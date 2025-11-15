Tajemnicze kropki na szybie. Dlaczego producenci je stosują?

W skrócie Czarne kropki na szybie samochodowej, zwane fritem, to element z emalii ceramicznej istotny w montażu szyby.

Frit chroni klej przed promieniami słonecznymi i maskuje spoiny, zapewniając estetykę pojazdu.

Kropki pełnią funkcję ochronną przed nagłymi zmianami temperatur oraz mogą informować o dacie produkcji szyby.

Patrząc na przednią szybę samochodu, łatwo zauważyć charakterystyczne czarne kropki rozmieszczone wzdłuż jej krawędzi. Ten element to tzw. frit, potocznie zwany także "frytą". Choć może wydawać się niepozorny, w rzeczywistości pełni kilka kluczowych funkcji w pojeździe.

Czarne kropki na szybie auta. Czym jest tzw. frit?

Frit to specjalna emalia ceramiczna nakładana metodą sitodruku na zewnętrzną stronę przedniej szyby. To właśnie ona tworzy charakterystyczny wzór czarnych kropek o różnej wielkości. Element ten odgrywa kluczową rolę w procesie montażu szyby, ponieważ umożliwia jej precyzyjne osadzenie. Odpowiada za to wewnętrzna część obwódki.

Zewnętrzna natomiast chroni klej przed działaniem promieni słonecznych, ograniczając jego degradację. Frit maskuje również spoiny i uszczelnienia wokół szyby, dzięki czemu karoseria wygląda estetycznie. W skrócie - ukrywa klej mocujący szybę.

Frit na szybie samochodu. Jaka jest jego rola?

No dobrze, ale jaką funkcję pełnią wspomniane czarne kropki? Przede wszystkim pomagają ograniczyć nagłe różnice temperatur na niewielkiej powierzchni szkła, co mogłoby prowadzić do jego uszkodzenia lub powodować optyczne zniekształcenia. To jednak nie jedyna rola.

Do czego służą czarne kropki na szybie? Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Czarne kropki są też często nanoszone wokół miejsca montażu lusterka wstecznego. W takim przypadku ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona oczu kierowcy przed potencjalnym oślepieniem. Występują również w innych, trudno dostępnych obszarach przedniej szyby - wszędzie tam, gdzie tradycyjne osłony przeciwsłoneczne nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Czarne kropki na szybie auta. Uważaj w trakcie mycia

Warto pamiętać, że podobnie jak cała przednia szyba, również frit wymaga regularnego czyszczenia. Ze względu na większą podatność na uszkodzenia mechaniczne warto jednak stosować delikatne środki myjące. Podczas czyszczenia - zwłaszcza w obszarach z czarnymi kropkami - należy unikać mocnych detergentów i ostrych narzędzi, które mogłyby naruszyć ich strukturę.

Inne czarne kropki na szybie samochodu.

Co ciekawe, czarne kropki na szybach samochodowych mogą mieć jeszcze jedno praktyczne zastosowanie. W wielu pojazdach służą one do oznaczenia miesiąca i roku produkcji szyby. Informacji tych należy szukać w jednym z dolnych narożników - to tam umieszczona jest kolumna symboli.

W jej ostatnim rzędzie znajdziemy cyfry oraz czarne kropki: liczba kropek wskazuje miesiąc produkcji, natomiast cyfra oznacza rok. To drobny, ale ważny detal, o którym warto pamiętać, zwłaszcza przy oględzinach samochodu z drugiej ręki.

