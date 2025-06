Akcja serwisowa Volvo. 14 tys. samochodów ma problem z hamulcami

Amerykański oddział Volvo ogłosił szeroko zakrojoną akcję serwisową, która dotyczy modeli elektrycznych oraz hybryd plug-in. Powodem jest usterka systemu hamowania, wynikająca z błędu w oprogramowaniu. Producent apeluje do właścicieli pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in, by do czasu przeprowadzenia aktualizacji unikali korzystania z trybów "One Pedal" oraz "B".