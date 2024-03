Chociaż przyczyny zatonięcia samochodowca Felicity Ace wciąż pozostają nieznane, nowe światło na sprawę mogą rzucać dwa pozwy skierowane przeciwko koncernowi Volkswagen. Pojawiają się w nich zarzuty, że powodem wybuchu pożaru na promie, miał być samozapłon akumulatora w przewożonym, elektrycznym Porsche.

Koncern przyczynił się do zatonięcia promu?

Pozwy zostały złożone w sądach w Stuttgarcie i w Brunszwiku. Według rzecznika trybunału, w ich treść jest zaangażowanych aż sześć różnych powodów. Wśród nich znalazł się m.in. Allianz - jeden z ubezpieczycieli promu, a także sam operator statku Felicity Ace. Pozywający zarzucają, że koncern w niewystarczający sposób poinformował przewoźnika o niebezpieczeństwie i środkach ostrożności niezbędnych do transportu pojazdów elektrycznych. To miało bezpośrednio przyczynić się do rozprzestrzenienia pożaru, a w ostateczności zatonięcia całego promu.

Chociaż obie sprawy trafiły do sądu już w ubiegłym roku, ze względu na toczące się rozmowy mediacyjne zostały tymczasowo wstrzymane. Jak podają zachodnie media - Volkswagen starał się w ten sposób podpisać porozumienie z powodami. Niestety na ten moment nie udało się wywalczyć żadnego stosownego kompromisu. Rozmowy mają powrócić jeszcze w tym miesiącu. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, obie sprawy zostaną wznowione w sądzie. Na ten moment żadna ze stron nie zdecydowała się na komentarz.

Zdjęcie Szczęśliwie cała załoga została ewakuowana drogą lotniczą / Getty Images

Wypadek Felicity Ace. Blisko 4 tys. samochodów na dnie Atlantyku.

Do wypadku promu Felicity Ace doszło na początku ubiegłego roku. Zgodnie z informacjami armatora, pływający pod banderą Panamy statek transportowy miał dotrzeć do USA 21 lutego. 16 lutego, gdy jednostka znajdowała się w odległości około 90 mil morskich od Azorów, na pokładzie wybuchł pożar. Szczęśliwie cała załoga została ewakuowana drogą lotniczą - w operacji brały wówczas udział śmigłowce portugalskiej marynarki wojennej. W piątek 25 lutego podano, że pożar samoistnie zgasł, a na pokład weszły ekipy ratownicze.

Niedługo później rozpoczęto operację holowania promu, podczas której wyniszczony pożarem prom Felicity Ace zatonął. Na pokładzie mierzącego ponad 200 metrów samochodowca było około 4 tysięcy fabrycznie nowych aut koncernu Volkswagen. Dużą część z nich stanowić miały samochody elektryczne. Wraz ze statkiem pod wodę poszły m.in. fabrycznie nowe Bentleye, Lamborghini i Porsche. Auta były warte około 400 mln dolarów.

Ile warte były samochody na pokładzie Felicity Ace?

Przypadek zatonięcia Felicity Ace miał daleko idące konsekwencje w przemyśle okrętowym. Wypadek zwrócił uwagę, że załogi promów i samochodowców, wobec rozwoju samochodów elektrycznych, narażają się na większe i niespotykane do tej pory niebezpieczeństwo. Rzuciło to nowe wyzwanie dla konstruktorów okrętowych i przemysłu stoczniowego.