43 nowe miejsca z odcinkowym pomiarem prędkości. Gdzie posypią się mandaty?

W skrócie GITD modernizuje system odcinkowego pomiaru prędkości, obejmując 43 nowe lokalizacje i zwiększając zasięg nadzoru nad drogami do 670 kilometrów.

Nowoczesne żółte kamery VELOCITY 4 pozwolą na precyzyjne rejestrowanie wykroczeń przez całą dobę, także w nocy.

System ma znacząco poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, skłaniając kierowców do przestrzegania przepisów.

Odcinkowy pomiar prędkości to narzędzie, które od kilku lat jest systematycznie instalowane w różnych częściach kraju. Jak podkreśla ITD, jego skuteczność polega na tym, że zmusza kierowców do zachowania ostrożności na całym nadzorowanym fragmencie drogi, a nie tylko w okolicach pojedynczego fotoradaru.

43 nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości

Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Inspektorat informuje, że w najbliższym czasie system zostanie rozszerzony o nowe lokalizacje, a jego zasięg i intensywność kontroli będą większe niż dotychczas.

W marcu 2025 roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zawarło umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i instalację 43 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Niedawno opublikowano zaktualizowaną listę miejsc, w których będą one funkcjonować. Lokalizacje te zostały wybrane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialną za zarządzanie ruchem, oraz Policją.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

Uwaga na żółte kamery. Ich obiektywom nic nie umknie

Na wybranych odcinkach zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, rozpoznawalne po charakterystycznych żółtych kamerach. System pozwala na automatyczne rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery przypisują wykroczenie do konkretnego pojazdu, rejestrując przy tym szczegółowe informacje, takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka oraz dopuszczalną prędkość. Urządzenia potrafią także rozpoznać pas ruchu, którym poruszał się pojazd, a zdjęcia są wysokiej jakości również w nocy.

Wszystkie urządzenia uruchomione zostaną do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego urządzenia zostanie wykonany nie później niż do końca lutego 2026 roku. Po zakończeniu prac w Polsce będzie działało 114 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, a łączna długość objętych takim nadzorem dróg wyniesie 670 km.

