Jakie auto kupił Książulo w 2024 roku?

Książulo, czyli Szymon Nyczke, przez lata korzystał z czarnego Volkswagena Jetty. To tym samochodem docierał do lokali w całej Polsce i nagrywał większość wcześniejszych materiałów. Auto było regularnie serwisowane, choć przed sprzedażą wymagało czyszczenia wnętrza oraz drobnych poprawek lakierniczych.

W 2024 roku twórca zastąpił Jettę samochodem klasy premium. W jednym z filmów widzowie dostrzegli charakterystyczne detale wnętrza Mercedesa, co uruchomiło dyskusję w komentarzach. Książulo potwierdził, że kupił nowe auto w polskim salonie.

Książulo wybrał Mercedesa CLE Coupe

Wybranym przez twórcę modelem jest Mercedes CLE Coupe. Samochód pojawił się w polskich salonach pod koniec 2023 roku, a ceny startowały od 249,9 tys, zł.

Na nagraniach widać obrotomierz wyskalowany do 8 tys. obr./min, co wskazuje na jedną z wersji benzynowych z układem mild hybrid.

Najbardziej prawdopodobne odmiany to:

Mercedes CLE 200 Coupe - jednostka 2.0, turbodoładowana, 204 KM + 23 KM wspomagania, napęd na tył, skrzynia 9G-Tronic.

Mercedes CLE 300 4MATIC Coupe - 258 KM + 23 KM, napęd na cztery koła, cena od 295 tys. zł.

Auto widoczne w materiałach Książula wyróżnia lakier Manufaktur w odcieniu "alpejska szarość", do którego dopłata wynosiła ponad 13 tys. zł. Panoramiczny dach zwiększał cenę kolejnych 8174 zł. Tak skonfigurowany pojazd mógł kosztować około 320 tys. zł, choć finalna specyfikacja nie została ujawniona.

Wyposażenie auta i koszty użytkowania

Wnętrze CLE Coupe utrzymano w ciemnej tonacji. W standardzie znajdują się fotele obszyte syntetyczną skórą Artico, elektryczna regulacja foteli z pamięcią ustawień, oświetlenie ambient oraz centralny ekran systemu multimedialnego. W zależności od wybranych pakietów auto mogło być doposażone w bardziej zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz elementy poprawiające komfort jazdy.

