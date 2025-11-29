Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Gdzie się znajduje i ile ma km?

Michał Domański

Michał Domański

Systemy odcinkowego pomiaru prędkości mnożą się jak grzyby po deszczu. Urządzenia, które monitoruję prędkość stawiane są na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych, a niektóre są tak długie, że kierowcy zapominają, że znajdują się pod nadzorem kamer. Gdzie znajduje się najdłuższy odcinek objęty monitoringiem?

Na odcinku drogi ekspresowej S7 w okolicach Białobrzegów ustawiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości
Na odcinku drogi ekspresowej S7 w okolicach Białobrzegów ustawiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkościPaweł Murzyn Agencja SE/East News

W skrócie

  • Coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości pojawia się na polskich drogach, a ich długość oraz liczba stale rosną.
  • Najskuteczniej mandaty są wystawiane na autostradzie A4, gdzie kamery rejestrują nawet ponad 24 tys. wykroczeń w pół roku.
  • Najdłuższy pomiar znajduje się zaś na trasie S7 (14 km), a najkrótszy w Gorzycach – ma niecały kilometr.
Gdzie sypią się mandaty z odcinkowych pomiarów prędkości?

Z najnowszych danych CANARD wynika, że największą liczbę wykroczeń przez kamery odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowano w Wyszkowie - aż 10 842 przypadki tylko w trzecim kwartale roku. Tuż za nim uplasowały się Katowice, gdzie kamery na ulicy Nikodema i Józefa Renców odnotowały 10 446 wykroczeń.

Kolejne miejsca zajęły Dobroń-Petrykozy (9982), Kostomłoty-Kąty Wrocławskie (9939) oraz Drwalew-Chynów (5241). Jak widać, dotychczasowy rekordzista, czyli odcinek autostrady A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi "spadł" z pierwszego miejsca. Ciekawe, jakie dane przyniesie IV kwartał - we wrześniu uruchomiono bowiem kolejny odcinek pomiarowy na tej samej trasie, tyle, że bliżej Wrocławia.

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce - lokalizacja

Okazuje się jednak, że najbardziej skuteczny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce, wcale nie jest najdłuższy. Łączenie obu tych cech wydaje się intuicyjne, ponieważ wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów, coraz więcej kierowców może albo zapominać, że nadal jest kontrolowanych lub zakładać, że przegapili znak informujący o końcu OPP.

Tymczasem najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, znajdujący się na drodze S7 między Falęcicami i Nowym Gozdem, ma aż 14 km. Pokonanie go z przepisową prędkością 120 km/h zajmuje 7 minut, co naprawdę potrafi się dłużyć.

    Gdzie jest najkrótszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

    Po drugiej stronie skali znajduje się odcinkowy pomiar prędkości, który już od 2016 roku monitoruje fragment drogi krajowej nr 78 w miejscowości Gorzyce w województwie śląskim. Chodzi o miejscowość położoną w powiecie wodzisławskim, na drodze między Wodzisławiem Śląskim a granicą z Czechami. Przez niewielką miejscowość przejeżdżają liczne pojazdy w drodze m.in. do Brna, więc lokalne władze zabiegały o uspokojenie ruchu.

    Efektem jest najkrótszy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, którego odcinek pomiarowy liczy sobie zaledwie 848 metrów w kierunku na Gliwice i równe 850 metrów w kierunku na Ostrawę.

    Odcinek pomiarowy znajduje się w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna przepisami prędkość wynosi 50 km/h. Oznacza to, że poruszając się z przepisową prędkością, przejechanie całego odcinkowego pomiaru prędkości w Gorzycach zajmie kierowcy równą minutę.

