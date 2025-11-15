UAZ 469B po 36 latach skończył służbę w policji. Trafił w wyjątkowe miejsce

Czasy kiedy polscy policjanci jeździli Polonezami i innymi radiowozami powstałymi jeszcze za PRL dawno minęły, ale w służbie nadal znajdują się pojazdy pamiętające czasy słusznie minione. Jednym z ich jest UAZ 469B, który właśnie zakończył pracę w dolnośląskiej policji. Auto trafi teraz do muzeum.

Policyjny UAZ 469B kończy służbę po 36 latach. Teraz trafił do muzeum
Toyoty, Kie, BMW oraz Skody to marki, które można teraz najczęściej spotkać w służbie polskiej policji. Wiele z samochodów ma napęd hybrydowy, ale nie brakuje też radiowozów pościgowych z silnikami o mocy 250 KM i większej oraz z napędem na wszystkie koła. Nie znaczy to jednak, że policjanci nie korzystają już z aut sprzed kilku dekad, a nawet takich pamiętających czasy komunistyczne.

UAZ 469B przez 36 lat był radiowozem w dolnośląskiej policji

Taki właśnie radiowóz do niedawna spotkać można było w dolnośląskiej policji. Chodzi o UAZ-a 469B z 1989 roku, który od nowości służył tamtejszym funkcjonariuszom. Jak podkreślają sami policjanci, pojazd uczestniczył w niezliczonej liczbie patroli, interwencji oraz podczas zabezpieczania różnych wydarzeń. Ostatnią jednostką do jakiej został oddelegowany był Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu.

Jasno z tego wynika, że UAZ nie pozostawał na służbie jako ciekawostka albo z nostalgii (choć tej wśród funkcjonariuszy też nie brakowało), ale jako w pełni sprawny i gotowy do akcji pojazd. Co jest o tyle zrozumiałe, że choć model 469 produkowano od 1972 roku, nadal miał wiele zalet.

Zbudowano go tak, by przy "niewielkiej kulturze technicznej" użytkowników, świetnie radził sobie w każdych warunkach terenowych. Zachowano więc solidną ramę, resory piórowe i klasyczny dla terenówek układ napędowy z dołączanym napędem przedniej osi i dwustopniowym reduktorem. Źródłem napędu został odporny na kiepskiej jakości paliwo benzynowy silnik o pojemności 2,4 l. Czterocylindrowa, górnozaworowa jednostka z zasilaniem gaźnikowym generuje moc 70 KM.

    Chociaż UAZ 469B jest samochodem bardzo archaicznym, wielu ceniło jego surowy charakter oraz to, że sprawdzał się w naprawdę trudnym terenie, niedostępnym dla współczesnych SUV-ów.

    To pojazd z duszą. Dla wielu funkcjonariuszy to nie tylko środek transportu, ale część ich wspomnień, służby i codziennych wyzwań. Cieszymy się, że UAZ znalazł obecnie swoje miejsce w muzeum, gdzie będzie mógł cieszyć oko kolejnych pokoleń pasjonatów motoryzacji
    powiedział insp. Tomasz Jędrzejowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

    Policyjny UAZ 469B trafił do muzeum

    Muzeum o którym mowa, to Muzeum Motoryzacji WENA w Oławie, znane ze swojej ogromnej kolekcji samochodów z czasów PRL (w tym największej w Polsce kolekcji Maluchów), choć znajdziemy tam również wiele zabytkowych aut zachodnich. Policyjny UAZ bez wątpienia będzie ciekawym dodatkiem do tamtejszej kolekcji, szczególnie że jak wynika z wideo przygotowanego przez policję, auto jest utrzymane w doskonałym stanie.

