W skrócie Saperzy podczas budowy drogi S19 odkryli niemal 20 tys. sztuk amunicji, w tym bomby lotnicze, pociski artyleryjskie i granaty moździerzowe.

Rozeznania saperskie są nieodłącznym i kluczowym elementem prac przy nowych inwestycjach drogowych, ze względu na wojenną przeszłość terenów Polski.

Budowy dróg to także okazje do odkryć archeologicznych – natrafiono na przedmioty i ślady osadnictwa sięgające nawet neolitu.

Podczas rozpoczynania każdej z inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie rozeznania saperskiego. Dochodzi do niego po wydaniu przez właściwego wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazaniu placu budowy. To moment, w którym wykonawca oficjalnie może rozpocząć prace w terenie, ale zanim do tego dojdzie, konieczne jest przeprowadzenie prac przygotowawczych. W ich skład wchodzi m.in. inwentaryzacja, prace geodezyjne oraz - wspomniane już wcześniej - saperskie rozpoznanie, które pozwala na sprawdzenie terenów pod budowę drogi pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów.

Na budowie S19 odkryto prawie 20 tys. sztuk amunicji

Do potężnego odkrycia doszło na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 prowadzącej z Dukli do granicy państwa w Barwinku. Podczas przeprowadzanego rozeznania saperskiego odnaleziono prawie 20 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji - wśród znalezisk znajdowało się m.in. 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych. Dodatkowo granaty ręczne, miny, pocisk rakietowy, zapalniki, a także amunicja karabinowa czy lotki granatów moździerzowych.

Teren, na którym odnaleziono amunicję, był w 1944 r. areną walk pomiędzy wojskami radzieckimi i niemieckimi. W tamtym miejscu doszło do bitwy o Przełęcz Dukielską, w których wzięło udział ponad 250 tys. żołnierzy i ponad 1 tys. czołgów. Szacuje się, że łącznie życie w tej bitwie straciło około 193 tys. osób.

Rozeznania saperskie są w Polsce nieodłącznym elementem budowy dróg

Ze względu na liczne bitwy, które w przeszłości odbyły się na terenie Polski, staranne przeprowadzanie rozeznania saperskiego jest kluczowe. Na pozostałości walk wojskowi trafili również m.in. na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej - na odcinku między węzłami Chwaszczyno i Żukowo na głębokości prawie 2 m odkryto cztery pociski i dwie łuski. Wezwani na miejsce saperzy łącznie odkryli 18 sztuk amunicji artyleryjskiej oraz osiem pocisków i osiem łusek.

Podobne znaleziska miały miejsce również podczas budowy zachodniej obwodnicy Brzeska w ciągu drogi DK75, na budowie odcinka S8 w okolicach Kobierzyc i Jordanowa Śląskiego czy podczas rozbudowy DK61 od Legionowa do Zegrza.

Nie tylko ślady wojny. Znaleziska podczas budowy dróg są przeróżne

GDDKiA podkreśla, że odkrycia przy budowach dróg nie dotyczą tylko pozostałości po wojnie. Znaleziska bywają wyjątkowo zaskakujące, a wszystko za sprawą badań archeologicznych, które często prowadzą do śladów sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Odnaleziono również m.in. pozostałości dawnych siedlisk ludzkich, mogiły, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak naczynia, monety czy biżuteria.

Do jednego z największych odkryć doszło na budowie odcinka drogi ekspresowej S5 na granicy województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, który doczekał się nawet własnej publikacji. Odnaleziono tam m.in. relikty domostw z epoki neolitu (5 tys. p.n.e.), ornamentową szpilę z brązu (2 tys. p.n.e.) czy srebrną bransoletę z III w. n.e.

