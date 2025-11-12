W skrócie Najdroższą drogą w Europie jest Eurotunel pod Kanałem La Manche z opłatą 72 euro.

Francja i Włochy dominują w rankingach najdroższych tras, ale polska autostrada A2 również znalazła się w czołowej dziesiątce krajowych dróg.

Polskie autostrady plasują się w środku europejskiej stawki pod względem kosztów przejazdu.

10 europejskich dróg z najwyższymi opłatami

Najdroższą drogą w Europie z punktu widzenia kierowcy okazała się droga, po której nie jeżdżą samochody, a zamiast tego przewożone są pociągiem. Chodzi oczywiście o Eurotunel łączący Anglię z Francją i biegnący pod Kanałem La Manche. Koszt przejazdu wynosi tam 72 euro.

Na drugim miejscu znalazła się francuska Autostrada Słońca, czyli trasa biegnąca Autostradą A6 (Paryż-Lyon) i Autostradą A7 (Lyon-Marsylia), za której przejechanie kierowcy muszą zapłacić 68,90 euro.

Podium domykają Włochy za sprawą trasy biegnącej śladem Autostrady A1 i Autostrady A14 od Mediolanu do położonego nad brzegiem Morza Adriatyckiego na południu kraju Bari. Aby nią przejechać, musimy wydać 68,30 euro.

Jedyną trasą w całym zestawieniu, która nie przebiega przez Francję ani Włochy jest droga wiodąca przez most Øresund między Kastrup w Danii a Peberholmem w Szwecji. Znajduje się ona na miejscu 8. i musimy na niej zapłacić 54 euro.

10 dróg w Europie z najniższymi opłatami

W tej kategorii przodują Brytyjczycy, którzy w dolnym top 10 znaleźli się aż 7 razy (dwukrotnie Szwecja, a raz Bośnia i Hercegowina). Aż 9 z 10 dróg to mosty, a jedyną drogą lądową jest bośniacka Autostrada A1 - 0,61 euro.

Na miejscu 106. (na 108 pozycji) znalazł się szwedzki most Motalabron w Motali (0,45 euro), na 107. Kingsland Bridge w Shrewsbury (0,23 euro), natomiast najtańszą drogą w Europie dla kierowców jest droga biegnąca przez Warburton Bridge, na której zapłacimy 0,14 euro. Warburton to miejscowość pod Manchesterem.

10 europejskich dróg z najwyższymi opłatami w obrębie jednego państwa

Jeśli spojrzymy na tabelę z najdroższymi z punktu widzenia kierowców drogami biegnącymi w obrębie jednego państwa to zobaczymy, że pod tym względem "wygrywa" Autostrada Słońca, na kolejnej pozycji jest trasa Mediolan-Bari, a na miejsce 3. wskoczył francuski ciąg drogowy A6-A7-A36 na odcinku Strasburg-Montpellier (67,90 euro). Na miejscu 8. co ciekawe pojawiła się polska trasa. Za Autostradę A2 Świecko-Konin musimy zapłacić 28,98 euro.

10 mostów i tuneli w Europie z najwyższymi opłatami

Najwyżej wjazd na swoje mosty wyceniają Skandynawowie, 54 euro zapłacimy za wspomniany już most Øresund, a ponad dwukrotnie mniej, bo 21,81 euro, wydamy, wjeżdżając na duński most Storebæltsbroen łączący Zelandię z Fionią. Na podium nie mogło zabraknąć regularnie pojawiających się w tych zestawieniach Francuzów. 12,50 euro - tyle musimy zapłacić za wjechanie na najwyższy most w Europie, tj. wiadukt Millau.

Francuzi i Włosi są niepokonani w kategorii najdroższych tuneli. Oczywiście przoduje tu Eurotunel, natomiast na 2. miejscu ex aequo (55,80 euro) znalazły się francusko-włoskie Tunel du Mont Blanc i Tunnel du Fréjus, dwa tunele alpejskie.

Polacy w środku stawki

Podsumowując, portal tollwayr.com zebrał listę 108 płatnych dróg, tuneli i mostów w Europie. W łącznym zestawieniu znalazły się trzy drogi polskie. Na miejscu 15. Autostrada A2, na miejscu 42. autor umieścił Autostradę A4 Mysłowice-Balice (7,36 euro), a na pozycji 47. Autostradę A1 Rusocin-Nowa Wieś (6,88 euro). Oznacza to, że nie jest u nas najdrożej, choć, jak łatwo zauważyć, najdroższe z reguły są te drogi, które prezentują jakiś walor turystyczny lub były bardzo kosztownymi inwestycjami, jak w przypadku tuneli pod Kanałem La Manche czy pod Mount Blanc.

