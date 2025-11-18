Zmiany w parkowaniu w stolicy. Od piątku nie zapłacisz popularną aplikacją
Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na zmiany. Od 21 listopada bieżącego roku nie będzie już możliwości uiszczenia opłaty za parkowanie za pomocą popularnej aplikacji. Nie oznacza to jednak, że zmotoryzowani całkowicie stracą możliwość płacenia online, ponieważ pięć pozostałych aplikacji mobilnych nadal będzie dostępnych.
W skrócie
- Od 21 listopada 2025 roku aplikacja mPay nie będzie już dostępna do opłacania parkowania w Warszawie.
- Kierowcy mogą nadal korzystać z pięciu innych aplikacji mobilnych do płacenia za postój w SPPN.
- Opłat za parkowanie nie pobiera się w trzy wybrane dni w roku oraz w weekendy.
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że 21 listopada 2025 r. będzie ostatnim dniem, gdy kierowcy będą mogli zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za pośrednictwem aplikacji mPay. Współpraca z tym operatorem zostaje oficjalnie zakończona, a zmotoryzowani uiszczać opłaty będą za pomocą pięciu innych aplikacji na telefon.
W Warszawie za parking aplikacją mPay zapłacisz do 21 listopada. Potem musisz zainstalować inną
Rozwiązanie umowy z mPay nie oznacza, że od 22 listopada kierowcy zapłacą za postój wyłącznie w parkomacie. Nadal opłatę można uiścić przez aplikacje AnyPark, CityParkApp, Flowbird, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). Niezbędne będzie zatem zainstalowanie jednego z dostępnych oprogramowań. Warto przełączyć się na inną aplikację odpowiednio wcześniej, aby uniknąć problemów przy opłacaniu parkingu w SPPN.
SPPN w Warszawie. Z opłat wyłączone są dni wolne od pracy i weekendy
Warto przypomnieć, że opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Z opłat zwolnione są dni wolne od pracy i weekendy. Minimalna kwota wynosi 0,50 zł i odpowiada 10 minutom postoju. To najkrótszy czas możliwy do opłacenia. Za pierwszą godzinę zmotoryzowani zapłacą 4,50 zł, za drugą 5,40 zł, za trzecią 6,40 zł, a za czwartą i każdą kolejną po 4,50 zł.
Opłata za parking aplikacją. Czy trzeba dodatkowo znakować pojazd?
W Warszawie do 21 listopada kierowcy mogli korzystać z sześciu aplikacji. Aby wnoszenie opłat za postój było możliwe, należy najpierw założyć konto, a następnie podpiąć kartę płatniczą lub zasilić konto środkami za pomocą przelewu. Rozpoczęcie i zakończenie parkowania możliwe jest na jeden z trzech sposobów:
- bezpośrednio w zainstalowanej w telefonie aplikacji,
- wiadomością SMS - funkcja dostępna tylko w aplikacjach SkyCash (MobiParking) i moBILET,
- kodem IVR - dostępne jedynie w SkyCash (MobiParking) i moBILET.
W Warszawie - podobnie jak w innych miastach w Polsce - nie ma konieczności dodatkowego znakowania pojazdu informacją o korzystaniu z aplikacji mobilnych. Wystarczy uiścić opłatę w jednej z honorowanych aplikacji, a system eKontroli SPPN - skanując tablicę rejestracyjną - otrzyma informację, czy postój został opłacony. Z technologii tej korzystają zarówno samochody wyposażone w kamery na dachu, jak i patrole piesze.