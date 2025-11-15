Czym naprawdę jeździ Elon Musk? W garażu ma nie tylko Tesle

Spis treści: Samochody Elona Muska - na liście między innymi McLaren F1 Auta Elona Muska - nie tylko Tesle Czym jeździ Elon Musk w 2025 roku?

Zanim stał się miliarderem, Elon Musk jeździł... używanym BMW 320i z 1978 roku. Kupił go w 1993 roku za 1,4 tys. dolarów - i jak sam przyznaje, często naprawiał go własnymi rękami, korzystając z części ze złomowiska. Auto pewnego dnia dokonało żywota, gdy podczas jazdy odpadło koło.

Gdy tylko Elon Musk zarobił pierwsze poważne pieniądze na swojej firmie Zip2, spełnił młodzieńcze marzenie - kupił Jaguara E-Type'a z 1967 roku. W jednym z wywiadów przyznał, że jako nastolatek zobaczył zdjęcie tego auta w książce o klasycznych kabrioletach i obiecał sobie, że kiedyś je zdobędzie. Niestety, jak wspomina, "to auto było jak zdradliwa kochanka - piękne, ale ciągle się psuło".

Samochody Elona Muska - na liście między innymi McLaren F1

Gdy sprzedał Zip2 firmie Compaq w 1999 roku, zarobił 22 miliony dolarów. Wtedy pozwolił sobie zakup prawdziwego egzotyka, czyli McLarena F1. Był to wówczas najszybszy seryjny samochód świata, osiągający 370 km/h. Takim samym modelem jeździł zresztą Rowan Atkinson, który posiadał go przez 18 lat i mimo dwóch wypadków (w tym jednego poważnego) sprzedał go w 2015 roku z dużym zyskiem.

Podobną historią może "pochwalić się" Musk, który nie traktował go jak kolekcjonerskiej pamiątki. Wręcz przeciwnie - używał go na co dzień, pokonując trasę między San Francisco a Los Angeles. Niestety, jego przygoda z McLarenem zakończyła się spektakularnym wypadkiem. Chcąc zaprezentować możliwości auta Peterowi Thielowi (współzałożycielowi PayPala) Musk stracił panowanie nad pojazdem. Podobno wóz nie był nawet ubezpieczony…

Auta Elona Muska - nie tylko Tesle

Z czasem Musk zaczął kolekcjonować także samochody wyjątkowe z innego powodu - takie, które łączyły motoryzację z popkulturą. W 2013 roku kupił za blisko 900 tysięcy dolarów oryginalnego Lotusa Esprit z filmu "Szpieg, który mnie kochał" z Jamesem Bondem. To właśnie ten samochód, który w filmie zmieniał się w łódź podwodną, miał później zainspirować projekt Tesli Cybertruck.

To jednak nie koniec. W 2018 roku Musk polecił SpaceX wystrzelenie w kosmos swojego prywatnej Tesli Roadster. Czerwony kabriolet do dziś krąży po orbicie wokół Słońca, a za kierownicą umieszczono manekina w skafandrze kosmicznym o imieniu Starman.

Elon Musk niejednokrotnie czerpał pomysły na nowe modele Tesli z własnych doświadczeń za kierownicą. Gdy irytował go trudny dostęp do tylnych siedzeń w Audi Q7, wymyślił, że Tesla Model X powinna mieć drzwi otwierane do góry. Z kolei jego fascynacja minimalizmem i prostotą doprowadziła do stworzenia wnętrz Tesli z jednym, centralnym ekranem, który służy do obsługi praktycznie wszystkich funkcji auta.

Czym jeździ Elon Musk w 2025 roku?

Trudno dziś jednoznacznie ustalić, jakie auta Musk posiada obecnie - na przykład to, czy nadal ma w garażu stuningowane przez firmę Hamann BMW M5 lub Porsche 911 z 2012 roku. Wiadomo, że do jego kolekcji trafiały zarówno klasyki, jak i współczesne modele ze stajni Tesli. Oprócz historycznego Forda Model T, którego kupił dla zabawy, korzysta z kilku Tesli - Model S, Model X i Model 3. Nie jest tajemnicą, że chętnie testuje też prototypy, zanim trafią do klientów. W 2019 roku sam prowadził Cybertrucka po kolacji w restauracji w Los Angeles - i jak pokazały kamery, po drodze niechcący zahaczył o pachołek.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL