Radiowóz zaczyna jechać zygzakiem? To ważna wiadomość dla kierowców
Kierowcy przyzwyczajeni są do dwóch komunikatów, jakie wysyłać może do nich załoga radiowozu. Jest to albo nakaz ułatwienia im przejazdu lub podążania za nimi i zatrzymania się. Mało kto wie natomiast jak się zachować, gdy jadący z przodu radiowóz zaczyna jechać zygzakiem. To bardzo ważny sygnał, którego nie można zignorować.
Spis treści:
- Co oznacza jazda zygzakiem przez radiowóz?
- W jakich sytuacjach i dlaczego policja może jechać zygzakiem?
- Jak się zachować na widok radiowozu jadącego zygzakiem?
Co oznacza jazda zygzakiem przez radiowóz?
Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedziemy niemiecką autostradą i nagle wyprzedza nas policyjny radiowóz. W pewnym momencie pojazd włącza światła awaryjne, uruchamia sygnały świetlne i zaczyna poruszać się slalomem, zajmując całą szerokość jezdni. Jednocześnie stopniowo zwalnia, wyraźnie sygnalizując, że nie wolno go wyprzedzać. Choć takie zachowanie może wydawać się nietypowe, jest w pełni celowe - ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.
Tego rodzaju zachowanie policjantów to dość powszechnie stosowany manewr na zachodnich autostradach, którego celem jest kontrolowane spowolnienie ruchu. W ten sposób funkcjonariusze sygnalizują kierowcom, że przed nimi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia lub występuje zagrożenie na drodze. Jak dokładnie wygląda ta procedura, najlepiej oddaje poniższy materiał wideo:
W jakich sytuacjach i dlaczego policja może jechać zygzakiem?
Samych przyczyn wprowadzenia takiego spowolnienia może być wiele. Może to być chociażby unieruchomiony pojazd stojący w niebezpiecznym miejscu, rozsypane na jezdni elementy zagrażające innym kierowcom, a także tworzący się korek, który wymaga umożliwienia szybszego dojazdu służbom ratunkowym. W niektórych sytuacjach policja może całkowicie zatrzymać ruch na autostradzie, aby usunąć z drogi niebezpieczne przeszkody lub zabezpieczyć miejsce wypadku.
Jak się zachować na widok radiowozu jadącego zygzakiem?
Na niemieckich portalach poświęconych przepisom ruchu drogowego bez trudu można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania w sytuacji opisanej powyżej. Gdy zauważymy przed sobą radiowóz poruszający się zygzakiem, powinniśmy:
- zachować spokój i zwiększyć czujność - manewr ten oznacza, że przed nami występuje potencjalne zagrożenie.
- nie wyprzedzać radiowozu - to jasny sygnał, że należy pozostać za pojazdem policyjnym.
- zmniejszyć prędkość - dostosować ją do tempa jazdy radiowozu i przygotować się na ewentualne zatrzymanie.
- uważnie obserwować dalsze polecenia policji - w razie potrzeby funkcjonariusze mogą całkowicie zatrzymać ruch lub skierować pojazdy na pobocze.