Renault Rafale to klasa biznes do codziennej jazdy. 300 KM i tysiąc km na jednym baku

Renault Rafale wzięło swoją nazwę od samolotu wyścigowego. Francuski SUV o opływowym nadwoziu w stylu sportback jest hołdem dla Caudron-Renault Rafale, który oferował niesamowite osiągi. Trudno uwierzyć, ale już w 1934 roku ten samolot notował rekordową prędkość 445 km/h.

Lotnicze konotacje widać na każdym kroku. Linia nadwozia jest bardzo dynamiczna, a do tego smukła. Projektanci czerpali sporo z aeronautyki, inspirując się kadłubami samolotów. Dzięki temu Rafale jest odważnym i wizjonerskim projektem, który nie tylko wpisuje się w potrzeby epoki, ale jego awangardowy design otwiera nowy rozdział w historii tej marki.

SUV klasy biznes

Rafale to pełnoprawny SUV segmentu C

Rafale ma 4 710 mm długości, jest szerokie na 1 866 mm i wysokie na 1 613 mm. Rozstaw osi w tym modelu to 2 738 mm. To oznacza, że jest to pełnoprawny SUV segmentu C z przestronnym wnętrzem. Renault pokazało, że nawet SUV o dynamicznej linii nadwozia zapewni komfortową przestrzeń bez żadnych kompromisów. Zwłaszcza na tylnej kanapie, gdzie pasażerowie mają zapewniony wysoki komfort podróżowania. Przestrzeń na wysokości kolan wynosi 32 cm, co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie, a do tego aż 89 cm przestrzeni nad głową. Oznacza to, że na tylnej kanapie może wygodnie podróżować dwóch wysokich pasażerów o wzroście ponad 1,85 m. Pomiędzy pasażerami znajduje się wygodny podłokietnik ingenius® wyposażony w porty USB-C, cupholdery oraz uchwyt na tablet.

Auto zaskakuje pojemnym bagażnikiem – wystarczy, żeby spakować czteroosobową rodzinę na wakacyjny wyjazd

Nie inaczej jest z przodu, gdzie kierowca i pasażer szybko docenią szerokie sportowe fotele. Zapewniają one bardzo dobre trzymanie boczne w zakrętach, a na długich trasach oferują wysoki komfort jak w klasie biznes. Jeśli mowa o dalekich wyprawach, auto zaskakuje również pojemnym bagażnikiem, który liczy solidne 630 litrów. Wystarczy, żeby spakować czteroosobową rodzinę na wakacyjny wyjazd. Po złożeniu tylnych oparć maksymalna pojemność wzrasta do 1900 litrów.

Nowoczesne centrum dowodzenia

Francuska marka pokazuje na przykładzie topowego modelu Rafale, jak można połączyć klasę i szyk z dbałością o środowisko. We wnętrzu nie użyto nawet grama skóry naturalnej, a doskonale spasowane materiały pochodzą w co najmniej jednej czwartej z recyklingu. Oprócz tego ponad jedna trzecia wszystkich materiałów pochodzi z gospodarki o obiegu zamkniętym.

Francuska marka pokazuje na przykładzie topowego modelu Rafale, jak można połączyć klasę i szyk z dbałością o środowisko

Za kierownicą Rafale można się poczuć jak w centrum dowodzenia nowoczesnego samolotu. Dwa wielkie ekrany z systemem multimedialnym open R link, zwrócone w kierunku kierowcy, dostarczają wszelkich niezbędnych danych w czytelny sposób. Do tego kierowca ma do dyspozycji wyświetlacz przezierny Head-Up Display, który informuje o najważniejszych parametrach jazdy bez konieczności odrywania wzroku od jezdni. Całość uzupełnia sterowanie głosowe przy pomocy Asystenta Google. Można np. poprosić o zmianę stacji radiowej na ulubioną, wyznaczenie drogi do domu lub obniżenie temperatury klimatyzacji. Warto wspomnieć, że samochód potrafi rozpoznać kierowcę i dostosować wszystkie spersonalizowane ustawienia, takie jak ustawienia foteli, lusterek czy poszczególnych aplikacji (ponad 100 dostępnych).

Moc 300 KM i zasięg 1000 KM? To żaden problem

Renault Rafale jest oferowane na polskim rynku w dwóch zaawansowanych wariantach hybrydowych. Podstawowy silnik full hybrid E-Tech oferuje 200 KM maksymalnej mocy. Dzięki nowoczesnej technologii na pokładzie Rafale przejedzie na napędzie elektrycznym w mieście nawet przez 80 proc. czasu. Każde zwalnianie i hamowanie to odzyskiwanie energii. Dzięki temu średnie zużycie paliwa wynosi od 4,8 l/100 km (WLTP). Zasięg podawany przez producenta wynosi aż 1100 km.

Bardziej zaawansowany wariant to napęd hyper hybrid E-Tech 4x4, który oferuje aż 300 KM maksymalnej mocy. Układ hybrydowy typu plug-in z akumulatorem o pojemności 22 kWh pozwala przejechać bezemisyjnie nawet 105 km, a całkowity zasięg wynosi nawet 1000 km. Akumulator można naładować w domu lub korzystając z ładowarek publicznych. Ładowanie prądem zmiennym (AC) o mocy 7,4 kW trwa niecałe 2 godziny (od 0 do 80 proc.). W praktyce oznacza to, że w obu przypadkach można bez problemu dojechać z południowej Polski do Włoch czy Chorwacji na jednym baku z naładowanym do pełna akumulatorem.

Napęd na każde warunki

Renault Rafale posiada w swoim nadwoziu sporo atrakcyjnych detali

Obie wersje napędowe charakteryzują się sportowymi osiągami i wysoką efektywnością. Kierowcy docenią wysoki moment obrotowy dostępny od momentu ruszenia z miejsca. To zasługa wspomagania przez napęd elektryczny. W każdych warunkach jazdy francuski SUV cechuje się cichą pracą i elastycznością.

Układ jezdny można dostosować do własnego stylu jazdy, wybierając jeden z trzech predefiniowanych trybów (comfort, dynamic, sport). W zależności od wyboru, zmienia się nie tylko charakterystyka zawieszenia, ale również intensywność ingerencji systemów wspomagania jazdy. Zawieszenie współpracuje z kamerą rozpoznającą stan nawierzchni. Dzięki temu zapewni odpowiedni kompromis pomiędzy komfortem jazdy a responsywnością podwozia. Dodając do tego napęd 4x4 w standardzie wersji plug-in, mamy do czynienia z samochodem przygotowanym na trudne warunki jezdne. Zimowy wyjazd na narty lub w przysłowiowe Bieszczady nie będzie dla Rafale żadnym wyzwaniem.

Wolny Duch: Renault Rafale

Manewrowanie w ciasnych uliczkach ułatwi system 4Control Advanced. Przy niskich prędkościach skręca tylnymi kołami do 5 stopni w przeciwnym kierunku do przednich kół. Dzięki temu promień skrętu wynosi zaledwie 10,4 metra. Przy prędkościach powyżej 50 km/h tylne koła skręcają się o 1stopień, zwiększając stabilność jazdy.

Średnie zużycie paliwa dla modelu RAFALE techno full hybrid E-Tech 4,8 l/100 km w cyklu mieszanym; emisja 108 g/km w cyklu mieszanym - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

