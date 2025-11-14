W skrócie Polscy kierowcy od 2020 roku nie muszą mieć przy sobie fizycznego prawa jazdy, gdyż wszystkie dane dostępne są w systemie CEPiK.

Niemcy planują wprowadzić podobne rozwiązanie od 2026 roku i zrezygnować z obowiązku posiadania plastikowego dokumentu.

Nowa aplikacja i‑Kfz umożliwi niemieckim kierowcom digitalizację prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz udostępnianie tych dokumentów w razie potrzeby.

Aktualnie w Niemczech prawo jazdy posiada ponad 54 mln osób i każdego roku dołącza do nich kolejne 1,5 mln świeżo upieczonych kierowców. Chociaż przez wiele lat fizyczny dokument był - a nawet dla wielu nadal jest - nieodłącznym elementem portfela zaraz obok dowodu osobistego oraz karty debetowej, to cyfryzacja i wdrażanie najnowszych technologii sprawiły, że od dawna funkcję portmonetki pełni telefon. U naszych zachodnich sąsiadów szykuje się spora rewolucja w systemie drogowym, na mocy której plastikowe prawo jazdy nie będzie już wymagane podczas jazdy pojazdem.

Niemcy idą śladem Polski. Prawo jazdy będzie w telefonie komórkowym

Od 5 grudnia 2020 r. w Polsce kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia kontroli znajdują się w systemie CEPiK, dzięki czemu funkcjonariusze służb uzyskują informacje o kierującym na podstawie numeru PESEL. Sami zmotoryzowani - za pomocą rządowej aplikacji mObywatel - mają również możliwość okazania wszystkich najważniejszych dokumentów bezpośrednio w telefonie komórkowym.

Na podobny krok zdecydowali się Niemcy. Rząd federalny podjął decyzję, że od 2026 r. tamtejsi kierowcy również nie będą musieli posiadać fizycznego prawa jazdy. Dokument ten zostanie zdigitalizowany. Oznacza to, że już niebawem blankiet będzie mógł zostać w domu, a podczas kontroli drogowej niezbędne będzie okazanie kodu wygenerowanego w telefonie. Ministerstwo poinformowało, że projekt ustawy jest już w fazie wdrażania, a krajowe prawo jazdy w wersji elektronicznej dostępne będzie najpóźniej do końca przyszłego roku.

Niemcy zostawią w domu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Czym jest aplikacja i-Kfz?

To, jak i inne udogodnienia, dostępne będą za pośrednictwem aplikacji i-Kfz, która działa na systemach Android i iOS. Zanim jednak pojawi się w niej cyfrowe prawo jazdy, pierwszym etapem będzie digitalizacja dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowcy otrzymają również możliwość udostępniania danych chociażby osobie, której czasowo przekazali pojazd, lub warsztatowi, w którym dokonywana jest jego naprawa i niezbędne jest wykonanie jazdy próbnej po drogach publicznych. System automatycznie będzie przypominał także o zbliżającej się dacie wykonania przeglądu technicznego.

Cyfrowy portfel. Niemcy dogonią Polskę dopiero za rok

Sama zasada działania niemieckiej aplikacji rządowej będzie bardzo zbliżona do mObywatela. Niemcy w swoim telefonie będą posiadali wszystkie najważniejsze dokumenty, które - co najważniejsze - będą honorowane przez różne instytucje. Portfel będą mogli zatem zostawić w domu.

Celem jest ułatwienie życia obywatelom i ograniczenie biurokracji. Integrując prawo jazdy i dowód rejestracyjny z systemem cyfrowym, Niemcy wykonują konkretny krok w kierunku mobilności przyszłości

Niemcy rozpoczynają pogoń za Europą, a pomóc w tym ma powołany pół roku temu odrębny minister ds. cyfryzacji, którego zadaniem jest modernizacja państwa i administracji. Przeprowadzenie tego procesu nie jest jednak proste, ponieważ wymaga wprowadzenia wielu istotnych zmian na różnych płaszczyznach. Nasi zachodni sąsiedzi znani są przecież ze skomplikowanej "papierologii" oraz całych stert segregatorów i dokumentacji prowadzonej w tradycyjny sposób. W niedalekiej przyszłości ma się to jednak zmienić.

