Jakie są warunki zwycięstwa w Hot Wheels Legends Tour?

Hot Wheels Legends Tour to coroczny konkurs połączony z cyklem imprez motoryzacyjnych, podczas których organizatorzy poszukują najbardziej niezwykłych i oryginalnych projektów, przygotowanych przez fanów motoryzacji. Wypatrują samochodów, które nie tylko przeszły gruntowne i nietypowe modyfikacje, ale także widać w nich pasję i wyjątkową pracę, jaką konstruktorzy musieli w nie włożyć.

Zgłoszone projekty oceniane są pod kątem trzech kryteriów:

autentyczności - czy dany samochód przesuwa granice designu oraz osiągów i prezentuje się jak prawdziwy model Hot Wheels

kreatywności - auto musi być unikalne, niepowtarzalne i dawać wrażenie, że nic podobnego dotychczas nie powstało

ducha warsztatu - pojazd musi stanowić żywy dowód pasji jego konstruktora, który z radością zarywał kolejne noce, aby przekuć swoją pasję w unikalny projekt

Pierwsze z powyższych kryteriów jest o tyle istotne, że główną nagrodą w konkursie jest stworzenie wiernego modelu Hot Wheels w skali 1:64 na bazie zwycięskiego pojazdu . Dostępny jest on potem na całym świecie.

Polski projekt Fiat 126p Delta XS wygrywa Hot Wheels Legends Tour 2025

Tegorocznym zwycięzcą Hot Wheels Legends Tour został projekt Delta XS bazujący na Fiacie 126p bis. O tym niezwykłym samochodzie pisaliśmy już na początku tego roku i byliśmy pod jego ogromnym wrażeniem. Ideą jaka przyświecała konstruktorowi było stworzenie z poczciwego Malucha pojazdu wyglądającego jak autentyczna rajdówka Grupy B z lat 80.

Pojazd nawiązuje w oczywisty sposób do Lancii Delty S4, co widać w modyfikacjach nadwozia oraz charakterystycznym malowaniu Martini Racing. Jednoznacznym nawiązaniem do legendy rajdów jest oczywiście sama nazwa auta - Delta XS, czyli pomniejszona wersja Lancii.

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników część jurorów wprost mówiło, że polski projekt najbardziej do nich przemawia. Wśród nich był Jay Leno, który powiedział:

Ten projekt podoba mi się najbardziej. Malowanie nadwozia jest wykonane dokładnie w duchu Hot Wheels. Samochód wygląda unikalnie i niepowtarzalnie, ale nie został zmodyfikowany na tyle, aby nie dało się rozpoznać modelu na którym bazuje. A do tego nie tylko wygląda, ale i jeździ jak rajdówka.

Pozostali jurorzy także nie szczędzili pochwał, podkreślając, że pasja i unikatowość wręcz biją z tego projektu. Zwracano też uwagę na to, że modyfikacje zostały wykonane bardzo profesjonalnie, a do tego z doskonałym wyczuciem proporcji oraz zrozumieniem praw rządzących designem samochodów. Niektórzy jednak zapędzali się aż za daleko chwaląc na przykład ogrom pracy, jaki ich zdaniem był potrzebny, aby… przenieść silnik spod przedniej maski za tylne fotele.

Jak powstał Fiat 126p Delta XS?

Jak już zostało wspomniane, za bazę do powstania Delty XS posłużył Fiat 126p w wersji bis, co dodatkowo dodaje mu polskiego ducha. Warto przypomnieć, że ta odmiana Malucha była próbą znacznego unowocześnienia włoskiego projektu przez polskich konstruktorów. Najważniejsza zmiana jakiej dokonali to przerobienie nadwozia na trzydrzwiowe typu hatchback, dzięki czemu auto zyskało tylny bagażnik o pojemności 110 l i możliwość składania tylnej kanapy.

Aby taka zmiana była możliwa, 126p bis otrzymał nowy silnik o pojemności 700 cm3 i mocy 25 KM (zwykły 126p miał 650 cm3 i 24 KM), który umieszczono płasko pod podłogą bagażnika. Zastosowano w nim także chłodzenie cieszą, a nie powietrzem jak w innych Maluchach.

Delta XS nie korzysta oczywiście z oryginalnej jednostki napędowej. Tą zmieniono na zmodyfikowane 1.3 Turbo z Fiata Uno Turbo ie. Silnik nie zmieściłby się naturalnie w oryginalnej komorze, więc został umieszczony centralnie - za fotelami. To jednak nie dzieło obecnego właściciela - za przeprojektowanie napędu odpowiadał jeden z jego poprzedników jeszcze w 2005 roku. Od tego czasu jednostka przeszła wiele kolejnych modyfikacji, a jej moc wzrosła z oryginalnych 106 KM do około 200 KM oraz 300 Nm momentu obrotowego.

Jury konkursu Hot Wheels najbardziej doceniło jednak projekt Delty XS. Przedni zderzak, choć pochodzi z innego modelu, został dopasowany i uzupełniony o elementy wykonane w technologii 3D. Na masce pojawiły się wloty i wyloty powietrza zaprojektowane przez firmę Frantom, nadające autu agresywny charakter.

Ale prawdziwym majstersztykiem jest tylna część nadwozia. Tam, gdzie seryjny Maluch miał oryginalną pokrywę, teraz dumnie prezentuje się skrzydło z Porsche 996. Uwagę zwracają też poszerzenia nadwozia, dzięki czemu auto jest teraz szersze aż o 47 cm. Pozwoliło to na znaczną poprawę stabilności pojazdu, zastosowanie bardzo szerokich opon oraz dużych wlotów powietrza.

We wnętrzu pojawiła się deska rozdzielcza z Fiata 500 Abarth, nadająca sportowego charakteru. Fotele kubełkowe, sportowa kierownica MTM - wszystko po to, by budować klimat prawdziwej rajdówki.

