Polskie fotoradary sieją postrach w Chorwacji. Wychwycą telefon i pasy
Na drogach w całej Europie ma być bezpieczniej, a w zmniejszeniu liczby wypadków oraz egzekwowaniu przepisów mają pomóc najróżniejsze urządzenia. W Chorwacji systematycznie przybywa fotoradarów, jednakże niewielu kierowców wie, że od 2019 r. dostarcza je również polska firma PolCam Systems.
W skrócie
- Polska firma PolCam Systems dostarcza zaawansowane fotoradary SmartEye ST-1 do Chorwacji od 2019 roku, systematycznie zwiększając ich liczbę na tamtejszych drogach.
- Urządzenia te rejestrują w jakości FULL HD najważniejsze wykroczenia kierowców, takie jak przekroczenie prędkości, jazda na czerwonym świetle czy niezapięte pasy.
- Dzięki skuteczności oraz integracji z chorwackim systemem mandatów i wsparciu technicznemu, kolejne partie fotoradarów są sukcesywnie instalowane, a starsze urządzenia podlegają modernizacji.
Na chorwackich drogach systematycznie przybywa fotoradarów i tylko w bieżącym roku ich liczba wzrosła o 100 kolejnych urządzeń SmartEye ST-1. Dostarczyła je polska firma PolCam Systems w ramach następnego etapu współpracy, jaki rozpoczął się 6 lat temu. W 2019 r. rodzime przedsiębiorstwo wygrało przetarg na dostawę pierwszych 50 fotoradarów na trójnogach i od tamtego momentu - jak podaje Grupa WB - "polskie rozwiązania sukcesywnie wspierają chorwacką policję".
W Chorwacji kierowców kontrolują polskie fotoradary. W 2024 r. przybyło 100 urządzeń
W 2023 r. PolCam Systems - będąca częścią Grupy WB - podpisała ramową umowę na dostarczenie ponad 150 kolejnych urządzeń, natomiast w listopadzie zakończy się dostawa kolejnej partii stacjonarnych systemów SmartEye ST-1 wraz ze specjalnymi obudowami Cabinet. Wszystkie fotoradary zostały zintegrowane z chorwackim systemem zarządzania oraz mandatowania. Polska firma odpowiedzialna jest również za jego utrzymanie, serwis i wsparcie techniczne.
Fotoradar SmartEye ST-1 - wykroczenia rejestruje w HD i wychwyci nawet niezapięte pasy
Fotoradary SmartEye ST-1 to zaawansowane urządzenia, które są w stanie zarejestrować kilka wykroczeń najczęściej popełnianych przez kierowców, m.in.:
- przekroczenie dozwolonej prędkości,
- przejazd na czerwonym świetle,
- niezapięte pasy bezpieczeństwa,
- korzystanie z telefonu w trakcie jazdy.
SmartEye ST-1 rejestruje w jakości FULL HD. Wersja dostarczona chorwackiej policji dodatkowo wyposażona jest w kamery wideo rejestrujące obraz 24/7. Przy każdym zdarzeniu drogowym system automatycznie dołącza krótki film, który stanowi uzupełnienie materiału dowodowego. Fotoradar rozpoznaje również tablicę rejestracyjną, a także identyfikuje markę, model, kolor oraz typ pojazdu. Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi.
50 starych fotoradarów przejdzie modernizację. Polska firma wiedzie prym w Chorwacji
Efektem tej owocnej współpracy trwającej już 6 lat są kolejne podpisywane umowy. PolCam Systems w ostatnim czasie nie tylko dostarczył partię nowych urządzeń, ale zmodernizuje również 50 fotoradarów z pierwszego zamówienia z 2019 r. Polska firma rozszerzy funkcjonalność tych urządzeń do aktualnego standardu.
Chorwaci przekonują, że ich kraj jest na tyle piękny, że kompletnie nie ma sensu mijać go w pośpiechu łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego. Potężna liczba turystów odwiedzających Chorwację każdego roku zmusza jednak władze do zakupu kolejnych fotoradarów - tych w minionym roku zamontowano ponad 1,7 tys. Co ciekawe, nie są montowane wyłącznie na autostradach czy głównych szlakach, ale bardzo często także na lokalnych, bocznych drogach. Co więcej - wiele z nich to tzw. "puste skrzynki" z rotacyjnym systemem kamer. Nigdy zatem nie wiadomo, który z nich aktualnie działa.