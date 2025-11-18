Chciał uniknąć kontroli. Dostał mandaty na 31,5 tys. zł i 210 punktów karnych

Paula Lazarek

Paula Lazarek

W Gdańsku kierowca Audi podjął decyzję o ucieczce przed policją i zakończyło się to dla niego konsekwencjami, których nie da się już odwrócić. To przestroga dla innych osób, które podejmują próbę uniknięcia kontroli.

Kierowca Audi próbował uniknąć kontroli policjantów.
Kierowca Audi próbował uniknąć kontroli policjantów. Policja

W skrócie

  • Kierowca Audi próbował uciec przed policją w Gdańsku, przekraczając dozwoloną prędkość o 58 km/h.
  • Został zatrzymany po pościgu, a konsekwencje dla niego okazały się wyjątkowo surowe - ponad 31 tys. zł mandatu i 210 punktów karnych.
  • 22-letni obywatel Ukrainy usłyszał także zarzuty karne i został objęty dodatkowymi środkami zapobiegawczymi.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kierowca próbował uniknąć kontroli policji

Policjanci w Gdańsku zmierzyli prędkość Audi. Ponieważ pomiar pokazał przekroczenie dozwolonej szybkości o 58 km/h, wydano sygnał do zatrzymania. Jednak kierowca, zamiast zwolnić, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Pościg prowadzono przez kolejne ulice Gdańska. Mężczyzna próbował zgubić radiowóz, jednak funkcjonariusze nie tracili go z pola widzenia. Ostatecznie zatrzymali go na drodze ekspresowej S7.

Po sprawdzeniu danych okazało się, że to nie była pierwsza taka sytuacja. 22-letni obywatel Ukrainy już 27 września nie zatrzymał się do kontroli drogowej na trasie S6.

Kara dla kierowcy Audi. 31,5 tys. zł mandatów i 210 punktów karnych

Skala konsekwencji, jakie poniósł kierowca, jest jedną z najwyższych przewidzianych w aktualnych przepisach. Za popełnione podczas ucieczki wykroczenia został ukarany mandatami o łącznej wartości 31,5 tys. zł. Do tego otrzymał 210 punktów karnych.

Ponadto mężczyzna usłyszał dwa zarzuty karne dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej. To jedno z poważniejszych przestępstw w ruchu drogowym, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 22-latka dodatkowych środków zabezpieczających. Mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów, został objęty policyjnym dozorem (musi regularnie zgłaszać się na komisariat) oraz został zobowiązany do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 5 tys. zł.

Policja podkreśla, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest traktowane jako przestępstwo niezależnie od okoliczności. W praktyce oznacza to, że nawet zwykła kontrola prędkości, jeśli zakończy się ucieczką, automatycznie staje się sprawą karną.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL

Najnowsze