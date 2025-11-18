W skrócie Rząd uruchamia program dopłat do wymiany tachografów w wysokości do 3 tys. zł dla przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Wnioski można składać elektronicznie do 31 stycznia 2026 r., a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń oraz limit finansowy.

Program ma na celu zrekompensowanie kosztów narzuconych przez unijne regulacje oraz zagwarantowanie wsparcia zarówno małym, jak i dużym firmom transportowym.

Dopłaty do tachografów 2026 - kto może otrzymać 3 tys. zł?

Od 1 grudnia 2025 r. o godz. 10:00 przewoźnicy realizujący międzynarodowy transport drogowy mogą składać wnioski o zwrot części kosztów wymiany tachografów. Dofinansowanie obejmuje urządzenia inteligentne drugiej generacji (G2V2), wymagane przepisami Pakietu Mobilności.

Refundacja ma formę pomocy de minimis i wynosi do 3 tys. zł netto za jeden tachograf. Program jest przeznaczony wyłącznie dla firm zarejestrowanych w wykazie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Na dopłaty rząd przeznaczył 319,7 mln zł, co pozwoli na refinansowanie ok. 106,6 tys. pojazdów, przy założeniu wypłaty maksymalnej kwoty na każdy tachograf.

Zwrot kosztów tachografów 2026 - terminy i zasady składania wniosków

Wnioski można składać do 31 stycznia 2026 r. wyłącznie elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Decyduje kolejność zgłoszeń, co oznacza, że środki mogą wyczerpać się wcześniej.

Rząd wprowadził dwustopniowy system przyznawania dopłat:

Dofinansowanie otrzymają firmy wnioskujące o wymianę maksymalnie 10 tachografów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Pozostałe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy przewoźników, którzy wymieniają większą liczbę urządzeń.

To zmiana wypracowana w konsultacjach społecznych, mająca zagwarantować dostęp do dopłat zarówno mniejszym, jak i dużym firmom transportowym.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do tachografu?

Wnioskujący przewoźnik musi podać m.in.: numer licencji transportowej i dane pojazdów wpisanych w BTM, dane warsztatu, który wykonał wymianę tachografu, oświadczenie o zakupie i montażu urządzenia, wydruk danych technicznych tachografu G2V2.

Przed startem naboru warto sprawdzić poprawność danych firmy i pojazdów w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego. To może przyspieszyć proces składania wniosku.

Warto przypomnieć, że refundacja obejmuje koszt wymiany tachografu, a nie zakup nowego pojazdu fabrycznie wyposażonego w takie urządzenie.

Dlaczego rząd wprowadził dopłaty do tachografów?

Program jest efektem unijnego obowiązku wymiany urządzeń rejestrujących w pojazdach wykonujących transport międzynarodowy. Tachografy G2V2 automatycznie zapisują lokalizację, czas pracy i odpoczynku kierowcy, a także dodatkowe dane wymagane w Pakiecie Mobilności.

Według producentów, w Polsce wymieniono już ok. 150 tys. tachografów, z czego około 70 proc. to urządzenia zgodne z nowym standardem. Dopłaty mają zmniejszyć koszty poniesione przez przedsiębiorców w związku z unijnymi regulacjami.

