W skrócie Od 21 listopada 2025 roku aplikacja mPay nie będzie już dostępna do opłacania parkowania w Warszawie.

Kierowcy mogą nadal korzystać z pięciu innych aplikacji mobilnych do płacenia za postój w SPPN.

Opłat za parkowanie nie pobiera się w trzy wybrane dni w roku oraz w weekendy.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że 21 listopada 2025 r. będzie ostatnim dniem, gdy kierowcy będą mogli zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za pośrednictwem aplikacji mPay. Współpraca z tym operatorem zostaje oficjalnie zakończona, a zmotoryzowani uiszczać opłaty będą za pomocą pięciu innych aplikacji na telefon.

W Warszawie za parking aplikacją mPay zapłacisz do 21 listopada. Potem musisz zainstalować inną

Rozwiązanie umowy z mPay nie oznacza, że od 22 listopada kierowcy zapłacą za postój wyłącznie w parkomacie. Nadal opłatę można uiścić przez aplikacje AnyPark, CityParkApp, Flowbird, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). Niezbędne będzie zatem zainstalowanie jednego z dostępnych oprogramowań. Warto przełączyć się na inną aplikację odpowiednio wcześniej, aby uniknąć problemów przy opłacaniu parkingu w SPPN.

SPPN w Warszawie. Z opłat wyłączone są dni wolne od pracy i weekendy

Warto przypomnieć, że opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Z opłat zwolnione są dni wolne od pracy i weekendy. Minimalna kwota wynosi 0,50 zł i odpowiada 10 minutom postoju. To najkrótszy czas możliwy do opłacenia. Za pierwszą godzinę zmotoryzowani zapłacą 4,50 zł, za drugą 5,40 zł, za trzecią 6,40 zł, a za czwartą i każdą kolejną po 4,50 zł.

Opłata za parking aplikacją. Czy trzeba dodatkowo znakować pojazd?

W Warszawie do 21 listopada kierowcy mogli korzystać z sześciu aplikacji. Aby wnoszenie opłat za postój było możliwe, należy najpierw założyć konto, a następnie podpiąć kartę płatniczą lub zasilić konto środkami za pomocą przelewu. Rozpoczęcie i zakończenie parkowania możliwe jest na jeden z trzech sposobów:

bezpośrednio w zainstalowanej w telefonie aplikacji,

wiadomością SMS - funkcja dostępna tylko w aplikacjach SkyCash (MobiParking) i moBILET,

kodem IVR - dostępne jedynie w SkyCash (MobiParking) i moBILET.

W Warszawie - podobnie jak w innych miastach w Polsce - nie ma konieczności dodatkowego znakowania pojazdu informacją o korzystaniu z aplikacji mobilnych. Wystarczy uiścić opłatę w jednej z honorowanych aplikacji, a system eKontroli SPPN - skanując tablicę rejestracyjną - otrzyma informację, czy postój został opłacony. Z technologii tej korzystają zarówno samochody wyposażone w kamery na dachu, jak i patrole piesze.

