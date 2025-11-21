Więcej niż zakładali. GDDKiA wyjawia prawdę o budowie dróg w 2025 r.

W skrócie GDDKiA nadrobiła zaległości z pierwszej połowy 2025 roku i przekroczy planowane kilometraż przetargów drogowych.

Do końca roku ogłoszone zostaną przetargi na blisko 387,5 km dróg o wartości ponad 13 mld zł.

PKP PLK także przyspiesza inwestycje, zwiększając plan przetargowy i podpisując umowy o wartości miliardów złotych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

GDDKiA w ostatnich tygodniach nie zwalnia tempa i co rusz oddawała do użytku kolejne kilometry nowych dróg. Chociaż pierwsza połowa 2025 r. nie poszła według założeń, to straty udało się nadrobić w drugiej połowie roku. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury Paweł Woźniak, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przekazał, że plan na ten rok zakładał ogłoszenie przetargów na około 330 km dróg. Dodał, że po aktualizacji plan zakłada 380 km i "wszystko jest na dobrej drodze, aby tak było".

Przez 6 miesięcy GDDKiA ogłosiła 8 przetargów. W drugiej połowie roku nadrabia straty

Wykonawcy z pewnością stwierdzą, że rok 2025 upłynął pod znakiem oczekiwania na przetargi. Pod koniec lipca GDDKiA przekazała informację, że ogłoszonych zostało zaledwie 8 przetargów obejmujących 122 km dróg, w tym 4 przetargi dotyczyły poszerzenia autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. Szef GDDKiA przyznaje, że faktycznie pierwsza połowa roku nie przebiegała pomyślnie. Powodem takiego stanu rzeczy było m.in. tempo wydawania decyzji środowiskowych czy chociażby badań geologicznych.

Zgodnie z zapowiedziami do końca roku GDDKiA ma ogłosić przetargi na realizację około 230 km dróg. Szacowana wartość przetargów ogłoszonych w 2025 r. ma sięgnąć około 13 mld zł.

GDDKiA nie zwalnia tempa. Ogłasza przetargi na kolejne kilometry dróg

Niedawno ogłoszony został przetarg na budowę obwodnicy Sztumu oraz S17 na odcinku od Łopiennik do Krasnegostawu. Jeszcze wcześniej ruszyło postępowanie dotyczące obwodnicy Zwolenia, a zgodnie z zapowiedziami, przed końcem bieżącego roku ruszą przetargi m.in. na budowę S12 Wieniawa - Radom czy trasy S17 z Zamościa Sitaniec do Zamościa Wschód. Paweł Woźniak przekonuje, że plan przetargowy zostanie osiągnięty z nadwyżką - w planie było około 330 km dróg, a finalnie liczba ta wzrośnie do około 380 km. Co więcej, założenia w ubiegłym roku zostały wykonane w 130 proc. "W tym roku też planujemy wykonać ponad to, co było zakładane" - dodał.

GDDKiA przyspiesza. Do końca roku pozostało niewiele czasu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada bardzo intensywną końcówkę 2025 r. - zarówno pod względem ogłaszanych przetargów, jak i udostępniania nowych odcinków tras. Jeszcze w tym roku ogłoszonych zostanie 19 przetargów o łącznej długości blisko 250 km. Oznacza to, że w całym 2025 r. postępowania obejmą łącznie 387,5 km dróg o wartości przekraczającej 13 mld zł.

Z kolei na przyszły rok GDDKiA przygotowuje postępowania o łącznej długości ok. 300 km i wartości około 12 mld zł. Rok później - w 2027 r. - plany są jeszcze bardziej ambitne i zakładają ogłoszenie postępowań obejmujących od 390 do 480 km nowych tras.

Tempa nie zwalnia również PKP PLK. Podczas posiedzenia sejmowej komisji Przemysław Sierpień, dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, zaznaczył, że tegoroczny plan przetargowy został zwiększony z 16 do 27 mld złotych. Dodatkowo w chwili obecnej otwartych przetargów jest na kwotę ponad 39 mld zł. Do listopada inwestor kolejowy zawarł umowy o wartości około 11 mld zł.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL