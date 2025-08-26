W skrócie W Polsce rośnie liczba nowych aut z fabrycznymi instalacjami LPG, mimo spadającej oferty modelowej.

Grupa Renault prowadzi w sprzedaży tych pojazdów, ale właśnie ogłosiła akcję serwisową dla wybranych modeli z powodu wycieku gazu.

Koszt przejazdu na LPG pozostaje najniższy na rynku, co wciąż przekonuje Polaków do samochodów na gaz.

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego nie pozostawiają złudzeń. Chociaż z oferty znikają kolejne samochody spalinowe, które przerobić można na LPG stosunkowo tanim kosztem, Polacy wciąż bardzo chętnie decydują się na nowe auta z instalacjami gazowymi.

LPG przegrywa z elektrykami w Polsce. Ale kierowcy wciąż kochają nowe auta na gaz

Do końca sierpnia na polskie drogi wyjechały już co najmniej 9754 fabrycznie nowe samochody z LPG, czyli o ponad 15,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z drugiej strony, właśnie za sprawą kurczenia się oferty, ich udział w ogóle rejestracji wynosi dziś skromne 2,9 proc. To mniej, niż w przypadku hybryd plug-in (4,8 proc.) i - uwaga - samochodów elektrycznych (5,4 proc.)

Chociaż instalacje gazowe do nowych aut oferuje kilka marek, tylko w przypadku Grupy Renault mówić można o "fabrycznym" zestawie, który trafia do auta na linii montażowej. Nie dziwi więc, że to właśnie do Francuzów należą dziś rekordy sprzedaży.

Jak poinformowała Interię Monika Gembicka z Ministerstwa Cyfryzacji, resortu sprawującego nadzór nad Centralna Bazą Pojazdów i Kierowców, w pierwszej połowie roku, blisko 9,4 tys. z zarejestrowanych w Polsce nowych aut z instalacjami gazowymi pochodziło właśnie od Grupy Renault. Na ten wynik składały się:

5954 nowe Dacie (+ 5 proc. r/r),

2461 nowe Renault (+45 proc r/r)

Dacia Duster i Renault Captur z LPG do serwisu

Niestety, jak informuje Transportowy Dozór Techniczny, Grupa Renault zaliczyła pewną wpadkę. Do serwisów wzywani są właśnie właściciele Dacii Duster i Renault Captur, w których z fabrycznej instalacji LPG może ulatniać się gaz.

W przypadku Dustera chodzi o III generację, a akcją serwisową objęte są auta wyprodukowane między 29.04.2024 a 26.10.2024. Wezwania do ASO mogą się też spodziewać właściciele Renault Captur II generacji z roku modelowego 2024.

Na czym polega usterka i jak ją rozpoznać? Przedstawiciele Renault tłumaczą, że w feralnych modelach mogło dojść do zaniedbania na etapie produkcji. Chodzi o "możliwy brak uszczelki między zespołem elektrozaworów a zbiornikiem gazu LPG".

W efekcie może dochodzić do nieszczelności, czego efektem jest wyciek i charakterystyczny zapach LPG wyczuwalny w bagażniku lub kabinie pojazdu. Jeśli w waszym aucie spotkaliście się z takim problemem - warto jak najszybciej skontaktować się z ASO.

Problem z LPG w Dacii i Renault. Właściciele aut się ucieszą

Paradoksalnie, sposób usunięcia usterki powinien ucieszyć właścicieli pechowych egzemplarzy. Nie chodzi bowiem jedynie o doposażenie pojazdu w brakującą uszczelkę.

W celu prewencyjnym zostanie wykonana kontrola obecności uszczelki i w przypadku jej braku zostanie wymieniony kompletny zbiornik LPG

Biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy samochodów wyprodukowanych w ubiegłym roku, nowe zbiorniki LPG powinny ucieszyć właścicieli feralnych egzemplarzy. Całkiem prawdopodobne, że zbiorniki trafiające do naprawianych aut pochodzić będą z tegorocznej produkcji. Dla kierowców oznacza to "dodatkowy" rok jazdy.

Przypominamy, że "termin ważności" butli gazowej wynosi 10 lat od daty jej wyprodukowania (numer wybity na zbiorniku). Po tym czasie właściciel pojazdu musi wymienić zbiornik LPG lub wykonać jego dodatkowe badania legalizacyjne. W tym kontekście nowszy zbiornik oznacza więc dłuższą możliwość jazdy bez konieczności odwiedzania jednostki gazownika albo jednostki Transportowego Dozoru Technicznego.

Ile kosztuje jazda na LPG w Polsce? Auta na gaz deklasują konkurencję

Powód słabości rodaków do aut z instalacją gazową najlepiej tłumaczy najnowsze, opracowane przez Ministerstwo Przemysłu, porównanie cen pokonania 100 km samochodem na różnego rodzaju paliwach.

Zdaniem resortu przemysłu, w II kwartale bieżącego roku średni koszt przejechania autem osobowy dystansu 100 km wynosił na LPG 22,85 zł. Dla porównania, w przypadku benzyny bezołowiowej było to co najmniej 33,99 zł za 100 km, oleju napędowego 27,64 zł, a energii elektrycznej pobieranej na komercyjnych ładowarkach - 41,5 zł.

