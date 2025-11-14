Jak obniżyć cenę za ubezpieczenie auta? Nawet kilkaset zł rocznie w kieszeni

Ceny polis ubezpieczeniowych za samochód nie rosną ostatnio, ale i tak mogą one stanowić sporą część domowego budżetu, w dodatku wielu kierowców nadal płaci więcej, niż powinno. Tymczasem wystarczy kilka prostych zmian, by obniżyć składkę nawet o kilkaset złotych rocznie. Oto, jak zmniejszyć koszt OC lub AC, nie tracąc przy tym nic na zakresie ochrony.

Jak obniżyć cenę OC i AC samochodu? Kilkaset zł w portfelu.
Spis treści:

  1. Czy warto zadeklarować niższy przebieg roczny?
  2. Jak miejsce parkowania samochodu wpływa na cenę OC?
  3. Jazda bezszkodowa a wysokość stawki ubezpieczenia
  4. Jak współwłasność auta pomaga w obniżeniu ceny OC?

Wystarczy suma kilka kroków, by oszczędności w ciągu roku siegnęły nawet kilkuset zł. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że podawanie nieprawdziwych informacji może się zemścić - szczególnie, gdy dojdzie do szkody. Dla przykładu - jeśli poinformujemy ubezpieczyciela, że parkujemy auto w garażu, a zostanie ono ukradzione z osiedlowego parkingu zewnętrznego, ten z pewnością obniży wypłatę odszkodowania.

Jednym z najczęściej pomijanych czynników wpływających na wysokość składki jest liczba osób uprawnionych do prowadzenia auta. Im więcej kierowców wpisanych w polisę, tym wyższe ryzyko wypadku i tym samym wyższa cena ubezpieczenia. Szczególnie dotyczy to młodych lub niedoświadczonych kierowców. Z drugiej strony - jeśli przy zawieraniu umowy na przykład rodzic świadomie nie poda młodego kierowcy, w razie wypadku ubezpieczyciel może uznać to za niedotrzymanie warunków i zastosować na przykład udział własny lub zrekalkulować odszkodowanie.

Czy warto zadeklarować niższy przebieg roczny?

Przy zawieraniu polisy zwykle należy podać orientacyjną liczbę kilometrów, które auto pokonuje w ciągu roku. Wielu kierowców zawyża tę wartość "na wszelki wypadek", przez co płaci wyższe składki. Jeśli w praktyce jeździmy niewiele - na przykład do pracy i z powrotem - zadeklarujmy mniejszy przebieg. Nie wolno jednak zaniżać go nadmiernie, bo w razie szkody ubezpieczyciel może uznać, że wprowadziłeś go w błąd. Najlepiej raz w roku aktualizować dane przy przedłużaniu polisy. Według danych firmy Mubi, największa różnica w składce OC ze względu na przebieg - 73 zł - jest między przebiegami 51-100 tys. km, a 101-150 tys. km.

    Jak miejsce parkowania samochodu wpływa na cenę OC?

    Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ubezpieczyciele biorą pod uwagę również to, gdzie auto jest zaparkowane w nocy. Samochód garażowany lub trzymany pod zadaszeniem uznawany jest za mniej narażony na kradzież, wandalizm czy uszkodzenia spowodowane pogodą. Jeśli mamy garaż lub prywatny parking, koniecznie poinformujmy o tym swojego ubezpieczyciela. To prosty sposób, by uzyskać dodatkową zniżkę bez żadnych formalności. Podobnie jak w przypadku deklarowanego przebiegu, oszczędności mogą wynieść co najmniej kilkadziesiąt, a często nawet ponad 100 zł.

    Jazda bezszkodowa a wysokość stawki ubezpieczenia

    Kierowcy, którzy przez kilka lat nie spowodowali kolizji, mogą liczyć na zniżki za bezszkodową jazdę. W zależności od towarzystwa rabaty mogą sięgać nawet 60 procent. Warto też korzystać z tzw. programów telematycznych - specjalnych aplikacji, które analizują styl jazdy. Oferuje je coraz więcej ubezpieczycieli, którzy, na podstawie naszego stylu jazdy, oferują dodatkowe zniżki za jazdę zgodną z przepisami. Dla młodych kierowców to często najlepszy sposób, by obniżyć bardzo wysoką składkę.

    Jak współwłasność auta pomaga w obniżeniu ceny OC?

    Jeśli jesteś początkującym kierowcą, możesz zaoszczędzić, dodając do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela z dłuższym stażem i historią bezszkodowej jazdy. Ubezpieczyciel uwzględni wówczas jego zniżki, co obniży składkę nawet o kilkaset złotych.

    W praktyce wystarczy, że rodzic lub partner zostanie współwłaścicielem auta. Różnice w kosztach są znaczące - młody kierowca, według danych serwisu mubi.pl, może zaoszczędzić w ten sposób nawet 200 zł rocznie.

    W miarę możliwości, warto też rozważyć jednorazową płatność za całe ubezpieczenie z góry. Większość ubezpieczycieli nalicza dodatkowe opłaty przy płatności miesięcznej lub kwartalnej. Wybierając jednorazową płatność roczną, można zaoszczędzić od 3 do 5 procent składki.

