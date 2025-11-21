Choć dla wielu Polaków nazwa Leapmotor wciąż może brzmieć egzotycznie, producent ten zdążył już zaznaczyć swoją obecność na europejskim rynku. Marka trafiła na Stary Kontynent za sprawą koncernu Stellantis, który w październiku 2023 roku wykupił 21 proc. udziałów w chińskiej firmie. Niedługo później obie strony powołały do życia spółkę joint venture o nazwie Leapmotor International. Stellantis objął w niej 51 proc. udziałów, a celem nowej firmy stała się sprzedaż samochodów Leapmotor na wszystkich rynkach poza Chinami.

Leapmotor to marka dobrze znana w Europie

Na Starym Kontynencie Leapmotor rozpoczął ekspansję od dwóch modeli - miejskiego samochodu T03 oraz większego SUV-a C10, należącego do segmentu D. Kolejnym krokiem była prezentacja modelu B10, która odbyła się na paryskim salonie samochodowym w 2024 roku. Teraz Leapmotor idzie za ciosem i przygotowuje kolejny debiut - tym razem w bardzo popularnym segmencie B, który ma szansę zapewnić marce jeszcze większą rozpoznawalność i dostępność w Europie.

Leapmotor B03X, czyli A10 w wersji chińskiej, to propozycja dla kierowców, którzy chcą auta niewielkiego z zewnątrz, a jednocześnie wygodnego i nowoczesnego w środku. Producent przekonuje, że model przełamuje typowe wyobrażenia o samochodach elektrycznych. Świetna jakość wcale nie musi kosztować fortuny, miejskie auto może imponować technologią, a kompaktowe wymiary nie stoją na przeszkodzie komfortowej przestrzeni. W dużym skrócie - B03X ma udowodnić, że można stworzyć auto kompaktowe, które jest praktyczne, bogato wyposażone i przystępne cenowo.

Leapmotor B03X to niewielki, ale praktyczny SUV segmentu B. | Fot. Stellantis WY materiały prasowe

Kompaktowe rozmiary, ale miejsca pod dostatkiem

B03X mierzy ponad 4,2 metra długości, około 1,8 metra szerokości i 1,6 metra wysokości, przy rozstawie osi przekraczającym 2,6 metra. Według zapewnień producenta takie wymiary gwarantują przestrzeń godną większych SUV-ów, zachowując jednocześnie mobilność auta stworzonego do miejskiej dżungli. Projekt wnętrza oparto na nowoczesnych zasadach ergonomii, a przemyślany układ ma podkreślać, że niewielki rozmiar nadwozia nie musi oznaczać ciasnoty.

Pod maską silnik elektryczny. Nawet 550 km zasięgu

Pod maską Leapmotor B03X pracuje nowoczesny układ elektryczny, który według producenta umożliwia pokonanie nawet 500 kilometrów w cyklu CLTC. Tak dobry wynik to zasługa akumulatorów LFP o wysokiej gęstości energii. Auto wyposażono też w rozbudowane systemy wspierające kierowcę, inteligentny kokpit z funkcjami SI oraz obsługę bezprzewodowych aktualizacji, dzięki którym oprogramowanie samochodu może być regularnie ulepszane bez wizyty w serwisie.

Leapmotor B03X zaskoczy ceną. Będzie taniej niż 100 tys. zł?

Największym atutem nowego modelu ma być jego cena. Chociaż producent nie ujawnił jeszcze konkretnej kwoty, eksperci przewidują, że B03X może kosztować mniej niż 25 tys. euro, czyli ok. 100 tys. zł. Mając na uwadze, że większy model B10 w Polsce pojawił się w promocyjnej cenie 119 tys. zł, taka wycena wydaje się całkiem realna.

