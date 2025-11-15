Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy. Jest nagranie i oświadczenie
Sławek Uniatowski brał udział w wypadku samochodowym, kiedy jechał w miniony piątek na koncert do Zamościa. Na swoich mediach społecznościowych opublikował krótkie nagranie z miejsca zdarzenia. Pojawił się także oficjalny komunikat w tej sprawie.
Koncert Sławka Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku
Piątkowy koncert, jaki Sławek Uniatowski miał zagrać w Zamościu nie mógł się odbyć z uwagi na zdarzenie drogowe, w którym artysta brał udział. W oficjalnym komunikacie organizatora wydarzenia można przeczytać:
W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie.
Podano także nowy termin koncertu, odbywającego się pod hasłem "THE BEST OF II DUET". Fani Uniatowskiego będą musieli niestety uzbroić się w cierpliwość, ponieważ artysta zagra w Zamościu dopiero 15 marca 2026 roku. Zakupione bilety zachowują ważność, ale jest także możliwość ich zwrotu.
Jak doszło do wypadku, w którym brał udział Uniatowski?
Oficjalny komunikat organizatora koncertu Sławka Uniatowskiego nie zdradza zbyt wiele. Podaje tylko, że uległ on "wypadkowi samochodowemu", a wypadek (w przeciwieństwie do kolizji) oznacza, że dana osoba została ranna w sposób powodujący rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Jednocześnie podano, że obrażenia nie zagrażają życiu artysty.
Nieco inny obraz wyłania się jednak z krótkiej relacji, jaką sam Uniatowski wrzucił na swoje media społecznościowe. Znajduje się na niej napis "Wszyscy cali" opatrzony emotikonką serca. To z kolei sugeruje, że wcale nie był to wypadek, a jedynie kolizja, w której nikt nie został ranny.
Samo zdarzenia wyglądało mimo to groźnie. Na nagraniu widać białe BMW X1 z rozbitym przodem, a następnie drugiego, trudnego w identyfikacji SUV-a. Później Uniatowski robi zbliżenie na tył swojego Range Rovera, pokazując lekko tylko uszkodzony zderzak. Komentuje to słowami "To jest samochód pancerny".
Wszystko wskazuje więc na to, że choć zdarzenie wyglądało jak mały karambol, faktycznie była to tylko kolizja z udziałem trzech samochodów. Najpewniej na tył Range Rovera Sławka Uniatowskiego najechał widoczny na nagraniu SUV, a w niego z kolei uderzyło BMW.
Kim jest Sławek Uniatowski?
Po raz pierwszy o Sławku Uniatowskim mogliśmy usłyszeć za sprawą 4. edycji programu "Idol", emitowanego na antenie Polsatu w 2005 roku. Zajął w nim drugie miejsce. 10 lat później można było go zobaczyć w innym programie Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", ale z niego odpadł po pierwszym odcinku. Swoją pierwszą płytę "Metamorphosis" wydał w 2018 roku, a w 2024 roku premierę miał jego drugi krążek, zatytułowany "Uniatowski".