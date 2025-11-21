Niemiecka motoryzacja idzie na dno? 49 tys. osób bez pracy

Paweł Rygas

Tak źle nie działo się w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym od blisko 15 lat. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że poziom zatrudnienia w branży automotive zmalał w porównaniu z ubiegłym rokiem o blisko 49 tys. osób. Podobny poziom zanotowano ostatnio w 2011 roku. Na etapie redukcji etatów znajdują się właśnie takie ikony niemieckiej motoryzacji jak Audi, Volkswagen, Porsche, Daimler Truck czy Bosch.

Szeregi nowych samochodów osobowych zaparkowanych na dużym placu, różne modele i kolory, w tle widoczny pociąg towarowy przewożący kolejne pojazdy na lawetach.
Niemieckie media alarmują - sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym jest najgorsza od 2011 rokuSebastian Kahnert AFP

  • Niemiecki przemysł motoryzacyjny znalazł się w głębokim kryzysie, zatrudnienie w sektorze spadło o 49 tysięcy osób i osiągnęło najniższy poziom od 2011 roku.
  • Największe niemieckie koncerny, jak Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler Truck i Bosch, prowadzą masowe cięcia etatów, które dotyczą tysięcy pracowników.
  • Przyczyną problemów są m.in. zmiany na rynku, spadek zamówień, przechodzenie na auta elektryczne oraz rosnąca konkurencja ze strony USA i Chin.
Media alarmują, że fundament niemieckiej gospodarki - przemysł motoryzacyjny - znalazł się właśnie w zapaści. Z danych Destatis - niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec trzeciego kwartału zatrudnienie w niemieckim sektorze motoryzacyjnym wynosiło 721,4 tys. pracowników. To aż o 48,7 tys. mniej niż na koniec kwartału 2024 roku.

Oznacza to spadek o 6,3 proc. - wyższy niż w jakimkolwiek innym dużym sektorze przemysłowym zatrudniającym ponad 200 tys. pracowników
czytamy w niemieckim Handelsblatt.

Dla porównania, na koniec września zatrudnienie w całym sektorze produkcyjnym w Niemczech wynosiło około 5,43 mln pracowników. Spadek w stosunku do ubiegłego roku wyniósł około 120,3 tys. osób, czyli o 2,2 proc.

Zatrudnienie w samych fabrykach samochodów zmniejszyło się w stosunku do ubiegłego roku o 3,8 proc. i spadło do poziomu 446,8 tys. pracowników. Większy spadek, na poziomie 4,0 proc. (do 39,2 tys. zatrudnionych) odnotowano w nadwoziu, zabudów i przyczep.

Niemiecka motoryzacja w zapaści. Masowe zwolnienia i redukcje etatów

Prawdziwa hekatomba przetoczyła się za to w branży poddostawców - producentów części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. W tym przypadku poziom zatrudnienia w porównaniu do sytuacji po trzech kwartałach 2024 roku zmalał o rekordowe 11,1 proc. - do 235,4 tys. osób.

Oficjalne dane nie oddają jednak rzeczywistej skali dramatu wynikającego m.in. ze spadku zamówień i przesiadania się Europejczyków na samochody elektryczne. Destatis zaznacza bowiem, że w zestawieniu nie uwzględniono dostawców klasyfikowanych poza branżą motoryzacyjną, jak np. producentów opon.

Jest to typowe dla trudnych czasów gospodarczych, ponieważ presja kosztowa jest następnie w dużym stopniu przerzucana przez producentów samochodów na dostawców
powiedział w rozmowie z Handelsblatt główny ekonomista Hamburg Commercial Bank - Cyrus de la Rubia.

Fabryki na pół gwizdka. Trwa gigantyczna redukcja etatów

Dziennikarze zwracają uwagę na coraz większe problemy producentów pojazdów. Z informacji do których dotarł Handelsblatt wynika np, że cztery najważniejsze niemieckie zakłady Volkswagena - Wolfsburg, Emden, Zwickau i Hanover - od miesięcy pracują przy dużo niższym wykorzystaniu mocy produkcyjnych niż zakładano.

W tym miejscu warto przypomnieć, że sam Volkswagen prowadzi właśnie zakrojony na szeroką skalę, uzgodniony ze związkami zawodowymi, program redukcji zatrudnienia w ramach planu o nazwie "Volkswagen Boost 2030". Redukcja etatów docelowo objąć ma aż 35 000 osób czyli około 1/4 ogółu pracowników zatrudnionych w dziesięciu niemieckich centrach produkcyjny VW. Oprócz Volkswagena na etapie redukowania swojej siły produkcyjnej w Niemczech są też obecnie takie ikony przemysłu motoryzacyjnego, jak Bosch, Continental, Daimler Truck czy Ford.

Jak donosi niemiecki "Auto Motor und Sport" aktualnie Volkswagenowi udało się już zawrzeć wstępne porozumienia w sprawie dobrowolnych odejść z około 25 000 niemieckich pracowników koncernu. Od 2023 roku poziom zatrudnienia w niemieckich fabrykach koncernu zmniejszył się już o 11 tys. etatów.

W ocenie części ekonomistów spadek zatrudnienia w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym to efekt "agresywnej polityki handlowej Stanów Zjednoczonych" i "progresywnej polityki przemysłowej Chin", które - w obu przypadkach - skutkują spadkiem znaczenia importu i zwiększeniem produkcji krajowej.

