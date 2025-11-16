Radiowóz zaczyna jechać zygzakiem? To ważna wiadomość dla kierowców

Spis treści: Co oznacza jazda zygzakiem przez radiowóz? W jakich sytuacjach i dlaczego policja może jechać zygzakiem? Jak się zachować na widok radiowozu jadącego zygzakiem?

Co oznacza jazda zygzakiem przez radiowóz?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedziemy niemiecką autostradą i nagle wyprzedza nas policyjny radiowóz. W pewnym momencie pojazd włącza światła awaryjne, uruchamia sygnały świetlne i zaczyna poruszać się slalomem, zajmując całą szerokość jezdni. Jednocześnie stopniowo zwalnia, wyraźnie sygnalizując, że nie wolno go wyprzedzać. Choć takie zachowanie może wydawać się nietypowe, jest w pełni celowe - ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Tego rodzaju zachowanie policjantów to dość powszechnie stosowany manewr na zachodnich autostradach, którego celem jest kontrolowane spowolnienie ruchu. W ten sposób funkcjonariusze sygnalizują kierowcom, że przed nimi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia lub występuje zagrożenie na drodze. Jak dokładnie wygląda ta procedura, najlepiej oddaje poniższy materiał wideo:

W jakich sytuacjach i dlaczego policja może jechać zygzakiem?

Samych przyczyn wprowadzenia takiego spowolnienia może być wiele. Może to być chociażby unieruchomiony pojazd stojący w niebezpiecznym miejscu, rozsypane na jezdni elementy zagrażające innym kierowcom, a także tworzący się korek, który wymaga umożliwienia szybszego dojazdu służbom ratunkowym. W niektórych sytuacjach policja może całkowicie zatrzymać ruch na autostradzie, aby usunąć z drogi niebezpieczne przeszkody lub zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jak się zachować na widok radiowozu jadącego zygzakiem?

Na niemieckich portalach poświęconych przepisom ruchu drogowego bez trudu można znaleźć wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania w sytuacji opisanej powyżej. Gdy zauważymy przed sobą radiowóz poruszający się zygzakiem, powinniśmy:

zachować spokój i zwiększyć czujność - manewr ten oznacza, że przed nami występuje potencjalne zagrożenie.

nie wyprzedzać radiowozu - to jasny sygnał, że należy pozostać za pojazdem policyjnym.

zmniejszyć prędkość - dostosować ją do tempa jazdy radiowozu i przygotować się na ewentualne zatrzymanie.

uważnie obserwować dalsze polecenia policji - w razie potrzeby funkcjonariusze mogą całkowicie zatrzymać ruch lub skierować pojazdy na pobocze.

Karana będzie brawurowa jazda. Co to znaczy? W "Graffiti" tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Polsat News Polsat News