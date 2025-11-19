Tajemnicze "balkony" na MOP-ach. Kierowcy pytają: po co to postawili?
Na wielu Miejscach Obsługi Podróżnych w całej Polsce zaczęły pojawiać się wysokie, metalowe konstrukcje przypominające balkony ustawione kilka metrów nad ziemią. Wielu kierowców myli je z punktami obserwacyjnymi lub platformami technicznymi, tym bardziej że stoją zwykle na uboczu, z dala od miejsc postojowych. Do czego faktycznie służą i dlaczego GDDKiA buduje ich coraz więcej?
W skrócie
- Stalowe konstrukcje na MOP-ach służą do bezpiecznego odśnieżania dachów ciężarówek.
- Rozwiązanie to znacznie zwiększa bezpieczeństwo zimą i pozwala uniknąć mandatów za nieodśnieżone pojazdy.
- Rampy pojawiają się w coraz większej liczbie lokalizacji przy głównych trasach w całej Polsce.
Rampy do odśnieżania ciężarówek - do czego służą?
Stalowe konstrukcje, które powstały już w 16 lokalizacjach, mają jedno konkretne zadanie - umożliwić kierowcom ciężarówek bezpieczne usuwanie śniegu i lodu z dachów naczep. Platforma znajduje się na wysokości około 4 m i prowadzą do niej schodki zabezpieczone barierkami. Konstrukcja pozwala kierowcy wejść na poziom dachu zestawu i skutecznie oczyścić go z zalegającej warstwy śniegu.
Obowiązek odśnieżenia pojazdu wynika z przepisów prawa. Kierowca odpowiada za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, co obejmuje usunięcie śniegu i brył lodu. Ich oderwanie się w trakcie jazdy może doprowadzić do uszkodzenia innych pojazdów lub spowodować poważny wypadek. GDDKiA podkreśla, że jest to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa zimą.
Dlaczego rampy są potrzebne zimą?
Typowa naczepa ma wysokość zbliżoną do 4 m. Próba samodzielnego odśnieżenia jej bez odpowiedniego podestu jest nie tylko trudna, ale często po prostu niemożliwa. Kierowcy w przeszłości używali prowizorycznych metod - drabin, kijów teleskopowych czy improwizowanych podpór, co bywało groźne i nieskuteczne.
Nowe rampy na MOP-ach eliminują ten problem. Samochód zatrzymuje się obok konstrukcji, kierowca wchodzi po schodach na podest i może oczyścić cały dach naczepy bez ryzyka upadku. W zimowych warunkach, zwłaszcza na długich trasach, to rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo na drogach.
Za jazdę nieodśnieżonym pojazdem grozi do 3 tys. zł mandatu oraz 12 punktów karnych. Kontrole są szczególnie częste na drogach ekspresowych i autostradach, gdzie oderwane bryły lodu mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń.
Gdzie znajdują się rampy do odśnieżania na MOP-ach?
Najnowsza rampa powstała na MOP Jankowice Wielkie przy autostradzie A4. To już trzecia konstrukcja na opolskim odcinku tej trasy. Łącznie w całej Polsce działa obecnie 16 ramp, a kolejne są w trakcie realizacji aż 36 obiektów buduje się lub wykańcza. GDDKiA planuje dalszą rozbudowę sieci, a w przygotowaniu i planowaniu znajduje się aktualnie 55 konstrukcji.
Obecne lokalizacje obejmują główne trasy ekspresowe i autostradowe:
- A1: MOP Woźniki Wschód i Zachód, Mszana Południe, Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód
- A4: Przysiecz, Prószków, Jankowice Wielkie
- S7: Widoma Wschód i Zachód
- S19: Obroki Wschód i Zachód
- S3: Racula Zachód
- S61: Chomentowo Wschód i Zachód
Ramy lokalizowane są na uboczu MOP-ów, aby umożliwić bezpieczne podjazdy zestawów i uniknąć blokowania ruchu w strefach postojowych. Ich liczba będzie rosła - zapotrzebowanie zimą zdecydowanie przewyższa dotychczasowe możliwości.