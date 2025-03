Nic dziwnego - ten 90-kilometrowy odcinek to najbardziej ruchliwa droga w Polsce. Codziennie porusza się nią od 50 do nawet 100 tysięcy pojazdów. Rano i po południu w godzinach szczytu jazda często przypomina stanie w miejscu.

A2 między Łodzią a Warszawą - autostrada na granicy wytrzymałości

Nie pomaga fakt, że A2 na tym odcinku jest bezpłatna. To świetna wiadomość dla kierowców, ale jednocześnie oznacza ogromny ruch. Do tego w kolejnych latach sytuacja ma się jeszcze pogorszyć - trasa ma stać się kluczowym połączeniem dla przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego. A to oznacza jeszcze więcej aut, jeszcze więcej ciężarówek i jeszcze większe korki.

Plany rozbudowy autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zdaje sobie sprawę, że dłużej tak się nie da. Rozwiązaniem ma być rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Docelowo trasa ma zostać poszerzona do ośmiu pasów - po cztery w każdą stronę. Przebudowa obejmie łącznie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km to modernizacja węzła Łódź Północ.

Najbardziej ruchliwa droga w Polsce od obecnie odcinek autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Piotr Molecki East News

Brzmi dobrze? Teoretycznie tak, ale jest jeden zasadniczy problem - prace będą prowadzone przy normalnym ruchu. A to oznacza lata utrudnień, zwężeń i jeszcze większych korków. Kierowcy dobrze pamiętają, jak wyglądała budowa drugiej nitki autostrady A1 pod Częstochową - tutaj może być podobnie. GDDKiA zapewnia, że przez cały okres budowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdą stronę. Pytanie tylko, czy to wystarczy, by uniknąć drogowego chaosu.

Kiedy pojedziemy poszerzoną autostradą A2?

Rozbudowa A2 to projekt na lata. Podpisanie umowy na projekt poszerzenia miało miejsce w 2023 roku, a przetargi na prace budowlane mają być ogłoszone jeszcze w 2025 roku. Według harmonogramu budowa rozpocznie się w 2026 roku i potrwa do 2029 roku. To oznacza, że przez co najmniej cztery lata kierowcy będą musieli zmagać się z dodatkowymi utrudnieniami.

Co ciekawe, przebudowana autostrada ma być bardziej ekologiczna. W ramach inwestycji planowane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania infrastruktury drogowej i oświetlenia. Ma to zmniejszyć koszty utrzymania i uniezależnić trasę od tradycyjnych źródeł energii.

