli cenę niższą w przypadku europejskiej konkurencji.