Nie masz OC i płacisz 9330 zł. Czy można uniknąć kary z UFG?

Nieprawdziwe jest przekonanie, że nieużywany lub niesprawny technicznie pojazd nie wymaga ubezpieczenia OC. Każdy właściciel pojazdu musi posiadać ważne OC aż do momentu wyrejestrowania pojazdu lub jego sprzedaży. W przypadku sprzedaży, aktualną polisę przekazujemy nowemu właścicielowi, a transakcję zgłaszamy do towarzystwa ubezpieczeniowego. Stan techniczny pojazdu ani fakt, czy jest on używany, nie mają tutaj znaczenia.