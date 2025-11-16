W skrócie Śląska policja otrzymała 72 nowe radiowozy marki Kia Niro z napędem hybrydowym, które trafiły do 22 jednostek terenowych oraz do specjalistycznych wydziałów.

Nowoczesne samochody pozwolą na bezpieczny transport zatrzymanych i umożliwią policji ograniczenie emisji zanieczyszczeń o 72 tony rocznie.

Fundusz Ochrony Środowiska planuje dalsze wsparcie na zakup kolejnych hybrydowych pojazdów w roku 2025.

Nowe radiowozy śląskiej policji

W piątkowej uroczystości przekazania samochodów przed katowickim Spodkiem wzięli udział m.in. szef śląskiej policji nadinsp. Mariusz Krzystyniak, wiceminister edukacji Henryk Kiepura, wojewoda śląski Marek Wójcik i prezes katowickiego WFOŚiGW Mateusz Pindel.

Nadinsp. Krzystyniak zwrócił uwagę, że śląscy policjanci korzystają stale z ok. 2,5 tys. samochodów służbowych: oznakowanych i nieoznakowanych, które łącznie przejeżdżają w ciągu roku ponad 41 mln km.

Przez to te samochody są mocno eksploatowane i przez to rok rocznie ze służby wycofujemy ok. 115 do 120 pojazdów. To wymaga uzupełnienia. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że możemy przekazać te samochody, które państwo widzicie, a było to możliwe tylko dzięki przyjaciołom polskiej policji, śląskiej policji

Nadinsp. Krzystyniak dodał, że kupione w tym roku Kie Niro, mające m.in. wygrodzenie, umożliwiające bezpieczny transport osób zatrzymanych. Komendant podkreślił, że wcześniej takie wozy były testowane przez policjantów z ośmiu jednostek i zostały ocenione bardzo dobrze.

Prezes katowickiego WFOŚiGW przekazał, że tylko tegoroczny zakup pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych o 72 tony w ciągu roku. Zasygnalizował, że również w przyszłym roku Fundusz przekaże śląskiemu garnizonowi policji blisko 5 mln zł, co powinno wesprzeć zakup kolejnych kilkudziesięciu hybrydowych pojazdów.

Przekazanie policji nowych Kii Niro odbyło się pod katowickim Spodkiem Policja

Jakie radiowozy kupiła śląska policja?

Wiele lat temu pewnym symbolem przemian w polskiej policji był zakup floty Kii cee'd pierwszej generacji, do których to aut funkcjonariusze przesiadali się z Opli Astra II, a także jeszcze z Polonezów. Teraz model Ceed zniknął już z rynku, a wybór śląskich policjantów padł na Kię Niro.

Wszystkie zakupione egzemplarze tego kompaktowego crossovera mają napęd hybrydowy oparty o jednostkę 1.6 GDI o mocy systemowej 129 KM. Oznacza to, że do policji trafiły jeszcze auta z roku modelowego 2024. Kia Niro z tym układem przyspiesza do 100 km/h w 11,3 s i rozpędza się do 160 km/h. Producent deklaruje, że średnie spalanie kształtuje się na poziomie 4,5 l/100 km. Cena takiego auta w bazowej odmianie M i w ramach wyprzedaży rocznika wynosi 120 tys. zł.

72 nowe radiowozy trafiły do 22 jednostek terenowych śląskiego garnizonu i do komórki Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

