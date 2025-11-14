W skrócie Rynek motoryzacyjny w Polsce w III kwartale 2025 r. odnotował wzrost sprzedaży nowych aut, głównie przez przedsiębiorstwa.

Głównymi czynnikami wzrostu były atrakcyjne rabaty, ofensywa chińskich marek i zmiany w przepisach o amortyzacji.

Segment wynajmu długoterminowego i leasingu dynamicznie rośnie, a branża apeluje o utrzymanie preferencyjnych zasad amortyzacji.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów opublikował najnowszy raport dotyczący sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Z danych wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku z polskich salonów wyjechało ponad 142 tys. nowych aut osobowych, z czego ponad 100 tys. trafiło do klientów instytucjonalnych. W tym czasie firmy i przedsiębiorcy kupili o 19,4 proc. więcej samochodów niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Według autorów raportu, wysoki wzrost sprzedaży w trzecim kwartale wynika z kilku kluczowych czynników. Eksperci wskazują przede wszystkim na politykę dużych rabatów wprowadzanych przez zachodnie marki oraz na dynamiczną ofensywę chińskich producentów, którzy oferują duże, nowoczesne auta w atrakcyjnych cenach. Nie bez znaczenia jest również planowana zmiana przepisów amortyzacyjnych, które są obecnie przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji.

Nowe przepisy z naruszeniem zasad konstytucyjnych?

Przypomnijmy. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące amortyzacji samochodów osobowych. Zgodnie z nowelizacją, poziom 225 tys. zł zostaje utrzymany dla samochodów elektrycznych i wodorowych, natomiast 150 tys. zł będzie obowiązywać wyłącznie dla pojazdów o emisji CO2 poniżej 50 g/km. Dla wszystkich pozostałych samochodów spalinowych wyznaczono nowy, niższy limit w wysokości 100 tys. zł.

Jak zauważają autorzy raportu, w ramach nowych przepisów ustawodawca przewidział regulacje przejściowe. Podatnicy, którzy wprowadzą pojazd do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2026 r., będą mieli prawo do stosowania dotychczasowych zasad amortyzacji. Niestety, ta zasada nie dotyczy samochodów użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Dlatego też Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów wraz ze Związkiem Polskiego Leasingu apelują o przedłużenie preferencyjnych stawek amortyzacyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów. W tym celu przekazano Ministrowi Finansów wniosek o "zrównanie warunków dla wszystkich form finansowania oraz zapewnienie obecnych poziomów amortyzacji w okresie przejściowym dla umów wynajmu i leasingu operacyjnego zawartych do końca 2025 roku". Gdyby propozycja została zatwierdzona, samochody zakupione w 2025 roku m.in. także w formie leasingu operacyjnego, nadal podlegałyby obecnym stawkom amortyzacji.

22 tys. samochodów na wynajem długoterminowy

A mowa tu o naprawdę dużej liczbie pojazdów. Z danych PZWLP wynika, że branża wynajmu długoterminowego w trzecim kwartale 2025 r. nabyła łącznie 22 tys. nowych samochodów osobowych na potrzeby oferowanych usług. Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut do firm w Polsce wyniósł w tym okresie 22 proc.

Według ekspertów PZWLP, pod względem całkowitej liczby pojazdów w usłudze Full Serwis Leasing, rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł na koniec trzeciego kwartału o 8,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci podkreślają, że jest to dotychczas najwyższe tempo wzrostu tego segmentu w 2025 roku.

Wzrost sprzedaży o 20,5 proc. dotyczył także samochodów finansowanych przez przedsiębiorstwa poprzez leasing klasyczny, kredyt oraz zakup ze środków własnych łącznie. Dodali, że w przypadku nowych aut nabywanych przez firmy w trzecim kwartale 2025 r. w ramach wynajmu długoterminowego wzrost sprzedaży wyniósł 15,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

