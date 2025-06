Zielone miejsca parkingowe to stanowiska przeznaczone dla samochodów elektrycznych, wyznaczone specjalnie przy ładowarkach, choć nie jest to regułą - część z nich funkcjonuje jako oddzielne miejsca na ulicach. Tego typu miejsca zostały wprowadzone, bo coraz częściej dochodziło do sytuacji, w której auta spalinowe blokują miejsca przeznaczone dla samochodów elektrycznych.