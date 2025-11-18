W skrócie Sprzedaż nowych samochodów w Polsce osiągnęła rekordowy poziom w październiku, głównie dzięki przedsiębiorcom chcącym skorzystać ze starych przepisów podatkowych przed nadchodzącymi zmianami.

Od 1 stycznia 2026 roku limity odpisów podatkowych będą zależeć od poziomu emisji CO2 pojazdu, co znacząco utrudni korzystne rozliczenie zakupu aut spalinowych przez firmy.

Kluczowe jest nie tylko zarejestrowanie auta, ale również wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych przed zmianą przepisów – samo kupno pojazdu nie wystarczy.

1 stycznia 2026 roku zmieniają się limity odpisów podatkowych od samochodów dla firm. To efekt zapisów związanych z promowaniem samochodów elektrycznych wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zmiany są niekorzystne dla przedsiębiorców, ale do końca roku skorzystać można jeszcze z aktualnych limitów amortyzacji pojazdów. Nie wystarczy jednak kupić i zarejestrować nowego samochodu przed końcem grudnia.

Aktualnie limit amortyzacji wynosi 150 tys. zł dla aut spalinowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych i wodorowych. Od 1 stycznia, pierwszy raz w historii, na wysokość maksymalnego odpisu wpływać ma poziom emisji CO2 danego pojazdu.

Limity amortyzacji, jakie wejdą w życie 1 stycznia, 2026 roku to:

225 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego z napędem elektrycznym (w tym z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem),

150 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego, którego średnia emisja CO2 wynosi mniej niż 50 g/km,

100 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 jest równa lub wyższa niż 50 g/km.

Dlatego chcąc skorzystać z dotychczasowego odpisu w wysokości 150 tys. zł, po 1 stycznia przedsiębiorca będzie musiał posiadać samochód emitujący mniej niż 50 g CO2/km. To ekwiwalent zużycia benzyny na poziomie około 2,15 l/100 km. Takiemu wyzwaniu są dziś w stanie sprostać wyłącznie niektóre hybrydy plug-in.

Polacy ruszyli po nowe auta. Chodzi o podatki

Wiele wskazuje na to, że przedsiębiorcy wzięli sobie do serca nowe przepisy. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że ubiegły miesiąc był najlepszym pod względem sprzedaży nowych aut październikiem w historii notowań. Z polskich salonów wyjechało w październiku aż 52 728 nowych samochodów, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Rejestracje dla klientów instytucjonalnych wzrosły o 15 proc. rok do roku, podczas gdy w segmencie klientów indywidualnych odnotowano niewielki spadek (-2 proc)

Podobne dane płyną też z raportu kwartalnego Polskiego Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Czytamy w nim, że w trzecim kwartale 2025 roku z polskich salonów wyjechało ponad 142 tys. nowych aut osobowych, z czego ponad 100 tys. trafiło do klientów instytucjonalnych. W tym czasie firmy i przedsiębiorcy kupili o 19,4 proc. więcej samochodów niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przedsiębiorcy szturmują salony. 1 stycznia wszystko się zmieni

Wygląda na to, że cześć przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z nadchodzących zmian. W ostatnim miesiącu aż o 123 proc. wzrosła liczba rejestracji w Polsce hybryd plug-in (3 514 rejestracji), które wyprzedziły w rankingu sprzedaży auta z silnikami Diesla (3 456 rejestracji, -17,7 proc.).

Spora część kupujących właśnie samochody przedsiębiorców może być jednak w błędzie, zakładając, że rejestracja nowego auta przed 1 stycznia pozwoli rozliczać je przed skarbówką na starych zasadach.

Jak podkreślają w korespondencji z Interią przedstawiciele Ministerstwa Finansów - dotychczasowe (korzystniejsze) przepisy znajdują zastosowanie do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed 1 stycznia 2026 roku.

Sama rejestracja samochodu przed 1 stycznia 2026 roku, bez wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie jest zdarzeniem uprawniającym podatnika do stosowania dotychczasowych przepisów

Problem w tym, że do ewidencji środków trwałych trafia przecież majątek przedsiębiorcy. To z kolei oznacza to, że o ile samochód nie został kupiony za gotówkę, to rejestracja auta przed 1 stycznia 2026 roku nie daje nam prawa do korzystania z dotychczasowych odpisów. Jeśli pojazd finansujemy np. za pomocą leasingu, a tak czyni znakomita większość przedsiębiorców, od 1 stycznia będą obowiązywać nas nowe, mniej korzystne limity odpisów, bez względu na datę jego pierwszej rejestracji.

Sposoby na skarbówkę. Jak rozliczyć amortyzację po staremu?

W przypadku zakupu nowego auta i finansowania go np. poprzez leasing, najlepszym sposobem na skorzystanie z preferencyjnych stawek amortyzacji wydaje się po prostu zakup auta elektrycznego. W przypadku spalinówek szansę na wyższy odpis daje zakup hybrydy plug-in. Trzeba się jednak upewnić, że auto mieści się w ustawowym limicie 50 gramów CO2/km. Nie jest to wcale takie oczywiste, bo przypadkowo polskie zmiany podatkowe zbiegły się w czasie ze zmianami homologacyjnymi dotyczącymi hybryd plug-in.

Warto pilnować tej kwestii zwłaszcza zamawiając samochód "do produkcji". Ostateczne dane mogą sporo różnic się do deklarowanych przez producenta w katalogu, bo wynikają często np. z poziomu wyposażenia.

Pamiętajmy: dla Urzędu Skarbowego wyznacznikiem ma być wpis o emisji CO2 w dowodzie rejestracyjnym dokonywany na podstawie tzw. COC (Świadectwo zgodności WE). Dokument otrzymujemy od dealera w momencie kupna pojazdu.

Auto w leasingu? Pomyśl o wysokiej pierwszej wpłacie

Przedsiębiorcy, np. właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, mogą też rozważyć inny sposób na uzyskanie prawa do korzystniejszego rozliczenia kosztów. W przypadku zakupu przed końcem roku samochodu ze zwykłym silnikiem spalinowym, którego emisja nie mieści się w wyznaczonej normie 50 gramów CO2/km dobrym mamy dwa rozwiązania:

zakup samochodu za gotówkę (np. korzystając z kredytu firmowego),

zakup w ramach leasingu z wysoką pierwszą wpłatą leasingową.

W drugim przypadku, jeśli faktura wystawiona będzie przed końcem grudnia, wysoką pierwszą wpłatę można ująć można w koszty na starych zasadach.

Z tego samego względu warto też rozważyć, czy nie opłaca się dokonać nadpłaty w przypadku obecnie leasingowanych aut tak, aby przed końcem roku odliczyć ją od podatku, korzystając z obecnych przepisów.

