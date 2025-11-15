W skrócie Sławek Uniatowski uległ wypadkowi samochodowemu w drodze na koncert w Zamościu.

Artysta nie odniósł poważnych obrażeń, ale koncert został przełożony na marzec 2026 roku.

Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że zderzyły się trzy samochody, a sam Uniatowski potwierdził, że wszyscy są cali.

Koncert Sławka Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku

Piątkowy koncert, jaki Sławek Uniatowski miał zagrać w Zamościu nie mógł się odbyć z uwagi na zdarzenie drogowe, w którym artysta brał udział. W oficjalnym komunikacie organizatora wydarzenia można przeczytać:

W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie.

Podano także nowy termin koncertu, odbywającego się pod hasłem "THE BEST OF II DUET". Fani Uniatowskiego będą musieli niestety uzbroić się w cierpliwość, ponieważ artysta zagra w Zamościu dopiero 15 marca 2026 roku. Zakupione bilety zachowują ważność, ale jest także możliwość ich zwrotu.

Jak doszło do wypadku, w którym brał udział Uniatowski?

Oficjalny komunikat organizatora koncertu Sławka Uniatowskiego nie zdradza zbyt wiele. Podaje tylko, że uległ on "wypadkowi samochodowemu", a wypadek (w przeciwieństwie do kolizji) oznacza, że dana osoba została ranna w sposób powodujący rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Jednocześnie podano, że obrażenia nie zagrażają życiu artysty.

Nieco inny obraz wyłania się jednak z krótkiej relacji, jaką sam Uniatowski wrzucił na swoje media społecznościowe. Znajduje się na niej napis "Wszyscy cali" opatrzony emotikonką serca. To z kolei sugeruje, że wcale nie był to wypadek, a jedynie kolizja, w której nikt nie został ranny.

Samo zdarzenia wyglądało mimo to groźnie. Na nagraniu widać białe BMW X1 z rozbitym przodem, a następnie drugiego, trudnego w identyfikacji SUV-a. Później Uniatowski robi zbliżenie na tył swojego Range Rovera, pokazując lekko tylko uszkodzony zderzak. Komentuje to słowami "To jest samochód pancerny".

Sławek Uniatowski zamieścił w relacji na Instagramie krótkie nagranie z miejsca zdarzenia instagram/uniatowski materiały prasowe

Wszystko wskazuje więc na to, że choć zdarzenie wyglądało jak mały karambol, faktycznie była to tylko kolizja z udziałem trzech samochodów. Najpewniej na tył Range Rovera Sławka Uniatowskiego najechał widoczny na nagraniu SUV, a w niego z kolei uderzyło BMW.

Kim jest Sławek Uniatowski?

Po raz pierwszy o Sławku Uniatowskim mogliśmy usłyszeć za sprawą 4. edycji programu "Idol", emitowanego na antenie Polsatu w 2005 roku. Zajął w nim drugie miejsce. 10 lat później można było go zobaczyć w innym programie Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", ale z niego odpadł po pierwszym odcinku. Swoją pierwszą płytę "Metamorphosis" wydał w 2018 roku, a w 2024 roku premierę miał jego drugi krążek, zatytułowany "Uniatowski".

