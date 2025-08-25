W skrócie Na Florydzie wprowadzono nowe, surowe prawo 'super speeder', które pozwala na aresztowanie kierowców przekraczających prędkość o ponad 80 km/h.

Nowe przepisy przewidują możliwość aresztowania na 30 dni i grzywnę 500 dolarów już za pierwsze wykroczenie, a dla recydywistów konsekwencje są jeszcze surowsze.

Aby uniknąć więzienia, kierowcy mogą wpłacić kaucję, jednak dodatkowo muszą liczyć się z osobistym stawiennictwem w sądzie i dodatkowymi kosztami.

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Na całym świecie co rusz zaostrzane są przepisy i kary, ale nadal wprowadzane zmiany nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Kierowcy zbyt często dopuszczają się jazdy powyżej obowiązujących przepisów, co potwierdza konieczność kolejnych nowelizacji. Władze stanu Floryda w USA postanowiły podjąć radykalne kroki.

Przekroczysz prędkość o 80 km/h? Trafisz do więzienia

Od 1 lipca 2025 r. policjanci na Florydzie mogą aresztować każdego kierowcę, który jechał z prędkością ponad 160 km/h lub przekroczył dozwoloną szybkość o 50 mph, czyli 80 km/h. Do tej pory oskarżono już ponad 70 kierujących, jednakże finalnie nie wiadomo, czy wszyscy trafili do aresztu. Według stacji WFTV spośród 70 zatrzymanych, aż 49 odpowiadało za jazdę z prędkością powyżej 160 km/h.

Zaostrzenie przepisów jest efektem wypadku z 2022 r., gdy kobieta jadąca z prędkością 85 mph bez włączonych świateł potrąciła 11-letniego chłopca. Kierująca - pomimo ponad 20 wcześniejszych wykroczeń - została skazana jedynie na prace społeczne i długi zakaz prowadzenia pojazdów, nie ponosząc żadnych konsekwencji karnych.

Kierowcy wolą zapłacić kaucję, aby nie pójść do więzienia. 30 dni za pierwsze wykroczenie

Na mocy nowych przepisów kierujący musi liczyć się nie tylko z karą aresztu, ale także z kosztami odholowania pojazdu oraz opłatami za policyjny parking. Do tego dochodzi grzywna, a jedynym sposobem, aby uniknąć więzienia, jest wpłacenie kaucji w wysokości 500 dolarów. Decyduje się na nią zdecydowana większość zatrzymanych zmotoryzowanych.

Najważniejszym elementem nowego prawa jest wymóg osobistego stawiennictwa w sądzie w przypadku popełnienia wykroczenia, co sprawia, że samo zapłacenie grzywny nie jest możliwe. Wyroki są uzależnione od osiągniętej szybkości oraz tego, czy sprawca karany jest pierwszy raz, czy doszło do recydywy. Ci, którzy zostaną zatrzymani po raz pierwszy, muszą liczyć się z karą do 30 dni więzienia i grzywną w wysokości do 500 dolarów (około 1,8 tys. zł). Z kolei recydywiści, którzy w ciągu pięciu lat popełnią to samo wykroczenie, trafią na 90 dni do aresztu, zapłacą grzywnę w wysokości 1 tys. dolarów (ok. 3,6 tys. zł) i dodatkowo prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres od sześciu do dwunastu miesięcy.

Policjanci podkreślają, że znacznie częściej kierowcy jadą ponad 160 km/h, aniżeli przekraczają dozwoloną szybkość na danym odcinku o co najmniej 50 mph. Warto przypomnieć, że na Florydzie ograniczenie prędkości na autostradzie wynosi 70 mph, czyli około 113 km/h. To znacznie niższy limit niż ten, który obowiązuje chociażby w Europie.

Policja zaostrza działania przeciwko kierowcom przekraczającym prędkość. Liczba aresztowań znacznie wzrośnie

Florydę zamieszkuje 23,37 mln osób, więc zatrzymanie w niespełna 2 miesiące 70 kierowców nie jest jakimś szczególnym sukcesem. Wprowadzenie zaostrzonych przepisów może być jednak prewencyjnym działaniem, które ma odstraszać zmotoryzowanych przed znacznym przekraczaniem szybkości. Liczba aresztowań może jednak wzrosnąć, ponieważ do połowy lipca część departamentów nie miała w systemie odpowiedniego kodu, aby rejestrować wykroczenia na mocy tego prawa.

