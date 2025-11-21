Hongqi HS6 ustanowiło rekord. 2300 km bez ładowania i tankowania

Wojciech Sontowski

Chiński producent samochodów FAW Group ogłosił, że produkowany przez niego SUV Hongqi HS6 ustanowił rekord Guinnessa pod względem najdłuższego dystansu, jaki hybryda plug-in pokonała kiedykolwiek na pełnym ładowaniu i przy pełnym baku. Pojazd przejechał ponad 2300 km.

Nowoczesny SUV w kolorze zielonym stoi zaparkowany na chodniku przed nowoczesnym budynkiem. Samochód wyróżnia się charakterystycznym dużym grillem z chromowanymi elementami, dużymi reflektorami LED oraz eleganckimi przetłoczeniami na masce. W tle widoc...
Hongqi HS6 na jednym ładowaniu i tankowaniu przejechał ponad 2300 kmmateriały prasowe

W skrócie

  • Chiński SUV Hongqi HS6 ustanowił rekord Guinnessa, pokonując 2327 km na jednym ładowaniu i tankowaniu.
  • Nowoczesny SUV zaprojektowany przez byłego projektanta Rolls-Royce’a oferuje luksusowe wnętrze oraz zaawansowane technologie.
  • Model HS6 trafi najpierw do sprzedaży w Chinach, a następnie na rynki arabskie i europejskie.
Historyczna podroż rozpoczęła się 30 października w Shangri-La na południu Chin. Hongqi przejechało następnie przez Kunming, Baise i Wuzhou, by 3 listopada dotrzeć do Kantonu. Pokonany dystans wyniósł równe 2327 km i 343 m.

Za projekt Hongqi HS6 odpowiada były pracownik Rolls Royce'a

Hongqi HS6 to średniej wielkości hybrydowy SUV o wymiarach 4995 mm (długość), 1960 mm (szerokość) i 1760 mm (wysokość). Rozstaw osi wynosi 2920 mm, a masa, zależnie od wariantu, 2040, 2160 lub 2285 kg.

Zielony SUV stoi na trawniku, w tle nowoczesny, biały budynek z geometrycznymi otworami i minimalistyczną architekturą.
Łączna moc Hongqi HS6 wynosi 495 KMmateriały prasowe

Z przodu pojazdu rzuca się w oczy jego charakterystyczna osłona chłodnicy przypominająca wodospad z 12 pionowymi, chromowanymi listwami i podłużnym, czerwonym logo marki. Za projekt auta odpowiada Giles Taylor, którego możemy kojarzyć ze współpracy z Rolls-Roycem.

Pod maską wozu kryje się 148-konny silnik benzynowy 1.5T. Wraz z jednostką elektryczną gwarantuje on łączną moc 225 KM (wersja z napędem 2x4) lub 495 KM (wersja 4x4). W obu przypadkach, zdaniem producenta, prędkość maksymalna ma wynieść 205 km/h.

Luksusowe wnętrze nowoczesnego samochodu z czerwonym wykończeniem skórzanym, dwoma dużymi ekranami dotykowymi na konsoli środkowej oraz wielofunkcyjną kierownicą.
System multimedialny Hongqi HS6 składa się z dwóch ekranówmateriały prasowe

Akumulatory o pojemności 23,9 kWh oraz 39,5 kWh oferują zasięg w trybie elektrycznym rzędu 152, 250 lub 235 km. Całkowity zasięg w trybie hybrydowym ma wynieść z kolei 1460, 1580 lub nawet 1650 km. Wyprawa z Shangri-La do Kantonu potwierdziła, że owe wartości nie są tylko teoretyczne.

Pasażer Hongqi ma do dyspozycji swój własny ekran multimedialny

Na desce rozdzielczej Hongqiego zamontowano zintegrowany zestaw multimedialny złożony z dwóch mniejszych ekranów, jednego dla kierowcy, drugiego dla pasażera. We wnętrzu znajdują się również stylowa, trójramienna kierownica i zestaw wskaźników. Do dyspozycji podróżnych są także bezprzewodowe ładowarki o mocy 50 W, podwójne uchwyty na kubki, wbudowana lodówka oraz 12 głośników.

Tylny fragment zielonego samochodu Hongqi HS6 PHEV z widocznym oznaczeniem modelu i wyraźnym oświetleniem tylnym, w tle ekran z grafiką innych samochodów na tle nieba.
Pojemność bagażnika Hongqi HS6 wynosi od 503 do 1977 lmateriały prasowe

Fotele zarówno z przodu, jak i z tyłu oferują elektryczną regulację, są wentylowane i podgrzewane. Do tego pasażer siedzący przy kierowcy ma do dyspozycji podnóżek oraz opcję 10-punktowego masażu. Nad kabiną umieszczono duże, panoramiczne okno dachowe.

Bagażnik chińskiego rekordzisty ma pojemność 503 l, natomiast po złożeniu tylnych oparć wzrasta ona do 1977 l.

Jasne, skórzane wnętrze samochodu z widocznymi czterema siedzeniami oraz dużym panoramicznym oknem dachowym otwartym na błękitne niebo.
Hongqi to luksusowa marka należąca do FAW Groupmateriały prasowe

Przedsprzedaż Hongqi HS6 rozpoczęła się w Chinach 15 listopada. Ekspansja obejmie następnie kraje arabskie i Europę.

Honqi to jedna ze sztandarowych marek chińskiej motoryzacji

Marka Hongqi istnieje od 1958 r. Należy ona do państwowego koncernu FAW Group. Samo słowo "honqi" w języku chińskim oznacza "czerwony sztandar", co już samo w sobie pokazuje, jak ważna jest ona dla tamtejszych oficjeli. Rzut oka na gamę producenta udowadnia, że luksusowy, ekskluzywny sznyt pozostał w jej genach do dziś.

    W Polsce modele Hongqi można kupić od września 2023 r. Obecnie dostępne są sedany H5, H6 i H9 oraz SUVy HS3 oraz HS5.

