Zawracanie to manewr, który podejmujemy z różnych powodów - czasem jest to kwestia wcześniejszego, złego wyboru drogi, czasami po prostu tak skonstruowanej infrastruktury. Przede wszystkim należy pamiętać, że można go wykonywać wyłącznie z lewego, skrajnego pasa ruchu.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wielkość pojazdu wymusza wykorzystanie również prawego pasa. Podczas wykonywania manewru należy go wcześniej zasygnalizować (kierunkowskazem) oraz zachować szczególną ostrożność. O czym jeszcze mówią przepisy dotyczące zawracania?

Gdzie nie wolno zawracać?

Przepisy ruchu drogowego jasno wskazują miejsca, w których zawracanie jest niedozwolone. Należą do nich:

tunele,

mosty i wiadukty,

drogi jednokierunkowe,

autostrady,

drogi ekspresowe (z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsc do tego przeznaczonych),

miejsca oznaczone znakiem B-23 (zakaz zawracania),

miejsca z linią ciągłą,

lokalizacje ze znakami nakazującymi jazdę w określonym kierunku.

Niestety, nadal znajdują się kierowcy, którzy zawracają na autostradzie (np. w razie korka) i robią to całkowicie świadomie! Mandat za takie zachowanie jest dotkliwy i może wynieść nawet 2 tys. zł, do tego na konto kierowcy wpłynie aż 12 punktów karnych. Za zawracanie w tunelu kara jest wyraźnie niższa - to tylko 200 zł. Z kolei złamanie znaku zakazu B-23 (“zakaz zawracania”) oznacza pożegnanie się z kwotą nawet 5 tys. zł.

Zakaz zawracania nie dotyczy wyłącznie najbliższego skrzyżowania Wojtek Laski/Piotr Molecki East News

Jest bowiem “wykroczeniem z artykułu 92 §1 kodeksu wykroczeń: „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.” Przypisane jest też do niego 5 punktów karnych.

Czy można zawracać na zakazie?

Wielu kierowców ma wątpliwości, czy znak “zakaz skrętu w lewo” oznacza również zakaz zawracania. Odpowiedź? Jak najbardziej! Jest to zresztą logiczne, skoro nie można poruszać się autem w lewo, to niemożliwy jest też manewr, który wymaga skrętu w lewo.

Zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną

W przypadku sygnalizatora S-3 (strzałka kierunkowa) zawracanie jest co do zasady zabronione, chyba że sygnalizator wyposażony jest w dodatkową strzałkę wskazującą możliwość zawracania. Jest to podyktowane koniecznością utrzymania bezkolizyjnej organizacji ruchu. Jeśli kierowca zawraca mimo wyświetlonej strzałki nakazującej tylko skręt w lewo, musi liczyć się z mandatem w wysokości 500 złotych. W dodatku na jego konto trafi aż 8 punktów karnych.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku “zielonej strzałki” warunkowej. Na takim skrzyżowaniu zawracanie jest dozwolone, o ile nie jest zabronione dodatkowymi znakami (np. B-23). Należy jednak pamiętać o obowiązkowym zatrzymaniu się przed strzałką (jak przed znakiem STOP) i upewnieniu się, że manewr nie spowoduje utrudnienia ruchu innym uczestnikom.

Kierowca poruszający się drogą z pierwszeństwem i wykonujący manewr zawracania ma pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z dróg podporządkowanych - niezależnie od tego, czy mówimy o skrzyżowaniu z sygnalizacją czy bez niej.

Czasem dochodzi przez to do nieporozumień, bowiem kierowcy oczekujący na wjazd ze skrzyżowania podporządkowanego, widząc włączony kierunkowskaz pojazdu zawracającego, mogą błędnie zinterpretować jego zamiary jako zwykły skręt w lewo. Dodatkowo, sytuację może komplikować zasłonięcie pojazdu zawracającego przez inne samochody. Dlatego tak ważne przy zawracaniu jest zachowanie szczególnej ostrożności.