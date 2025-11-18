W skrócie Kierowca Audi próbował uciec przed policją w Gdańsku, przekraczając dozwoloną prędkość o 58 km/h.

Został zatrzymany po pościgu, a konsekwencje dla niego okazały się wyjątkowo surowe - ponad 31 tys. zł mandatu i 210 punktów karnych.

22-letni obywatel Ukrainy usłyszał także zarzuty karne i został objęty dodatkowymi środkami zapobiegawczymi.

Kierowca próbował uniknąć kontroli policji

Policjanci w Gdańsku zmierzyli prędkość Audi. Ponieważ pomiar pokazał przekroczenie dozwolonej szybkości o 58 km/h, wydano sygnał do zatrzymania. Jednak kierowca, zamiast zwolnić, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Pościg prowadzono przez kolejne ulice Gdańska. Mężczyzna próbował zgubić radiowóz, jednak funkcjonariusze nie tracili go z pola widzenia. Ostatecznie zatrzymali go na drodze ekspresowej S7.

Po sprawdzeniu danych okazało się, że to nie była pierwsza taka sytuacja. 22-letni obywatel Ukrainy już 27 września nie zatrzymał się do kontroli drogowej na trasie S6.

Kara dla kierowcy Audi. 31,5 tys. zł mandatów i 210 punktów karnych

Skala konsekwencji, jakie poniósł kierowca, jest jedną z najwyższych przewidzianych w aktualnych przepisach. Za popełnione podczas ucieczki wykroczenia został ukarany mandatami o łącznej wartości 31,5 tys. zł. Do tego otrzymał 210 punktów karnych.

Ponadto mężczyzna usłyszał dwa zarzuty karne dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej. To jedno z poważniejszych przestępstw w ruchu drogowym, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 22-latka dodatkowych środków zabezpieczających. Mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów, został objęty policyjnym dozorem (musi regularnie zgłaszać się na komisariat) oraz został zobowiązany do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 5 tys. zł.

Policja podkreśla, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest traktowane jako przestępstwo niezależnie od okoliczności. W praktyce oznacza to, że nawet zwykła kontrola prędkości, jeśli zakończy się ucieczką, automatycznie staje się sprawą karną.

