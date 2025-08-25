W Polsce swego rodzaju tradycją stało się wprowadzanie wakacyjnych promocji na tankowanie. Nie inaczej jest również w tym roku. Wakacje dobiegają jednak końca, a to oznacza, że zostało już tylko kilka dni tańszego tankowania. Gdzie i do kiedy można jeszcze skorzystać z akcji sieci?

Tanie tankowanie na Orlenie

Jeszcze przez kilka dni można zatankować taniej na Orlenie. Akcja polskiego koncernu prowadzona jest do 31 sierpnia, co oznacza, że zakończy się ona w najbliższą niedzielę. Po części podyktowane jest to formą promocji. Klienci mogą zatankować taniej w piątek, sobotę i niedzielę (w sierpniu kierowca mógł skorzystać z akcji maksymalnie pięć razy).

Skorzystanie z promocji obwarowane jest jednak pewnymi warunkami. Kluczowym jest bycie członkiem programu lojalnościowego Orlen Vitay (użytkownik musi aktywować specjalny kupon, a następnie okazać go przy kasie). Pozwala on na obniżenie litra paliwa o 25 groszy. Można ją jednak jeszcze obniżyć, jeżeli klient kupi coś w sklepie lub gastronomii Orlenu za co najmniej 5 zł. Wówczas litr paliwa będzie o 40 gr tańszy względem ceny regularnej.

W ramach akcji można zatankować tanie tylko paliwa Efecta i Verva. Osoby tankujące LPG, zapłacą za nie po cenie regularnej. Maksymalnie w ramach jednego tankowania klient może wlać do zbiornika samochodu 50 litrów. Jeśli wlejemy paliwo w inny zbiornik, będziemy musieli zapłacić zgodnie z ceną regularną.

Oszczędne tankowanie na Circle K

Jeszcze przez kilka dni, dokładnie do 31 sierpnia, taniej można zatankować także w punktach Circle K. Akcja "Wakacyjne Rabaty", podobnie jak ta na Orlenie, pozwala na zatankowanie także we wszystkie piątki, soboty i niedziele - od 0:01 w piątek do 23:59 w niedzielę.

W przypadku paliw miles i miles+ można liczyć na promocję wynoszącą 35 groszy na litrze. Z kolei tankujący LPG Supra Gas mogą otrzymać rabat 10 gr/l. Do skorzystania z promocji przede wszystkim niezbędne jest jednak posiadanie konta w programie lojalnościowym Circle K EXTRA. Identyfikator należy okazać przy kasie. Z akcji nie będzie można skorzystać, jeżeli klient chce dokonać transakcji za pomocą karty flotowej lub przedpłaconej.

W ramach jednego tankowania kierowca może wlać do zbiornika 50 litrów paliwa. Trzeba przy tym pamiętać, że paliwo tankowane do innego zbiornika niż ten w naszym aucie będzie rozliczone po cenie regularnej.

Specjalne ceny paliw na stacjach BP

Do 2 września swoją wakacyjną promocję prowadzi również BP. W jej ramach na tańsze tankowanie mogą liczyć klienci tankujący benzynę i olej napędowy z technologią Active oraz LPG. Podobnie jak w przypadku powyższych sieci, tańsze tankowanie możliwe jest tylko w przypadku posiadania konta w aplikacji BPme. Tam właśnie otrzymamy dwa kupony rabatowe:

jeden daje zniżkę 25 gr/l na paliwa regularne Pb95 i ON

drugi ze zniżką 15 gr/l na LPG

Promocja jest skonstruowana w taki sposób, by po wykorzystaniu kuponu na benzynę i olej napędowy otrzymujemy kolejny, tym razem z rabatem wynoszącym 30 gr/l. Kiedy również jego wykorzystamy, dostajemy następny, dający rabat 35 gr/l. Po skorzystaniu z niego pojawi się kupon zapewniający 40 gr rabatu na litrze, a po jego wykorzystaniu kolejny - obniżający cenę regularną o 45 gr. Po wykorzystaniu tych pięciu kuponów kierowcy otrzymywali kolejną transzę skonstruowaną identycznie - pierwszy kupon z rabatem 25 gr/l, drugi 30 gr/l, trzeci 35 gr/l, czwarty 40 gr/l i piąty 45 gr/l. W przypadku LPG sprawa wygląda podobnie - otrzymujemy łącznie 10 kuponów, ale każdy z nich daje zniżkę 15 gr/l.

Tak jak w akcjach promocyjnych innych stacji, na BP także trzeba pamiętać o maksymalnej ilości paliwa objętej rabatem. Tu jednak trzeba też zatankować odpowiednio dużo. Promocja na 95-oktanową benzynę i olej napędowy obwarowana jest limitem od 30 do 60 litrów paliwa. W przypadku LPG minimum trzeba zatankować 20 l i maksimum 60 l.

Organizator promocji zwraca uwagę, że w ramach jednej transakcji można skorzystać z obu kuponów zarówno na benzynę/olej napędowy, jak i na LPG. Trzeba jednak pamiętać, że akcja nie łączy się z innymi rabatami prowadzonymi przez sieć. Warto też mieć na uwadze, że z rabatu nie skorzystają osoby, które chcą dokonać transakcji za pomocą kart paliwowych.

Do 31 sierpnia są prowadzone jeszcze dwie promocje na stacji. Pierwsza skierowana jest do właścicieli samochodów z silnikami Diesla. W jej ramach w czwartek i niedzielę można zatankować taniej o 30 gr paliwo Ultimate Diesel. Podobna promocja (30 gr na litr) dotyczy również 98-okatnowej benzyny. Tu jednak, w odróżnieniu od diesla, tankować taniej można od czwartku do niedzieli. W obu tych akcjach trzeba jednak również wykorzystać kupony w aplikacji BPme.

Wakacyjne tankowanie na Amic Energy

31 sierpnia to ostatni dzień promocji również na Amic Energy. Akcja skierowana jest do klientów będących członkami Amic Club i posiadających konto w aplikacji Amic Energy PL.

W ramach tej promocji klienci mogą zatankować wszystkie paliwa dostępne w ofercie sieci: Pb95, Pb 98, Pb 95 Pro, ON, ON Pro oraz LPG. Żeby skorzystać z akcji klienci muszą aktywować w aplikacji kupon "Ale Rabat na Pb/ON" albo "Ale Rabat na LPG". Obniżają one ceny regularne w następujący sposób:

50 gr/l na paliwa Pb95 Pro, ON Pro, Pb98

30 gr/l na paliwa ON, Pb95

10 gr/l na LPG

W każdym tygodniu z obu kuponów można skorzystać raz. Jeśli nie zostaną wykorzystane, przepadają. W przypadku każdego z paliw maksymalnie można zatankować 40 litrów. Ewentualna nadwyżka będzie rozliczana po cenie regularnej. W przypadku próby dokonania transakcji kartą flotową, promocja nie zadziała.

Niższe ceny paliw na stacjach Avia

Własną akcję, choć formalnie są to dwie promocje, prowadzi także Avia. Różnią się one wysokością rabatu - na większości stacji wynosi ona 30 gr/l, w części ta kwota została obniżona do 20 gr/l. Obie promocje prowadzone są do 31 sierpnia 2025 roku, od piątku do niedzieli.

Oba rabaty (20 gr/l i 30 gr/l) można dostać na paliwa PB95, PB98, ON, ON GOLD (z akcji wykluczono LPG). W obu przypadkach zatankować można do 50 litrów. Z promocji ponadto mogą skorzystać tylko osoby posiadające konto w aplikacji AVIA GO (przy kasie trzeba okazać kod kreskowy w aplikacji). Opisane wyżej akcje nie łączą się z innymi rabatami prowadzonymi przez sieć. W ich ramach nie można również zapłacić z wykorzystaniem kart flotowych.

Specjalne warunku na stacjach Shell

Do 31 sierpnia własną wakacyjną promocję prowadzi także Shell. W jej ramach klienci mogą zatankować paliwa podstawowe Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel ze zniżką 30 gr/l. W tym przypadku także trzeba mieć konto w programie lojalnościowym Shell ClubSmart (z promocji można skorzystać zarówno za pomocą karty plastikowej, jak i w aplikacji). Ponadto, by z niej skorzystać trzeba zatankować od 10 do 80 litrów paliwa. Z promocji można skorzystać maksymalnie cztery razy w tygodniu. Promocja nie łączy się z innymi akcjami prowadzonymi przez sieć (nie działa Karta Dużej Rodziny). Paliwo można wlać nie tylko do zbiornika samochodu, ale także do atestowanego kanistra. Co ważne, promocja jest prowadzona tylko na wybranych stacjach sieci.

Zmiana cen paliw na stacjach Moya

Ostatni dzień sierpnia to także ostatni dzień promocji na stacjach sieci Moya. W tym przypadku klienci mogą otrzymać rabat wynoszący nawet 40 groszy na litrze. Tu również mogą z niej skorzystać osoby będące członkami programu Super MOYA - trzeba zeskanować kod znajdujący się w aplikacji. W miesiącu można skorzystać z rabatu trzykrotnie.

W ramach promocji jednorazowo można zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa. Rabat 30 groszy dotyczy paliw ON, ON Power, PB 95 oraz PB 98. Klient będzie mógł dostać na te paliwa dodatkowy rabat w wysokości 10 gr/l, ale tylko pod warunkiem, że zakupią również produkt z oferty gastronomicznej. Co więcej, jeżeli zdecydujemy się na coś do jedzenia otrzymamy również rabat w wysokości 10 gr/l. Rabat nie dotyczy transakcji kartami flotowymi, ponadto nie łączy się ona z innymi rabatami.

