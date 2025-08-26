Wcale nie Tesla i nie chińskie elektryki. Nowy lider sprzedaży w Europie

Krzysztof Mocek

Najświeższe dane dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych w lipcu bieżącego roku nie pozostawiają wątpliwości. Tesla, która przez długi czas dominowała na liście najpopularniejszych aut bezemisyjnych w Europie, znacząco traci swoją pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Europejczycy coraz chętniej decydują się na europejskie samochody.

Volkswagen wśród najlepiej sprzedających się elektryków w Europie
Volkswagen wśród najlepiej sprzedających się elektryków w Europiemateriały prasowe

Tesla traci przez Elona Muska? Dane nie budzą wątpliwości

Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów było przekonanych, że Tesla zdominuje rynek samochodów elektrycznych nie tylko w USA, ale także w Europie. Tymczasem najnowsze dane firmy analitycznej Dataforce pokazują, że Tesla, która jeszcze w czerwcu ubiegłego roku była liderem sprzedaży aut elektrycznych w Europie, obecnie spadła aż na siódmą pozycję.

Negatywny wizerunek Tesli, będący efektem działań Elona Muska, wskazywany jest jako główna przyczyna tak gwałtownego spadku zainteresowania marką. Jednocześnie roszady polityczne i kontrowersyjne decyzje ekscentrycznego miliardera sprzyjają europejskim producentom samochodów elektrycznych, którzy w lipcu zyskali wyraźną przewagę i odnotowali znaczący wzrost sprzedaży.

Europejczycy stawiają na europejskie elektryki

Największym wygranym lipcowego rynku samochodów elektrycznych może czuć się Volkswagen, którego modele elektryczne cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. W porównaniu z lipcem 2024 roku sprzedaż elektrycznych modeli niemieckiej marki wzrosła o 83 procent, głównie dzięki dużemu popytowi na modele ID3, ID5 i ID7.

Największym hitem sprzedażowym w lipcu 2025 roku okazał się model ID3, który osiągnął wynik 6917 sprzedanych egzemplarzy, ponad dwukrotnie przewyższając 3293 egzemplarze ID3 sprzedane w lipcu 2024 roku.

Volkswagen ID.3
Największym hitem sprzedażowym w lipcu 2025 roku okazał się model ID3.Informacja prasowa (moto)

Tuż za Volkswagenem, na drugim miejscu uplasowało się BMW z elektrycznym modelem iX1, którego sprzedaż wyniosła 6494 egzemplarze. Ten kompaktowy SUV stanowił aż 41 proc. całkowitej sprzedaży pojazdów elektrycznych marki BMW w lipcu. Również Skoda odnotowała wysoki wzrost sprzedaży, głównie dzięki kompaktowemu SUV-owi Elroq. W zeszłym miesiącu czeska marka sprzedała 8715 egzemplarzy tego modelu.

Nowe BMW iX1 eDrive20
Na drugim miejscu uplasowało się BMW z elektrycznym modelem iX1BMWmateriały prasowe

Czwarte miejsce w lipcowym zestawieniu przypadło Audi, dzięki czemu Grupa Volkswagen zdobyła trzy spośród czterech czołowych miejsc na liście najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie. Największym bestsellerem marki Audi wśród pojazdów elektrycznych w tym miesiącu okazało się Q4 E-tron, z wynikiem 3261 sprzedanych samochodów.

Audi Q4 e-tron na rok modelowy 2024
Bestsellerem Audi wśród pojazdów elektrycznych okazało się Q4 E-tronAudimateriały prasowe

Pierwszą piątkę najlepiej sprzedających się elektryków w Europie zamknęło Renault, którego sprzedaż w lipcu zwiększyła się o 75 procent, osiągając 9857 egzemplarzy. Największą popularnością wśród modeli francuskiego producenta cieszył się Renault 5 E-Tech, odpowiadający za 58 procent wszystkich sprzedanych samochodów elektrycznych firmy w tym miesiącu.

    Najlepiej sprzedające się samochody elektryczne w Europie

    Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych w Europie w lipcu 2025 roku wygląda następująco:

    1. Volkswagen - 22 355 sprzedanych szt.
    2. BMW - 15 847 sprzedanych szt.
    3. Skoda - 15 746 sprzedanych szt.
    4. Audi - 11 023 sprzedanych szt.
    5. Renault - 9857 sprzedanych szt.
    6. Hyundai - 9822 sprzedanych szt.
    7. Tesla - 9668 sprzedanych szt.
    8. Mercedes - 9054 sprzedanych szt.
    9. Kia - 8726 sprzedanych szt.
    10. BYD - 7492 sprzedanych szt.

    Największym rozczarowaniem jest więc wynik Tesli, zaskakiwać jednak może również słaby wynik samochodów chińskich. Najwyraźniej europejskie cła zadziałały tak, jak miały zadziałać i wyprodukowane w Chinach samochody elektryczny straciły jeden ze swoich największych atutów, czyli cenę niższą w przypadku europejskiej konkurencji.

