Szef Stellantisa uderza w Brukselę. Chce złagodzenia norm emisji spalin

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Szef rady nadzorczej koncernu Stellantis, John Elkann, zaapelował do Komisji Europejskiej o większą elastyczność w sposobie rozliczania emisji spalin. Menedżer przekonuje, że obecne zasady grożą spowolnieniem inwestycji, wzrostem cen i problemami z dostępnością nowych aut.

Normy emisji 2030 do zmiany? Stellantis chce nowych zasad w UE.
Normy emisji 2030 do zmiany? Stellantis chce nowych zasad w UE.CanvaProAFP

W skrócie

  • Szef Stellantisa apeluje do Komisji Europejskiej o elastyczniejsze rozliczanie emisji CO2 do 2030 roku.
  • Proponuje uśrednianie emisji z kilku lat oraz osobne traktowanie samochodów dostawczych.
  • Elkann postuluje także wprowadzenie ogólnoeuropejskiego programu złomowania starych aut i utrzymanie różnorodności napędów po 2035 roku.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Unia Europejska, chce by od 2035 roku w krajach Wspólnoty nie można było rejestrować samochodów spalinowych. W dążeniu do tego celu systematycznie zaostrzane są normy emisji spalin, przez co rosną kary płacone przez producentów. Już dziś żaden silnik spalinowy nie mieści się w normach, a szczególnie duże zaostrzenie przepisów ma nastąpić w 2030 roku, czyli za 4 lata.

Zmiana sposobu obliczania emisji to podstawa

Elkann wskazuje, że średnie emisje CO2 dla roku 2030 powinny być liczone nie jednorazowo (wyłącznie dla roku 2030), lecz jako średnia z kilku lat. Proponuje, by cele obowiązywały w okresie 2028-2032. Uśrednienie emisji pozwoliłoby producentom lepiej planować strukturę sprzedaży, zwłaszcza w sytuacji, w której popyt na auta elektryczne rośnie wolniej niż przewidywano.

To rozwiązanie nie byłoby dla Komisji Europejskiej nowością. W przypadku celu na rok 2025 regulator zgodził się już na rozliczanie emisji w latach 2025-2027. Stellantis chce, by podobny mechanizm objął kolejną rundę norm.

Propozycja dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i lekkich pojazdów dostawczych. Elkann zaznacza jednak, że segment LCV wymaga odrębnej ścieżki regulacyjnej.

Użytkowe samochody obsługują długie trasy, pracują pod obciążeniem i trudniej przechodzą na napędy zeroemisyjne. Dlatego ich cele emisji powinny zostać, jego zdaniem - zrewidowane.

Stare samochody powinny trafić na złom

W rozmowie z "Politico" Elkann podkreślił, że unijne regulacje nadmiernie koncentrują się na nowych pojazdach, podczas gdy największym problemem emisji pozostaje stary park samochodowy.

Dlatego apeluje o szeroki program złomowania obejmujący całą Europę. Jego elementy miałyby być następujące: zachęty finansowe dla kierowców oddających pojazdy z największą emisją, dopłaty obniżające cenę nowych aut dostępnych na rynku, przyspieszenie naturalnej wymiany floty, co natychmiast zmniejszyłoby poziom emisji CO2.

Zobacz również:

Prezes BMW Olivier Zipse nie jest przeciwny samochodom elektrycznym, ale zakazanie aut spalinowych uważa za poważny błąd
Wiadomości

Prezes BMW ostro o zakazie rejestracji aut spalinowych. "Te przepisy to duży błąd"

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

    Elkann ocenia, że polityka skupiona wyłącznie na nowych samochodach bez równoległego usuwania najstarszych pojazdów będzie mniej skuteczna i bardziej kosztowna zarówno dla konsumentów, jak i dla całej gospodarki.

    Przepisy na 2035 rok do zmiany

    Przewodniczący Rady Nadzorczej Stellantisa podkreśla, że koncern nie zamierza podważać kluczowego celu Unii Europejskiej, czyli osiągnięcia zerowej emisji spalin z nowych aut od 2035 r. Jednak jego zdaniem kierowcy powinni jednak dalej mieć dostęp do różnorodnych rozwiązań napędowych, nie tylko do pojazdów całkowicie elektrycznych.

    Dlatego Stel­lan­tis apeluje, by po 2035 r. nadal dopuszczone były hybrydy plug-in, układy z range extenderem (gdzie silnik spalinowy działa jako generator ładujący akumulator), czy paliwa syntetyczne o niższym śladzie węglowym.

    Jak argumentuje Elkann, zbyt szybkie ograniczenie rynku wyłącznie do aut elektrycznych może doprowadzić do wzrostu cen, braku dostępności niektórych modeli i osłabienia konkurencji między producentami.

    Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL

    Najnowsze