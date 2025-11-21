W skrócie Chiński SUV Hongqi HS6 ustanowił rekord Guinnessa, pokonując 2327 km na jednym ładowaniu i tankowaniu.

Nowoczesny SUV zaprojektowany przez byłego projektanta Rolls-Royce’a oferuje luksusowe wnętrze oraz zaawansowane technologie.

Model HS6 trafi najpierw do sprzedaży w Chinach, a następnie na rynki arabskie i europejskie.

Historyczna podroż rozpoczęła się 30 października w Shangri-La na południu Chin. Hongqi przejechało następnie przez Kunming, Baise i Wuzhou, by 3 listopada dotrzeć do Kantonu. Pokonany dystans wyniósł równe 2327 km i 343 m.

Za projekt Hongqi HS6 odpowiada były pracownik Rolls Royce'a

Hongqi HS6 to średniej wielkości hybrydowy SUV o wymiarach 4995 mm (długość), 1960 mm (szerokość) i 1760 mm (wysokość). Rozstaw osi wynosi 2920 mm, a masa, zależnie od wariantu, 2040, 2160 lub 2285 kg.

Łączna moc Hongqi HS6 wynosi 495 KM materiały prasowe

Z przodu pojazdu rzuca się w oczy jego charakterystyczna osłona chłodnicy przypominająca wodospad z 12 pionowymi, chromowanymi listwami i podłużnym, czerwonym logo marki. Za projekt auta odpowiada Giles Taylor, którego możemy kojarzyć ze współpracy z Rolls-Roycem.

Pod maską wozu kryje się 148-konny silnik benzynowy 1.5T. Wraz z jednostką elektryczną gwarantuje on łączną moc 225 KM (wersja z napędem 2x4) lub 495 KM (wersja 4x4). W obu przypadkach, zdaniem producenta, prędkość maksymalna ma wynieść 205 km/h.

System multimedialny Hongqi HS6 składa się z dwóch ekranów materiały prasowe

Akumulatory o pojemności 23,9 kWh oraz 39,5 kWh oferują zasięg w trybie elektrycznym rzędu 152, 250 lub 235 km. Całkowity zasięg w trybie hybrydowym ma wynieść z kolei 1460, 1580 lub nawet 1650 km. Wyprawa z Shangri-La do Kantonu potwierdziła, że owe wartości nie są tylko teoretyczne.

Pasażer Hongqi ma do dyspozycji swój własny ekran multimedialny

Na desce rozdzielczej Hongqiego zamontowano zintegrowany zestaw multimedialny złożony z dwóch mniejszych ekranów, jednego dla kierowcy, drugiego dla pasażera. We wnętrzu znajdują się również stylowa, trójramienna kierownica i zestaw wskaźników. Do dyspozycji podróżnych są także bezprzewodowe ładowarki o mocy 50 W, podwójne uchwyty na kubki, wbudowana lodówka oraz 12 głośników.

Pojemność bagażnika Hongqi HS6 wynosi od 503 do 1977 l materiały prasowe

Fotele zarówno z przodu, jak i z tyłu oferują elektryczną regulację, są wentylowane i podgrzewane. Do tego pasażer siedzący przy kierowcy ma do dyspozycji podnóżek oraz opcję 10-punktowego masażu. Nad kabiną umieszczono duże, panoramiczne okno dachowe.

Bagażnik chińskiego rekordzisty ma pojemność 503 l, natomiast po złożeniu tylnych oparć wzrasta ona do 1977 l.

Hongqi to luksusowa marka należąca do FAW Group materiały prasowe

Przedsprzedaż Hongqi HS6 rozpoczęła się w Chinach 15 listopada. Ekspansja obejmie następnie kraje arabskie i Europę.

Honqi to jedna ze sztandarowych marek chińskiej motoryzacji

Marka Hongqi istnieje od 1958 r. Należy ona do państwowego koncernu FAW Group. Samo słowo "honqi" w języku chińskim oznacza "czerwony sztandar", co już samo w sobie pokazuje, jak ważna jest ona dla tamtejszych oficjeli. Rzut oka na gamę producenta udowadnia, że luksusowy, ekskluzywny sznyt pozostał w jej genach do dziś.

W Polsce modele Hongqi można kupić od września 2023 r. Obecnie dostępne są sedany H5, H6 i H9 oraz SUVy HS3 oraz HS5.

