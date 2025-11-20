Kierowcy odetchną z ulgą. Podali dokładną datę, od kiedy A4 będzie za darmo

W skrócie Odcinek autostrady A4 Kraków-Katowice przestanie być płatny od 16 marca 2027 roku.

Rząd nie przedłuży umowy koncesyjnej ze Stalexport Autostrada Małopolska.

Kierowcy od lat narzekają na wysokie opłaty, korki i remonty na tej trasie.

Odcinek autostrady A4 z Katowic do Krakowa jest prawdziwym utrapieniem dla kierowców od prawie trzech dekad. To pierwszy koncesyjny odcinek drogi w Polsce, wokół którego nie brakuje zawirowań. Co ciekawe, umowa ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) została podpisana w 1997 r., a negocjatorem ze strony rządu był ówczesny minister skarbu Emil Wąsacz. Z tej funkcji został odwołany zaledwie trzy lata później i został prezesem spółki... Stalexport Autostrada Małopolska. Funkcję tę pełnił przez 23 lata.

Kraków-Katowice to pierwsza płatna droga w Polsce. Niebawem będzie darmowa

Od 1997 r. zarządcą drogi jest spółka SAM. Zaskakujący jest jednak fakt, że umowa dotycząca odcinka liczącego około 60 km nadal pozostaje tajna, przez co budzi wiele kontrowersji. M.in. oburzenie wywołała informacja o zapisie, który zabraniał GDDKiA podnoszenia standardu dróg alternatywnych bez zgody Stalexport Autostrada Małopolska. Z każdym kolejnym rokiem frustracja kierowców rosła, aż osiągnęła kulminacyjny moment - dziś uważana jest za jedną z najdroższych w kraju, wiecznie zakorkowaną oraz z nieustannie remontowaną.

Po 30 latach czas na zmiany. Kiedy autostradą A4 przejedziemy za darmo?

Dla wszystkich kierowców mamy jednak dobrą wiadomość - umowa koncesyjna została zawarta na okres 30 lat, więc dobiega końca w 2027 r. Pomimo tego, że spółka wyraziła chęć jej przedłużenia, a nawet obiecała poszerzenie drogi do trzech pasów, oferta nie została zaakceptowana przez rząd.

O dokładną datę bezpłatnego przejazdu autostradą A4 na odcinku z Krakowa do Katowic zapytał krakowski poseł Dominik Jaśkowic, a odpowiedzi udzielił sekretarz stanu Stanisław Bukowiec. Umowa zawarta w 1997 r. obowiązuje do 15 marca 2027 r., a już dzień później ten odcinek A4 będzie zarządzany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Co więcej, po uchyleniu w 2023 r. przepisów dotyczących pobierania opłat za przejazd autostradami pojazdami lekkimi, nie ma podstawy prawnej do pobierania opłat drogowych od tej kategorii pojazdów na sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA.

Nie przedłużą umowy koncesyjnej. Z Krakowa do Katowic pojedziemy za darmo w marcu 2027 r.

Opłata za przejazd pojazdami o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przestanie być pobierana z końcem 15 marca 2027 r. Stanisław Bukowiec zaznaczył, że nie ma żadnej podstawy prawnej do przedłużenia obowiązującej umowy, a także nie dojdzie do wyboru nowego koncesjonariusza na odcinku A4 Kraków-Katowice.

Aktualnie przejazd tym fragmentem kosztuje kierowców aut osobowych 34 zł, a płatność odbywa się dwa razy - 17 zł na wjeździe oraz 17 zł na wyjeździe z autostrady. Stawka ta dotyczy aut o DMC nieprzekraczającym 3,5 t oraz obowiązuje od 1 kwietnia bieżącego roku.

Kiedy za darmo przejedziemy A1 i A2? Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Solą w oku są także dwa inne odcinki dróg w Polsce, które należą do pozostałych koncesjonariuszy. Mowa o autostradzie A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla i z Nowego Tomyśla do Konina - w tych przypadkach umowa wygasa dopiero w 2037 r. Z kolei darmowy przejazd A1 AmberOne z Gdańska do Torunia będzie możliwy dopiero w 2039 r.

