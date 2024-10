Wszystkie samochody Buddy. Jakimi autami jeździł Kamil L.?

Spis treści: 01 Kolekcja supersamochodów Buddy

02 Kontrowersje wokół Buddy i zatrzymanie przez CBŚP

03 Co dalej z kolekcją aut Buddy?

Kolekcja supersamochodów Buddy

Kamil L. od zawsze fascynował się samochodami o ekstremalnych osiągach, a jednym z jego największych skarbów w garażu było Lamborghini Huracan STO - jedno z najbardziej sportowych i wyczynowych Lamborghini, zorientowane głównie na tor. Auto z silnikiem V10 o mocy 640 KM oferuje idealną mieszankę prędkości, precyzji i agresywnego designu, co czyni je jednym z najciekawszych w jego kolekcji.

Kolejnym z flagowych aut Buddy było Lamborghini Huracan Twin Turbo Liberty Walk - wyjątkowy model przerobiony przez słynną japońską firmę tuningową Liberty Walk. Huracan, wyposażony w podwójne turbo, osiągał niewyobrażalne przyspieszenie i był prawdziwą bestią na drodze. Budda uwielbiał pokazywać jego niezwykłe osiągi w swoich filmach.

Jednym z bardziej egzotycznych aut był także McLaren 720s, jedno z najszybszych aut w ofercie McLarena, które charakteryzuje się ultralekkim nadwoziem oraz potężnym silnikiem V8 o mocy 720 KM. Budda doceniał nie tylko jego prędkość, ale również wyjątkową aerodynamikę i nowoczesny design.

Samochody sportowe i tuningowane perełki

W kolekcji Buddy nie brakowało również aut tuningowanych, które były mocno zindywidualizowane. Nissan S13 The Nuke, znany z niestandardowych modyfikacji, był jednym z jego ulubionych. Ten japoński samochód zyskał sławę dzięki swoim modyfikacjom silnika oraz charakterystycznemu wyglądowi.

Kamil L. był także właścicielem Mazdy RX-7, jednego z najbardziej ikonicznych japońskich samochodów sportowych. RX-7 słynęła ze swojego unikalnego silnika Wankla, który wyróżniał się w świecie motoryzacji obrotowym tłokiem. W połączeniu z tuningiem, jaki przeprowadził Budda, była to maszyna o zniewalających osiągach i wyglądzie. Inną perełką w jego garażu był Nissan Silvia S15 Mona Lisa, model znany z serii filmów "Szybcy i Wściekli". Ta Silvia, w specyfikacji driftowej, była doskonała do wyczynowej jazdy.

Luksusowe auta klasy premium

Oprócz aut sportowych i tuningowanych, Budda posiadał również samochody klasy premium. Rolls-Royce Cullinan Mansory V12 to luksusowy SUV, który łączy w sobie prestiż brytyjskiej marki Rolls-Royce z wyjątkowym tuningiem Mansory. Samochód ten wyróżniał się nie tylko mocą, ale także luksusem i komfortem, idealnym na długie podróże.

Audi RS6 to kolejny samochód klasy premium w kolekcji Buddy, który był świetnym kompromisem między sportowym charakterem a wygodą użytkowania na co dzień. Samochód, wyposażony w silnik V8 o mocy 600 KM, idealnie sprawdzał się w roli auta do codziennego użytku, zapewniając silne emocje podczas jazdy. Mercedes AMG GLC 63s to SUV o potężnych osiągach, który łączył w sobie sportowy charakter Mercedesa z wygodą jazdy. Budda wybierał go na dłuższe trasy, kiedy chciał połączyć dynamikę z komfortem jazdy.

Motoryzacyjne perełki z lat 90.

Kamil L. był również właścicielem kultowych samochodów z lat 90. Jednym z nich była Toyota Supra MK4, model legendarny w świecie japońskiej motoryzacji, który stał się ikoną tuningu. Supra MK4 znana jest z niezwykle trwałego i podatnego na modyfikacje silnika, co czyni ją ulubieńcem miłośników szybkich aut na całym świecie.

Również BMW M3 E46, będące jednym z najlepiej prowadzących się samochodów sportowych tamtej epoki, zajmowało ważne miejsce w garażu Buddy. Samochód ten był nie tylko ikoną niemieckiej inżynierii, ale również częścią kultury samochodowej.

Auta terenowe i pojazdy specjalne

Budda miał również słabość do aut terenowych i pojazdów specjalnych. Ford F150, potężny amerykański pickup, był idealnym towarzyszem na wyprawy off-road. Natomiast Can-am Maverick X3 to pojazd typu UTV, stworzony do najbardziej ekstremalnych warunków terenowych. Budda często wykorzystywał go podczas swoich wypraw, prezentując jego zdolności na wymagających trasach.

Kontrowersje wokół Buddy i zatrzymanie przez CBŚP

Budda oraz dziewięć innych osób zostało zatrzymanych w poniedziałek, 14 października, dzień po tym, jak Budda ogłosił zakończenie swojej działalności w internecie i pożegnał się ze swoimi widzami. Kamil L. to krakowski twórca motoryzacyjny, którego filmy cieszyły się ogromną popularnością, gromadząc około 2,5 miliona subskrybentów. Oprócz prowadzenia kanału na YouTube, zajmował się również wynajmem luksusowych samochodów oraz był zaangażowany w działalność charytatywną, organizując m.in. duże loterie dla swoich widzów.

Budda został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP w związku z podejrzeniami o udział w oszustwach finansowych, które miały dotyczyć inwestycji kryptowalutowych i fałszywych funduszy inwestycyjnych. Śledztwo trwa, a Kamil L. przebywa obecnie w areszcie, czekając na dalszy rozwój sytuacji prawnej. Zatrzymanie Buddy wzbudziło szerokie zainteresowanie mediów i zaniepokojenie wśród jego fanów, którzy do tej pory postrzegali go głównie jako entuzjastę motoryzacji, a nie osobę zamieszaną w nielegalne działania.

Co dalej z kolekcją aut Buddy?

W związku z zarzutami, które ciążą na Kamilu L., przyszłość jego kolekcji samochodowej stoi pod dużym znakiem zapytania. Istnieje możliwość, że w przypadku skazania część jego mienia, w tym luksusowe samochody, może zostać zajęta na poczet ewentualnych kar finansowych.

Obecnie nie wiadomo, jak potoczy się dalszy rozwój sytuacji prawnej Buddy, jednak jedno jest pewne - jego spektakularna kariera, związana z samochodami, zakończyła się w cieniu kontrowersji i oskarżeń.

