Układ termoregulacyjny niemowląt nie radzi sobie z takimi warunkami. Może dojść do przegrzania, odwodnienia, a nawet udaru cieplnego i śmierci. Dzieci (i zwierzęta) nie potrafią się ochłodzić - nie mają jak uciec z auta, nie napiją się same wody, nie otworzą drzwi. Pozostawienie uchylonej szyby nie rozwiązuje problemu - nie zapewnia wystarczającej wentylacji.

Masz pełne prawo do działania w stanie wyższej konieczności - nie poniesiesz żadnych konsekwencji za uszkodzenie mienia, jeśli uratujesz dziecko lub zwierzę. Dyspozytor 112 przeprowadzi Cię przez proces i powie, co robić krok po kroku. Zostań na miejscu do przyjazdu służb - Twoja obecność i świadectwo mogą być kluczowe.

Wiosna przyszła szybko, a temperatury poszybowały w górę. Każdego roku policja i straż pożarna interweniują w przypadku, gdy ktoś zobaczy dziecko pozostawione w samochodzie bez opieki rodzica. Często jest to "tylko chwila" - szybkie zakupy, wizyta na poczcie, podjazd po coś do sklepu. Tyle wystarczy, by doszło do tragedii. Jeśli musisz coś załatwić - weź dziecko ze sobą. Lepiej poświęcić dodatkowe 5 minut niż ryzykować życie.