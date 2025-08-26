W skrócie Chińska marka Yangwang ustanowiła nowy rekord prędkości samochodów elektrycznych modelem U9 Track Edition, osiągając 472,41 km/h na torze w Niemczech.

Rekordowy pojazd wyposażono w cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 3019 KM oraz zaawansowane technologie kontroli trakcji i inteligentnego sterowania podwoziem.

Specjalnie zaprojektowane opony i innowacyjne rozwiązania techniczne pozwoliły na skuteczne przeniesienie ogromnej mocy na asfalt.

Podczas gdy większość konsumentów czeka na wieści o nowych technologiach w zakresie baterii, zasięgu i czasu ładowania, producenci w czeluściach swoich gabinetów pracują również nad modelami, które mają jeden cel - pobić rekord prędkości samochodów elektrycznych.

Yangwang w ubiegłym roku zaprezentował model U9 i natychmiast zapowiedział rozpoczęcie prac na bardziej wyczynową wersją, która zabierze tytuł chorwackiemu Rimacowi.

Yangwang U9 Track Edition rozpędził się do 472,41 km/h. To nowy rekord prędkości samochodów elektrycznych

8 sierpnia na torze testowym ATP Automotive Testing Papenburg w Niemczech Yangwang ustanowił nowy rekord prędkości samochodów elektrycznych (EV), osiągając 472,41 km/h. Za kierownicą zasiadł niemiecki kierowca wyścigowy Marc Basseng, do którego należy również poprzedni rekord z 2024 r.

W zeszłym roku myślałem, że osiągnąłem szczyt. Nie spodziewałem się, że tak szybko pobiję własny rekord, a jednak na tym samym torze, dzięki nowym technologiom, udało się tego dokonać

Yangwang U9 Track Edition napędzany jest czterema silnikami elektrycznymi. Łączna moc przekracza 3000 KM

Yangwang U9 Track Edition bazuje na tej samej platformie e⁴ i architekturze technicznej DiSus-X, co dostępny w Chinach model U9. Niezbędne było jednak wprowadzenie kilku kluczowych modernizacji. Jedną z nich było wyposażenie samochodu w pierwszą na świecie masowo produkowaną, ultraszybką platformę 1200V oraz system zarządzania termicznego przystosowany do ekstremalnych warunków.

Yangwang, chińska submarka BYD, ustanowiła nowy rekord prędkości aut elektrycznych. BYD materiały prasowe

Podczas bicia rekordów prędkości kluczowych jest kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest moc. Yangwang U9 Track Edition napędzany jest czterema jednostkami elektrycznymi, które osiągają prędkość 30 tys. obr./min, a każda generuje szczytową moc 555 kW, co w sumie daje 3019 KM. Pozwoliło to na uzyskanie stosunku mocy do masy wynoszącego 1217 KM na tonę (samochód gotowy do jazdy waży 2630 kg), plasując elektryczny Yangwang w ścisłej światowej czołówce motoryzacji.

Kontrola trakcji monitoruje każde koło ponad 100 razy na sekundę. Kluczowa jest przyczepność

Sama moc imponuje, ale równie ważne jest jej efektywne przeniesienie na asfalt. Inżynierowie zastosowali system niezależnego wektorowania momentu obrotowego, który nieustannie kontroluje każde koło, dostosowując przekazywany moment z częstotliwością ponad 100 razy na sekundę. Nawet przy ekstremalnym przyspieszeniu elektronika utrzymuje pełną kontrolę nad samochodem eliminując poślizgi i utratę przyczepności.

System inteligentnego sterowania nadwoziem DiSus-X dokonuje w czasie rzeczywistym korekt zawieszenia redukując przechyły, zwiększając stabilność i przede wszystkim poprawiając przyczepność. Ostatnim elementem układanki jest ogumienie - Yangwang postawił na firmę Giti Tire, która opracowała specjalne opony torowe semi-slick.

Stworzono nie tylko unikalną mieszankę, ale też wzór bieżnika. Dodatkowo zastosowano innowacyjną obróbkę na powierzchni styku felgi z oponą - wzór radełkowania sprawia, że guma lepiej "zazębia się" z rantem felgi, zmniejszając ryzyko poślizgu na obręczy.

Standardowa wersja U9 dysponuje mocą 1306 KM. Wersja Track Edition posiada aż 3019 KM. BYD materiały prasowe

Yangwang - co to za marka?

Marka Yangwang została uruchomiona w listopadzie 2022 r. jako luksusowa marka należąca do koncernu BYD. Zajmuje się produkcją samochodów klasy premium. W ubiegłym roku elektryczny U9 o mocy 1306 KM rozpędził się do 391,94 km/h, a okrążenie toru Nürburgring pokonał w czasie 7:17,900. Podstawowa wersja kosztuje 1,68 mln juanów, czyli 853 tys. zł.

