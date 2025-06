To kolejny przypadek pożaru na tego typu statku w ostatnich latach, a straty liczone są w milionach dolarów.

Do akcji ratunkowej dołączyła Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, która bezpiecznie ewakuowała załogę, ale nie udało się opanować ognia.

Pożar na pokładzie Morning Midas wybuchł w nocy z 3 na 4 czerwca 2025 r., gdy statek znajdował się około 480 km morskich od wyspy Adak na Oceanie Spokojnym. Jednostka płynęła z Yantai w Chinach do portu Lazaro Cardenas w Meksyku. Dym pojawił się na pokładzie, na którym transportowano samochody elektryczne. Załoga próbowała ugasić ogień systemami pokładowymi, ale działania te okazały się nieskuteczne.

Morning Midas to jednostka pływająca pod banderą Liberii, należąca do Hawthorn Navigation. Jej wartość oszacowano na 44,5 mln dolarów. Statek został zbudowany w 2006 roku w Chinach, w stoczni Xiamen Shipbuilding Industry. Miał wyporność 46,8 tys. ton i zdolność przewozową do 5 tys. samochodów.