W skrócie Śnieżyca zaskoczyła kierowców na południu i wschodzie Polski, powodując trudne warunki na drogach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty i zaleca ostrożność na drogach z powodu intensywnych opadów śniegu i gołoledzi.

Prognozy przewidują dalsze opady i niebezpieczne warunki, szczególnie w regionach górskich i podczas nocnych przymrozków.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pierwszy atak zimy. Intensywne opady śniegu w południowo-wschodniej Polsce

Od wczesnego piątkowego poranka kierowcy na południu Małopolski i Podkarpaciu mierzą się z pierwszym w tym roku atakiem zimy. Śnieżyca, która według wcześniejszych zapowiedzi miała dotrzeć nad ranem, nadeszła szybciej i okazała się bardziej intensywna, niż zakładano. Prognozy mówią o 20-30 cm świeżego śniegu do sobotniego poranka. Taka ilość oznacza poważne utrudnienia na drogach, zwłaszcza lokalnych i górskich, gdzie odśnieżanie nie nadąża za tempem opadów.

Najtrudniejsza sytuacja jest na Pogórzu Karpackim. Tam śnieg pada nieprzerwanie, a widoczność miejscami spada do kilkudziesięciu metrów. Trudności zgłaszają także kierowcy z południa woj. śląskiego, świętokrzyskiego oraz wschodnich części Lubelszczyzny.

Prognoza pogody dla kierowców. Śnieg, gołoledź i spadek temperatury

W ciągu dnia temperatura na większości obszaru wynosi od 1 do 3 st. C. Na Podhalu utrzymuje się około -2 st. C, natomiast nad morzem lokalnie dochodzi do 5 st. C. Chłodne powietrze i silniejszy wiatr powodują szybkie wychładzanie nawierzchni, co zwiększa ryzyko poślizgu.

Noc z piątku na sobotę przyniesie kolejne zaostrzenie pogody. Na południu, północy i częściowo na Warmii możliwe są opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Lokalnie utworzą się marznące mgły, które prowadzą do gołoledzi. To zjawisko jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ cienka warstwa lodu bywa niewidoczna. Droga hamowania może się wtedy wydłużyć kilkukrotnie, nawet przy niewielkiej prędkości.

Temperatura minimalna spadnie do -5 st. C na Podhalu i ziemi lubuskiej. W centrum i na wschodzie termometry pokażą od -4 do -2 st. C, a na Podlasiu około -1 st. C.

Alert RCB - intensywne opady i ostrzeżenia dla kierowców

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców najbardziej zagrożonych powiatów. Komunikaty trafiły m.in. do powiatu gorlickiego, bieszczadzkiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego oraz do mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Rozwiń

RCB ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i trudnymi warunkami na drogach. Instytucja zaleca ograniczenie prędkości, zachowanie większych odstępów i regularne śledzenie komunikatów pogodowych.

Utrudnienia na drogach - co czeka kierowców w najbliższych godzinach?

Pierwsze zgłoszenia dotyczą zatorów i miejscowych problemów z przejezdnością dróg powiatowych, szczególnie tych położonych wyżej. Służby drogowe pracują w trybie ciągłym, ale przy intensywnych opadach drogi odśnieżane jako pierwsze to krajowe i wojewódzkie. Odcinki górskie, zwłaszcza podjazdy i zjazdy o dużym nachyleniu, tradycyjnie stają się nieprzejezdne jako pierwsze.

Kierowcy muszą liczyć się z ograniczoną widocznością, śliską nawierzchnią i wydłużonym czasem przejazdu. Sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu wraz z nadejściem kolejnej strefy opadów w nocy.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL