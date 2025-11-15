Czy można myć samochód zimą? Te zasady trzeba znać

Wielu kierowców zimą omija myjnie szerokim łukiem, tłumacząc się mrozem i przekonaniem, że "i tak zaraz będzie brudny". To błąd, który może sporo kosztować. Sól drogowa, błoto pośniegowe i wilgoć przyspieszają korozję i niszczą lakier, obręcze oraz elementy podwozia. Mycie samochodu zimą ma więc sens - pod warunkiem, że zrobimy to właściwie.

Czy można myć samochód zimą? Trzeba wiedzieć, jak to robić.
Spis treści:

  1. Jak przygotować samochód do mycia przy mrozie?
  2. Jaka temperatura jest bezpieczna do mycia auta?
  3. Jakie programy myjni wybrać zimą?
  4. Gdzie najlepiej myć auto zimą?

Regularne mycie zimą to jeden z najlepszych sposobów na przedłużenie żywotności auta. Sól, którą posypuje się drogi, to największy wróg karoserii. W połączeniu z wilgocią działa jak katalizator korozji, zwłaszcza na uszkodzonym lakierze czy w miejscach, gdzie pojawiły się odpryski.

Nowoczesne auta są lepiej zabezpieczone niż kiedyś - mają fabryczne powłoki antykorozyjne, woski i ocynk. Jednak nawet one nie są w stanie w pełni ochronić blachy przed solą. Właśnie dlatego zimą warto odwiedzać myjnię przynajmniej raz na trzy-cztery tygodnie, a przy intensywnym używaniu soli na drogach nawet częściej.

Jak przygotować samochód do mycia przy mrozie?

Zanim wjedziemy do myjni, usuńmy z nadwozia resztki śniegu i lodu. Zamarznięte bryły działają jak papier ścierny - w połączeniu ze szczotkami myjni mogą porysować lakier. Dobrym pomysłem jest też przemycie auta wstępnie myjką ciśnieniową, jeśli jest dostępna.

Warto też pamiętać o kilku prostych zasadach. Przed myciem sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i klapki paliwa są domknięte. Zabezpieczmy też zamki taśmą lub po myciu użyjmy specjalnego środka zapobiegającego ich zamarzaniu - w ten sposób unikniemy problemów z późniejszym otwarciem klapki wlewu paliwa, czy, w starszych autach, drzwi. Gumowe uszczelki wokół drzwi dobrze jest wcześniej przetrzeć silikonem lub wazeliną techniczną - zapobiegnie to ich przymarzaniu.

    Jaka temperatura jest bezpieczna do mycia auta?

    Nie każda pogoda sprzyja wizycie na myjni. Jeśli temperatura spada poniżej -10 stopni Celsjusza, lepiej odpuścić - woda zamarznie zanim zdąży spłynąć, a drzwi mogą się "przykleić" do nadwozia. W takich warunkach ciepła woda z myjni w kontakcie z zimną blachą powoduje szok termiczny, który może uszkodzić lakier i elementy plastikowe. Najlepszym momentem na mycie zimą są dni, gdy temperatura oscyluje w okolicach zera lub delikatnie powyżej. Wtedy woda zdąży odparować, a samochód bezpiecznie wyschnie.

    Jakie programy myjni wybrać zimą?

    Zimą najlepiej postawić na program z aktywną pianą, która skutecznie usuwa sól i błoto pośniegowe. Niezwykle ważne jest także mycie podwozia. To właśnie tam gromadzi się najwięcej soli i wilgoci, które w dłuższej perspektywie prowadzą do korozji. Nie ma potrzeby korzystania z drogich programów woskowania czy nanopowłok - zimą i tak szybko się zetrą. Warto natomiast po zakończonym myciu przetrzeć karoserię i szyby suchą mikrofibrą, by pozbyć się resztek wody.

    Gdzie najlepiej myć auto zimą?

    Tu nie ma wielkiego wyboru, można to robić albo w myjni automatycznej lub bezdotykowej - w tych pierwszych zwykle jest o kilka stopni cieplej niż na zewnątrz. Wtedy unikniemy problemu zamarzającej wody. Po myciu najlepiej zaparkować auto w ciepłym miejscu, na przykład w garażu, by całkowicie wyschło. Jeśli nie mamy takiej możliwości, przynajmniej usuńmy wodę z luster, progów i uszczelek, zanim ponownie zamarznie. Warto wiedzieć, że w większości miast nie wolno myć auta na własnym podwórku. Zakaz wynika z przepisów ochrony środowiska.

