43 nowe miejsca z odcinkowym pomiarem prędkości. Gdzie posypią się mandaty?
Systematyczna rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości nabiera tempa. GITD zaktualizował listę 43 lokalizacji, w których pojawią się urządzenia rejestrujące średnią prędkość przejazdu. Po zakończeniu modernizacji system obejmie swoim zasięgiem 670 kilometrów tras, co - jak podkreślają eksperci - ma znacząco poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.
Odcinkowy pomiar prędkości to narzędzie, które od kilku lat jest systematycznie instalowane w różnych częściach kraju. Jak podkreśla ITD, jego skuteczność polega na tym, że zmusza kierowców do zachowania ostrożności na całym nadzorowanym fragmencie drogi, a nie tylko w okolicach pojedynczego fotoradaru.
43 nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości
Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z ciągłego nadzoru nad ruchem drogowym, rzadziej przekraczają obowiązujące limity prędkości, a to bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Inspektorat informuje, że w najbliższym czasie system zostanie rozszerzony o nowe lokalizacje, a jego zasięg i intensywność kontroli będą większe niż dotychczas.
W marcu 2025 roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zawarło umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i instalację 43 nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Niedawno opublikowano zaktualizowaną listę miejsc, w których będą one funkcjonować. Lokalizacje te zostały wybrane we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialną za zarządzanie ruchem, oraz Policją.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
Uwaga na żółte kamery. Ich obiektywom nic nie umknie
Na wybranych odcinkach zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia VELOCITY 4, rozpoznawalne po charakterystycznych żółtych kamerach. System pozwala na automatyczne rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery przypisują wykroczenie do konkretnego pojazdu, rejestrując przy tym szczegółowe informacje, takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka oraz dopuszczalną prędkość. Urządzenia potrafią także rozpoznać pas ruchu, którym poruszał się pojazd, a zdjęcia są wysokiej jakości również w nocy.
Wszystkie urządzenia uruchomione zostaną do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego urządzenia zostanie wykonany nie później niż do końca lutego 2026 roku. Po zakończeniu prac w Polsce będzie działało 114 zestawów do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, a łączna długość objętych takim nadzorem dróg wyniesie 670 km.