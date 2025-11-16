Policja kupiła 72 nowe radiowozy. Wszystkie to hybrydy, ale ani jednej Toyoty
Flota śląskiej policji wzbogaciła się właśnie o 72 nowe radiowozy. Wszystkie to oznakowane Kie Niro z napędem hybrydowym. Podczas przekazania pojazdów funkcjonariuszom pojawiła się też deklaracja przekazania środków na zakup kolejnych takich radiowozów.
W skrócie
- Śląska policja otrzymała 72 nowe radiowozy marki Kia Niro z napędem hybrydowym, które trafiły do 22 jednostek terenowych oraz do specjalistycznych wydziałów.
- Nowoczesne samochody pozwolą na bezpieczny transport zatrzymanych i umożliwią policji ograniczenie emisji zanieczyszczeń o 72 tony rocznie.
- Fundusz Ochrony Środowiska planuje dalsze wsparcie na zakup kolejnych hybrydowych pojazdów w roku 2025.
Nowe radiowozy śląskiej policji
W piątkowej uroczystości przekazania samochodów przed katowickim Spodkiem wzięli udział m.in. szef śląskiej policji nadinsp. Mariusz Krzystyniak, wiceminister edukacji Henryk Kiepura, wojewoda śląski Marek Wójcik i prezes katowickiego WFOŚiGW Mateusz Pindel.
Nadinsp. Krzystyniak zwrócił uwagę, że śląscy policjanci korzystają stale z ok. 2,5 tys. samochodów służbowych: oznakowanych i nieoznakowanych, które łącznie przejeżdżają w ciągu roku ponad 41 mln km.
Przez to te samochody są mocno eksploatowane i przez to rok rocznie ze służby wycofujemy ok. 115 do 120 pojazdów. To wymaga uzupełnienia. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że możemy przekazać te samochody, które państwo widzicie, a było to możliwe tylko dzięki przyjaciołom polskiej policji, śląskiej policji
Nadinsp. Krzystyniak dodał, że kupione w tym roku Kie Niro, mające m.in. wygrodzenie, umożliwiające bezpieczny transport osób zatrzymanych. Komendant podkreślił, że wcześniej takie wozy były testowane przez policjantów z ośmiu jednostek i zostały ocenione bardzo dobrze.
Prezes katowickiego WFOŚiGW przekazał, że tylko tegoroczny zakup pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych o 72 tony w ciągu roku. Zasygnalizował, że również w przyszłym roku Fundusz przekaże śląskiemu garnizonowi policji blisko 5 mln zł, co powinno wesprzeć zakup kolejnych kilkudziesięciu hybrydowych pojazdów.
Jakie radiowozy kupiła śląska policja?
Wiele lat temu pewnym symbolem przemian w polskiej policji był zakup floty Kii cee'd pierwszej generacji, do których to aut funkcjonariusze przesiadali się z Opli Astra II, a także jeszcze z Polonezów. Teraz model Ceed zniknął już z rynku, a wybór śląskich policjantów padł na Kię Niro.
Wszystkie zakupione egzemplarze tego kompaktowego crossovera mają napęd hybrydowy oparty o jednostkę 1.6 GDI o mocy systemowej 129 KM. Oznacza to, że do policji trafiły jeszcze auta z roku modelowego 2024. Kia Niro z tym układem przyspiesza do 100 km/h w 11,3 s i rozpędza się do 160 km/h. Producent deklaruje, że średnie spalanie kształtuje się na poziomie 4,5 l/100 km. Cena takiego auta w bazowej odmianie M i w ramach wyprzedaży rocznika wynosi 120 tys. zł.
72 nowe radiowozy trafiły do 22 jednostek terenowych śląskiego garnizonu i do komórki Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.